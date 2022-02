Comunicat de presă| Deputatul PSD de Alba, Radu Marcel Tuhuț: Investițiile în infrastructura rutieră din Apuseni trebuie continuate în 2022!

Majorarea pensiilor 2022: Ce șanse are ministrul Muncii să renegocieze PNRR? Precizările făcute de Comisia Europeană

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut sâmbătă, 12 februarie, precizări în privința intenției PSD privind renegocierea PNRR pentru majorarea procentului din PIB alocat pensiilor.

La solicitarea Digi 24, Comisia Europeană a transmis că modificarea Planului de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) nu se poate face decât în situaţii excepţionale, cum ar fi, spre exemplu, dezastrele naturale de dimensiuni istorice, iar o astfel de renegociere ar duca la întârzierea reformelor şi la pierderea unor fonduri. Reprezentanţii Comisiei Europene au subliniat că aşteaptă să vadă o încurajare a ieşirii la pensie cât mai târziu prin oferirea de stimulente celor care se pensionează la vârste cât mai înaintate.

Referitor la aceste precizări, ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că el nu a avansat niciodată renegocierea „din temelii” a PNRR, ci doar „optimizarea” unor aspecte prevăzute în acesta, cum ar fi procentul din PIB alocat pensiilor.

”Haideţi să le luăm pe rând, să înţelegem exact ce am susţinut până acum. Comisia s-a referit la acele dezastre naturale, de o renegociere per total a PNRR. Nici sub o formă nu am spus aşa ceva! Noi am scris şi în programul de guvernare, am spus şi în discuţiile pe care le-am avut în Coaliţie, de o optimizare în anumite puncte, nu vorbim de o renegociere per total a PNRR. (…) Trebuie să înţelegem că nu ne dorim sub nicio formă să punem în pericol implementarea PNRR. Din contră, suntem extrem de determinaţi să implementăm acest PNRR şi reformele legate de PNRR. Noi, în coaliţie, ne asumăm să facem tot posibilul pentru binele cetăţenilor români, nu ne asumăm să pierdem bani. (…) Or, acel procent – sunt încă o dată extrem de ferm – acel procent de 9,4% nu este suficient pentru a realiza un alt jalon din PNRR care înseamnă reforma pensiilor prin rezolvarea inechităţilor din sistem”, a declarat ministrul Muncii, sâmbătă după-amiază, la Digi24.

În ceea ce priveşte pensionarea la vârste cât mai târzii, Budăi atrage atenţia că în România speranţa de viaţă este mai mică decât în alte state membre ale Uniunii Europene.

”Aici, Comisia Europeană trebuie să înţeleagă care este speranţa de viaţă din România, care au fost condiţiile de lucru de până acum din România, pentru că avem foarte mulţi oameni care au lucrat în condiţii grele (…) or să-i spui acelei persoane că trebuie să stai tu în muncă până la 70 de ani, din punctul PSD de vedere este inadmisibil şi de neacceptat. Nu vom accepta aşa ceva”, a adăugat Marius Budăi.

sursa: ziare.com