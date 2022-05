Comunicat de presă| Deputat Florin Roman, Vicepreședintele Camerei Deputatilor: Drumul care face legătura între Blaj și limita cu județul Sibiu a intrat in modernizare

Comunicat de presă| Ciprian Bogdan, ALDE Alba: “Prin noi insine” o simpla lozinca sau o necesitate pentru Romania?

Asistam in ultimele luni, inmarmuriti la cresterea galopanta a preturilor in toate domenile de activitate si acceptam cea ce ni se spune pe toate canalele media ca acest lucru se datoreaza exclusiv razboiului din Ucraina. Conducatorii nostri vor sa se spele pe maini precum Pilat din Pont punand totul pe seama razboiului. Insa un conducator adevarat isi arata maestria in vremuri tulburi. Acum traim acele vremuri si asteptam sa vedem conducatori care sa dovedeasca spirit de initiativa si creativitate. Din pacate ne-am pierdut in ultimii 30 de ani capacitatea de a gandi proactiv si de a crea lucruri noi prin propriile forte.

Aceasta avalansa a preturilor a inceput in momentul in care am renuntat sa investim in intreprinderile electroenergetice din Romania, cand am cedat cu usurinta exploatarea resurselor energetice nationale si am pus pe butuci industria producatoare de utilaje de extractie si transport a carbunelui, petrolului si a gazelor naturale respectiv industria producatoare de agregate energetice.

Nu cred ca Ministerul Energiei nu are o situatie referitoare la ce ar insemna retehnologizarea hidrocentralelor actuale in numar de MWH, dar din pacate auzim de investitii minore, in cladiri si nu in schimbarea grupurilor energetice si a echipamentelor din aceste centrale.

Daca s-ar insuma toti acesti MWH la nivel national, probabil ca am ajunge sa ne apropiem de sutele de MWh pe care le importam zilnic.

Nu cred ca acelasi Minister al Energiei nu stie ca an de an, volumul de apa care poate fi inmagazinat de amenajarile hidroenergetice scade din cauza colmatarii desi pentru fiecare metru cub de apa uzinata de catre hidrocentrale se plateste o taxa. In acest timp, an de an numarul Megawatilor pe care hidrocentralele le pot injecta in Sistemul Energetic National scade si automat cea mai ieftina sursa de energie a Romaniei se reduce, incet si sigur, prin reducerea numarului de ore de functionare a hidrocentralelor.

In loc sa vindem Hidroelectrica de ce nu trecem rapid la retehnologizarea acesteia punand la lucru forta de munca, experienta si inteligenta romaneasca?

De ce nu reinvestim profitul realizat de Hidroelectrica in repunerea pe picioare a industriei producatoare de turbine, electrogeneratoare si transformatoare din Romania?

Daca in agricultura Statul Roman se implica in recumpararea capacitatilor de productie si ajutorarea producatorilor romani de ce in energie nu se poate?

Tot in aceste zile se vorbeste de vanzarea termocentralei de la Mintia, o termocentrala care avea o putere instalata de 1285 MW în 5 grupuri energetice de 210 MW fiecare şi un grup de 235 MW, alimentate cu cazane de abur de 660 t/h, 13,72 MPa, 550 °C, fiecare bloc constituind o unitate independentă. Se vehiculeaza diferite variante de alimentare a acestor grupuri de la carbune, gaz metan sau chiar instalarea unor generatoare nucleare.

Daca am folosi carbunele ar trebui sa crestem rapid cantitatea de carbune extrasa din Valea Jiului si asa s-ar crea din nou locuri de munca in industria de extractive a carbunelui si a Industriei de productie a utilajelor de extractive.

Oare de ce nu putem face asta prin noi insine, din nou?

Daca am folosi gazele naturale, vom asista iarasi la cresterea pretului resimtita de fiecare in parte si nu trebuie sa uitam ca resursele din Marea Neagra vor incepe sa fie exploatate doar peste cativa ani deci automat avem nevoie de o crestere a productiei din resursele actuale, lucru ce se poate face doar prin vointa politica.

Daca mergem pe utilizarea energiei nucleare din nou trebuie sa actionam acum prin resuscitarea extractiei si prelucrarii minereului nuclear lucru necesar pentru realizarea dezideratului de indepenta energetica a Romaniei.

Noi credem in puterea si inteligenta de a realiza impreuna, si prin noi insine, dezideratul de independenta energetica a Romaniei, lucru ce va duce pas cu pas la cresterea nivelului de trai al populatiei si intarirea economiei nationale.

Presedinte ALDE ALBA

Ciprian Bogdan