Comunicat de presă: Cine este, de fapt, Alin Stanciu, candidatul PSD la Primăria municipiului Alba Iulia

Am ajuns la vârsta de 43 de ani, cu o vastă experiență de viață, cunoscând ce înseamnă lipsurile și greutățile, succesul și bunăstarea. Indiferent de ceea ce mi-a hărăzit soarta, am rămas constant principiilor fundamentale în care cred: respect față de oameni, corectitudine, perseverență și muncă.

M-am născut și am crescut în Alba Iulia. Părinții mei au lucrat la o cunoscută fabrică de porțelan din oraș. Tata – paznic și motostivuitorist; mama – controlor de calitate. În ciuda problemelor cu care se confruntă fiecare familie, părinții mei au reușit să îmi insufle valorile morale cu adevărat importante. Am absolvit Școala Gimnazială din Oarda, Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” și Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică.

Studenția a fost una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții. Învățam noaptea, mâncam ”din brișcă” și în lipsa banilor eram nevoit să vin, la fiecare sfârșit de săptămână, cu ”ocazia” acasă. Înainte să-mi deschid propria afacere am avut mai multe joburi – în diferite domenii –, iar o scurtă perioadă de timp am lucrat în străinătate cunoscând astfel ce înseamnă cu adevărat munca. După ce am revenit în țară m-am angajat pe un post de inginer.

În 2009, când foarte mulți operatori economici își închideau porțile din cauza crizei financiare, am reînceput activitatea firmei pe care am deschis-o, cu doi ani mai devreme, în domeniul instalațiilor și automatizărilor industriale.

Am pornit afacerea alături de soția mea, iar astăzi suntem o echipă bine formată, care are realizări direct proporționale cu eforturile pe care le depune. Într-un business, mai importante decât cifrele sunt oamenii, mai important decât banul este munca, mai presus de cuvinte sunt faptele.

Am practicat sport, inclusiv de performanță, deoarece îmi place competiția, dar competiția corectă, bazată pe fair-play și onestitate, în care cel mai bun întotdeauna câștigă. Înțeleg activitatea politică, pe care o desfășor de doi ani, asemenea uneia civice, în sprijinul fiecărui cetățean. Privesc spre oameni cu aceiași ochi, indiferent de categoria socială din care fac parte. Oricine poate să ajungă sus și apoi să cadă, la fel cum fiecare dintre noi, cu muncă, poare urca încet, dar sigur. Mai important decât venitul este caracterul. Prețuiesc deopotrivă eforturile fiecărei persoane. Consider că fiecare om care muncește cu dedicare, indiferent de domeniul de activitate sau studii, merită considerație. Munca unora este vizibilă, apreciată și, în consecință, aplaudată, iar a altora nu este la fel de ușor de observat, dar indispensabilă.

Experiențele de viață m-au convins că părerea fiecăruia contează. Forța, energia și entuziasmul le luăm unii de la alții. Oamenii învață ascultând, nu vorbind. Investițiile publice se realizează, indirect, din banii cetățenilor. Astfel, oriunde ne vom întâlni, pe stradă sau la cumpărături, în parc sau la o terasă, vreau să vă cunosc opinia. Sunt convins că avem același scop, de a avea un oraș verde, curat și prosper.

Evenimentele importante de care ne amintim cu bucurie sunt cele în care am fost uniți, pentru că ÎMPREUNĂ, mereu am fost ÎNVINGĂTORI.