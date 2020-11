Comunicat de presă| Ce dă Blajul! Florin Roman, vocea Blajului în Parlamentul României! (P)

Chiar dacă în aceste vremuri dificile, campania electorală, la alegerile pentru Parlamentul României din 6 decembrie 2020, nu mai produce atâta efervescență, ca primar al Blajului mă văd obligat să fac tot ceea ce depinde de mine pentru a face auzită vocea noastră în Parlamentul României!

Aceste alegeri sunt extrem de importante pentru România, pentru că este nevoie să ieșim din acest blocaj legislativ, este nevoie de un Parlament legitim, capabil să ia deciziile cele mai bune și ferme pentru țară. România are nevoie să-și regăsească normalitatea în viața politică și să-și consolideze parcursul european! Dincolo de asta, a venit din nou timpul să fim atenți și să susținem oamenii care pot să pună hotărât umărul la dezvoltarea Blajului, prin promovarea intereselor comunității noastre la București, în Parlamentul României și în Guvern. Așa cum am arătat, la alegerile parlamentare din 6 decembrie eu îl susțin pe Florin Roman – Deputat din partea Partidului Național Liberal și vă îndemn să-l „adoptăm” ca reprezentantul Blajului în Parlamentul României!

Chiar dacă nu are rădăcini în zona noastră, Florin Roman s-a dovedit în ultimii ani un partener al Blajului, un om politic care a fost aproape de comunitatea noastră! De câte ori nu am văzut politicieni care îşi aduc aminte de Blaj doar în campania electorală…după aceea nu-i mai vezi prin Blaj nici la sărbători! Florin Roman este din alt aluat, este politicianul liberal care a promis și s-a ținut de cuvânt, ajutând Blajul de câte ori a fost nevoie! Nu a fost singurul, însă vocea lui s-a auzit mai mult și mai tare atât de la tribuna Parlamentului, cât și din studiourile de televiziune și nu o dată a reușit să se bată cu succes pentru Alba și pentru România, pentru statul de drept și pentru continuarea parcursului european al țării!

Acum o va face și pentru Blaj, mai bine și mai mult! Pentru Florin Roman, a fi un tribun al Blajului, care să facă Parlamentul României să asculte „Ce dă Blajul”, este o mare cinste, lucru pe care l-a afirmat public de atâtea ori! Pentru Blaj, el va fi „vârful de lance” care va vorbi în Camera Deputaților despre istoria noastră, despre lupta noastră pentru libertate, despre demnitatea noastră și despre proiectul nostru de a construi Blajul european – un oraș pentru viitorul copiilor noștri!

Blajul, la aceste alegeri, are șansa de a avea în Parlamentul României un lider al grupului parlamentarilor liberali, un politician cu un cuvânt care are greutate în luarea deciziei politice. De aceea, noi trebuie să valorificăm această șansă, să ne urmărim cu inteligență interesul de a crește la maxim potențialul de dezvoltare a Blajului! La aceste alegeri, vă îndemn să-l cooptăm pe Florin Roman, alături de ceilalți reprezentați din județul Alba ai Partidului Național Liberal care vor accede în Parlament, în echipa câștigătoare formată din Blăjeni, Primarul Blajului, Consiliul Judeţean Alba. Blajul va avea numai de câștigat dacă vocea sa se va face auzită și la București, în Parlamentul Romaniei, așa cum este auzită la Alba, în Consiliul Județean! Când am discutat despre interesul Blajului de a fi susținut în capitala țării, am primit cu satisfacție asigurarea lui Florin Roman că, imediat după 6 decembrie, va deschide la Blaj un cabinet parlamentar, unde va asculta și va prelua atât problemele blăjenilor și oamenilor din zona Târnavelor, cât pe cele ale administrațiilor locale și va încerca să le rezolve la București.

Cum îl cunosc pe Florin Roman și cum am remarcat activitatea lui ca lider al grupului Partidului Național Liberal în Camera Deputaților, sunt convins că vocea noastră va fi auzită în Parlament și Guvern! Ca administrație locală, este necesar să găsim o colaborare strânsă și corectă cu oamenii politici care și-au dovedit eficiența, care au fost incisivi și au reușit să penetreze barierele de comunicare sau politice, ridicate, de atâtea ori, la București!

Susținerea pentru Deputatul Florin Roman și pentru Partidul Național Liberal va asigura un câștig în dublu sens: va aduce un plus de forță comunității noastre la București și va valoriza candidatura acestuia cu titlul de reprezentant al Blajului în Parlamentul României!

Este o colaborare pe care o susțin, deoarece confirmă încă o dată, că Blajul și reprezentații Partidului Național Liberal din Alba promovează aceleași valori ale democrației europene, ale bunului simț, chiar și atunci când țara pare că nu distinge binele de rău și adevărul de minciună!

Nu în ultimul rând, Blajul, prin votul masiv dat pentru Florin Roman și pentru candidații Partidului Național Liberal, poate contribui la instaurarea unei stări de normalitate în politica românească, prin trimiterea în Parlamentul României a unor oameni capabili să ia cele mai bune decizii pentru țară, să contribuie la formarea unei coaliții de guvernământ, în jurul Partidului Național Liberal, care să mențină România pe drumul european, alături de națiunile care promovează valorile democrației occidentale.

De aceea, vă invit ca la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 să votați Florin Roman Deputat alături de candidații Partidului Național Liberal la Camera Deputațiilor și Senat, convinși că prin această opțiune dezvoltăm Alba și România și punem, din nou, Blajul înainte de toate!

EU MERG CU FLORIN ROMAN, VOCEA BLAJULUI ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI !

Comandat de Partidul Național Liberal, distribuit de SC UNIREA PRES SRL, portal online: https://ziarulunirea.ro/, cod unic mandatar financiar coordonator 11200025.