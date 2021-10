Comunicat de presă| Călin Matieș, senator PSD de Alba: Monumente istorice din județul Alba vândute Guvernului maghiar cu acordul lui Ion Dumitrel, la prețul unei mașini second hand!

Comunicat de presă| Senatorul Sorin Bumb: „Senatul introduce o serie de noi avantaje pentru populație și operatorii economici în schema se sprijin pentru plata energiei”

Comisiile reunite de energie și muncă ale Senatului au aprobat astăzi o serie de modificări ale schemei de sprijin pentru plata energiei, destinate să ajute atât populația României cât și sectorul economic național, în fața creșterii prețurilor la energie, care afectează întreaga Europă. Măsurile de sprijin se vor aplica în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

Astfel, în urma consultărilor din această dimineață, a fost modificată OUG 118/2021, fiind luate o serie de măsuri suplimentare ce vizează implementarea schemei de sprijin pentru consumatorii casnici și operatorii economici, prin care se vor acorda compensări la prețul energiei electrice și al gazelor naturale. A fost mărită limita de consum pentru care li se acordă compensare consumatorilor casnici și s-a introdus plafonarea prețurilor la distribuitorii de energie electrică și gaze naturale, pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, la maxim 1 leu/kWh preț final facturat pentru energia electrică și 0,37 lei/kWh preț final facturat la gaze naturale. O altă măsură luată prevede supraimpozitarea producătorilor de energie electrică, pe același model pe care a fost aplicat la gaze naturale, prin Ordonanța 7. Tot venitul rezultat din vânzarea curentului electric care depășește prețul de 450 lei/mWh va fi impozitat suplimentar cu 80%. O altă măsură vizează comercianții de energie, care vor putea opera cu un profit de maxim 5%. Totodată, crește la maxim 33% din valoarea facturii compensarea acordată clienților casnici pentru gaze naturale și aceștia au posibilitatea de a cere amânarea plății facturilor pentru o perioadă de maxim 6 luni, fără a trebui să plătească penalități în această perioadă de amânare.

Concret, pentru clienții casnici se va acorda o compensare unitară in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, in cazul energiei electrice și in valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazului natural din contractul de furnizare al clientului beneficiar, in cazul gazelor naturale. Compensarea se va acorda direct în factura clientului, fără a mai fi necesare niciun fel de demersuri din partea acestuia, fără cereri, fără drumuri în plus, fără birocrație. Sumele compensate vor fi evidențiate clar, cu minus, în factura clientului casnic. Pentru a putea beneficia de această schemă de ajutor, clienții casnici trebuie să se încadreze în anumite limite de consum, adică maxim 1.500 kWh la energie electrică și echivalentul a 1.000 mc de gaze naturale, pentru întreaga perioadă, plus o abatere de maxim 10% din aceste cuantumuri.

Pentru operatorii economici se aplică exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficienta și a accizei pentru primii 200mWh consumați lunar, precum și exceptarea, in cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii accizei pentru primii 500 MWh consumați lunar. De asemenea, se reduce TVA la doar 5% pentru baza de impozitare pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale la operatorii economici. O foarte importantă modificare va include și PFA-urile și profesiile liberale, alături de IMM-uri, în categoria operatorilor economici care primesc acest sprijin, mărindu-se plaja de adresabilitate pentru toți profesioniștii, așa cum sunt ei reglementați la art. 3, al. 2 din Codul Civil.

În ultimele zile am avut numeroase consultări, atât cu Ministrul Energiei și cu colegii mei din PNL, cât și cu colegii din opoziție, astfel încât să reușim să ajungem la o formă legislativă acceptată de toate părțile, care să ofere o protecție reală cetățenilor și IMM-urilor. Am insistat și am obținut creșterea limitelor de consum, față de forma inițială a legii, reușind să stabilim niște consumuri rezonabile pentru orice familie de nivel mediu din România, pentru care să se asigure compensările. De asemenea, am crescut cota de compensare în cazul gazelor naturale, de la 25% la 33% din valoarea prețului gazelor.

În actuala criză a energiei care afectează toată Europa și care a început să se extindă și pe alte continente, măsurile pe care le-am negociat și le-am luat în această dimineață reprezintă un pachet de măsuri menite să sprijine atât populația, cât și IMM-urile, să treacă peste această perioadă dificilă. Sunt măsuri pe care și alte state din Europa au început să le ia și care ne vor ajuta să trecem mai ușor peste criza energiei, care, la noi, se suprapune, din păcate, cu criza sanitară.

Modificările adoptate de noi în această dimineață la schema de sprijin pentru plata energiei vor fi adoptate în această după-masă de plenul Senatului și vor fi apoi înaintate în regim de urgență Camerei Deputaților, astfel încât ele să poată fi adoptate și să intre în vigoare cât mai repede, permițând aplicarea schemei de sprijin începând cu data de 1 noiembrie.

Senator PNL de Alba,

Sorin Ioan BUMB​