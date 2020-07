Comunicat de presă, Beniamin Todosiu, președintele USR Alba: Echipa USR – PLUS și Ionuț Dragoș Crișan, un antreprenor cu experiență, pot oferi viziunea de care municipiul Aiud are nevoie

Aiudul are nevoie urgentă de o echipă administrativă formată din profesioniști, care să lucreze pentru dezvoltarea economică a municipiului și să pună cetățeanul în centrul deciziilor Primăriei și Consiliului Local. Municipiu cu tradiție industrială, Aiudul a devenit în ultimii ani un oraș fără oportunități pentru tineri, fără locuri de muncă și cu o depopulare îngrijorătoare. În ultimii 30 de ani, sub conducerea partidelor clasice PNL, PD, PDL, PSD, Aiudul a pierdut peste 3000 de cetățeni din totalul populației, iar fenomenul continuă în condițiile în care majoritatea tinerilor care studiază în orașele mari nu se mai întorc acasă.

De asemenea, sute de aiudeni fac zilnic naveta la Alba Iulia, Sebeș sau Blaj pentru că nu reușesc să își găsească un loc de muncă în orașul lor, care să le ofere un trai decent.

Alianța USR – PLUS propune pentru Aiud o echipă de profesioniști și un program de măsuri menite să dezvolte economic municipiul, să creeze locuri de muncă și să aducă cetățeanul în prim planul deciziilor administrației publice locale. Propunerea USR pentru funcția de primar este Dragoș Ionuț CRIȘAN, un tânăr antreprenor, care s-a decis, în acest an, să intre în politică pentru a schimba în bine Aiudul.

„Aiudul are nevoie de viziune și de o echipă care să știe să gândească și să implementeze proiecte menite să dezvolte economic municipiul. În lipsa unui program coerent multianual, în lipsa unei strategii de atragere a investitorilor, în lipsa unor proiecte pentru tineri, Aiudul va continua să se depopuleze. Oricât de legați ne-am simți de orașul în care ne-am născut sunt sigur că nimeni nu va rămâne în Aiud dacă nu va avea ce pune pe masă familiei și nu va avea șansa unui loc de muncă pentru un trai de viață decent. Acestea sunt motivele pentru care Alianța USR – PLUS a decis să propună un tânăr antreprenor local pentru Primăria Aiud, un om care știe ce înseamnă mediul economic și care are stabilite proiecte și măsuri serioase pentru dezvoltarea Aiudului. Stradă cu stradă putem dezvolta și salva Aiudul”, a spus Beniamin Todosiu, președintele USR Alba.

Candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar al Aiudului, Dragoș Ionuț CRIȘAN, are 39 de ani și este un aiudean cu rădăcini adânci în municipiu. Născut și crescut in orașul Aiud, în sânul unei familii simple de muncitori în întreprinderile aiudene, Dragoș a studiat la Școala Generală „Axente Sever” Aiud, urmând mai apoi cursurile Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Aiud, la profilul „Istorie științe sociale”. Ulterior și-a completat pregătirea profesională în ingineria și protecția mediului, precum și în drept, iar după terminarea studiilor universitare a lucrat mai mulți ani într-o multinațională. După ani de zile de navetă și bazându-se pe cunoștințele și experiența dobândită prin intermediul cursurilor de perfecționare în mai multe țări, Dragoș Crișan s-a hotărât să devina antreprenor și să înființeze o afacere în orașul natal care își urmează dezvoltarea de aproape 10 ani.

„Sunt născut și crescut în Aiud și, din dragoste pentru acest oraș, am decis să mă implic pentru a dezvolta comunitatea în care trăiesc. Sunt exemplul tânărului aiudean care a fost nevoit să plece din oraș pentru că nu avea posibilitatea să își găsească un loc de muncă potrivit pregătirii profesionale. Ani de zile am făcut naveta între locul unde munceam și locul care pentru mine este acasă. În aceeași situație sunt sute de tineri din Aiud care sunt nevoiți să plece din oraș din cauză că nu au oportunități reale pentru a-și face un rost în viață. Eu nu vreau să ne mai plece tinerii și de aceea, împreună cu echipa USR-PLUS, am pregătit proiecte serioase prin care vom aduce performanța în administrația locală și vom face atractiv Aiudul astfel încât să vină investitori care să creeze locuri de muncă. Am spus și voi spune mereu că noi am intrat în politică pentru că vrem o schimbare reală a Aiudului, vrem să venim în administrație cu proiecte și măsuri serioase în centrul cărora se regăsește cetățeanul. Noi vrem să muncim pentru aiudeni și, împreună cu ei, să schimbăm Aiudul în BINE”, a spus Dragoș Ionuț CRIȘAN, candidatul USR pentru funcția de primar al municipiului Aiud.

Printre proiectele propuse de echipa Alianței USR – PLUS pentru Aiud se regăsește crearea unei zone de dezvoltare economică cu parcele și utilități pentru atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă, digitalizarea completă a serviciilor publice, introducerea bugetării participative și a proiectării strategice a investițiilor din municipiu, dar și redobândirea încrederii cetățenilor în administrația locală prin introducerea unui soft de organizare și derulare a concursurilor pentru ocuparea posturilor publice.