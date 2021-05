Comunicat de presă| Beniamin TODOSIU, deputat USR PLUS: Propunere legislativă pentru ca activitățile PFA să constituie vechime în muncă

Deputatul Beniamin Todosiu a depus, miercuri, o inițiativă legislativă prin care activitățile economice de persoane fizice ca PFA să constituie vechime în muncă.

Deputatul de Alba este susținut de mai mulți parlamentari USR PLUS în acest demers, printre aceștia aflându-se și senatorul USR PLUS Andrei Postică, cel care avea în lucru o inițiativă similară la Senat, însă a decis să susțină propunerea lui BeniaminTodosiu. Acesta propune completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/2018 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, astfel:

(1). Activitățile economice desfășurate de persoana fizică, ca PFA, constituie vechime în muncă și, după caz, vechime în specialitate.

(2). Vechimea în muncă și, după caz, vechimea în specialitate, este considerată perioada în care PFA a desfășurat activitate economică și a achitat contribuțiile, taxele și impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.

„Propunerea legislativă face o reparație morală și legală pentru persoanele fizice autorizate, care desfășoară o activitate economică, plătind toate taxele și impozitele legale aferente, dar activitatea nu le este considerată vechime în muncă. Inițiativa a pornit de la cazul unui cetățean din Alba Iulia, care este unul dintre cei mai apreciați ghizi turistici din municipiu. În momentul în care a dorit să aplice pentru un post în cadrul centrului de informare turistică din subordinea municipalității, albaiulianul a constatat că activitatea pe care a prestat-o timp de mulți ani ca ghid nu e considerată vechime în muncă, deoarece a funcționat ca Persoană Fizică Autorizată. Ulterior, după ce am creionat propunerea legislativă, am aflat că un alt coleg lucrează la o inițiativă similară și am decis să ne unim forțele și să depunem un singur proiect legislativ. Sper ca această propunere să fie adoptată cât mai repede, astfel încât activitățile economice desfășurate de persoana fizică autorizată, ca PFA, să fie considerată vechime în muncă. Este o lege care nu va avea un impact bugetar, ci doar va încuraja persoanele fizice să lucreze legal și să renunțe la munca la negru, atrase de faptul că perioada lucrată ca PFA va constitui și vechime în muncă, în domeniul în care își desfășoară activitatea.”, transmite deputatul USR PLUS, Beniamin Todosiu.

În expunerea de motive a propunerii legislative inițiată de deputatul BeniaminTodosiu, necesitatea intervenției legislative este justificată de lipsa acestui articol din lege, care de-a lungul timpului a descurajat activitatea PFA-urilor sau le-a discriminat. Faptul că nu există în lege un articol care să menționeze că activitatea unui PFA se consideră vechime în muncă, a dus la 2 tipuri de interpretări distincte:

– PFA-uri care lucrează ca PFA, cotizează la sistemul de pensii, asigurări de sănătate și impozit pe venit și își desfășoară activitatea pur și simplu;

– PFA-uri care, din cauza acestei prevederi din legislație, s-au auto-angajat, la recomandarea experților contabili, pe salariul minim pe economie și astfel au ajuns în situația în care lunar plătesc 2 rânduri de taxe către stat.