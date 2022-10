Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR: Fără penali în funcțiile publice! Proiectul USR a fost adoptat de Parlament

Persoanele condamnate definitiv nu vor mai putea candida, nu vor mai putea fi alese și nu vor mai putea ocupa funcții de demnitate publică în administrația locală, măsura urmând să se aplice datorită unui proiect al Uniunii Salvați România adoptat de Parlament.

După promulgarea legii, persoanele condamnate pentru fapte penale precum corupție, viol, pornografie infantilă, pedofilie sau proxenetism nu vor mai putea deveni primari, șefi de consilii județene, consilieri locali și județeni.

„În 2018, USR a ieșit în stradă pentru cea mai mare campanie publică post-decembristă ce își propunea curățirea clasei politice românești – „Fără penali în funcții publice”. Munca din acești ani și lupta pe care am dus-o în Parlamentul României se concretizează printr-o lege care nu va mai permite niciunui penal să mai ocupe sau să ajungă în funcții publice. La nivelul județului Alba am reușit, în 2018, să strângem peste 28.000 semnături în campania #fărăpenali, astfel că Alba a fost în topul județelor care au depășit pragul necesar de semnături pentru ca inițiativa cetățenească să devină lege. Mă bucur că am reușit să ne ținem promisiunea în fața românilor și să aprobăm această lege. E un pas enorm spre schimbarea și curățirea clasei politice românești. De aici următorul pas este „O Românie fără hoție!”, un deziderat a milioane de români din țară, dar și din Diaspora.”, a spus deputatul USR de Alba, Beniamin Todosiu.

„Proiectul acesta s-a născut din dorința de a proteja copiii și l-am lucrat împreună cu Salvați copiii, după ce am văzut cu toții, anul trecut, cum un primar care a întreținut relații sexuale cu o fată de 13 ani, vreme de trei ani, a fost reales într-o funcție. Și zilele acestea, am văzut mare scandal cu un deputat. În lipsa acestei legi, astfel de oameni pot fi în continuare în fruntea comunităților și, mai rău, în fruntea țării. Legea adoptată astăzi, la propunerea USR, stabilește interdicții clare. Violatorii de copii și corupții nu au ce căuta în funcții. Astăzi, s-a auzit o voce clară din Parlament: Fără penali în funcții publice! Legea va merge la promulgare la președinte, sperăm să aibă zero toleranță față de penali și legea să intre cât mai rapid în vigoare”, declară deputata USR Diana Stoica, unul dintre inițiatorii legii.

„Votul de astăzi constituie un mare pas pentru renormalizarea României. A fost nevoie de 5 ani pentru ca Parlamentul României să înțeleagă că persoanele condamnate penal nu au ce să caute în funcții publice, nu au justificarea morală să fie alese în astfel de poziții. Din 2016, de când USR este în Parlament, am tot spus că vom lupta să transformăm România într-o țară ca afară. O să continuăm să facem ce am promis. Un milion de oameni au semnat o inițiativă pe care USR a susținut-o în stradă luni la rând. Fără penali în funcții locale a devenit astăzi realitate la nivel de lege. Îi solicităm domnului Ciolacu să devină realitate și în Constituție, ca nu cumva să avem peste un timp o majoritate cu alte păreri”, declară Dan Barna, vicepreședinte USR și vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Proiectul USR modifică Legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Legea115/2015) în sensul introducerii interdicției de a depune candidaturi și de a fi alese persoanele condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia sau dezincriminarea.

Complementar acestui proiect, deputații USR au votat și pentru „Fără penali în Parlament”, astfel încât persoanele condamnate definitiv să nu mai poată candida pentru Senat sau Camera Deputaților.