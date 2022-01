Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR de Alba: Guvernarea PSD-PNL a reușit „performanța” de a arunca România în haos

Coaliția PSD-PNL a reușit performanța ca, în mai puțin de două luni de guvernare, să arunce România în haos. Hoție, demagogie, incompetență și nepăsare sunt cuvintele care caracterizează o guvernare devenită toxică pentru țară. Noul an a început cum nu se putea mai prost: prețurile la electricitate și la gaz au explodat, inflația se accentuează, iar românii sunt tot mai săraci. Pensionarii primesc o mărire a pensiilor, care reprezintă doar „praf în ochi”, în timp ce pensiile speciale sunt crescute cu 20%. În opoziție, PNL promitea că va elimina pensiile speciale în 30 de zile. De atunci au mai curs multe promisiuni liberale, iar liderii PNL au ajuns la fel ca și cei din PSD: mint precum respiră și își bat joc de români.

Ce a rămas în urma coaliției PNL – PSD după aproximativ 2 luni de guvernare?

1.Au aruncat România în criză energetică și românii sărăcesc plătind facturi enorme la gaze și electricitate.

În acest timp, cel care trebuia să ne apere interesele, șeful Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Dumitru Chiriță, este absent nemotivat, iar mass-media susține că s-ar relaxa într-un paradis tropical în Republica Dominicană. Acest băiat deștept, înșurubat în funcție de PSD, se bucură de un salariu de 57.000 de lei pe lună sau 12.000 de euro, adică echivalentul a 57 de pensii minime. Într-o Românei NORMALĂ, șeful ANRE ar trebui să își dea demisia sau să fie demis, nu pentru salariul nesimțit pe care îl încasează, ci pentru că a tăcut mâlc și nu a mișcat nici măcar un deget, în timp ce țara se scufunda în criză energetică. Autoritatea pe care o conduce are obligația de a proteja piața energiei și pe consumatori, astfel încât putea interveni pentru a evita situația dezastruoasă în care am ajuns. Prin lipsa măsurilor concrete pentru a stopa criza energetică, monstruoasa coaliție PSD – PNL demonstrează că este părtașă la sărăcirea românilor, protejând în schimb interesele băieților deștepți din energie. Cu complicitatea ministrul Economiei, Virgil Popescu, a șefului ANRE, Dumitru Chiriță, și a celorlalți membri ai Guvernului, firmele șmecherilor din energie prosperă în această perioadă, în timp ce populația sărăcește.

2.Și-au împărțit ciolanul și au căpușat instituțiile publice

Apoi, liberalii și pesediștii au fost ocupați în această perioadă să își împartă ciolanul, astfel încât au căpușat și politizat instituțiile publice și companiile de stat. Au devorat tot ce se putea din zona publică, instituție cu instituție și companie cu companie, dorind astfel să-și satisfacă toată camarila din partidele PNL si PSD. Meritocrația a ajuns o glumă bună, iar în funcție sunt promovați oameni incompetenți, dar obedienți șefilor și baronilor politici.

3.Și-au bătut joc de pensionarii români

PNL și PSD au demonstrat că puțin le pasă de soarta pensionarilor români și îi condamnă la sărăcie lucie. Creșterea inflației, explozia prețurilor la energie, lipsa măsurilor sociale și economice coerente duce la creșterea numărului de români aflați în sărăcie. Peste un sfert dintre români sunt, potrivit statisticilor, în sărăcie lucie, iar numărul lor este în creștere.

4.Au gestionat dezastruos pandemia

Guvernul PNL – PSD și-a demonstrat incompetența și în gestionarea pandemiei, iar noul val ne-a prins nepregătiți. Românii ajuns să se imunizeze în masă, iar cei care au șanse supraviețuiesc, în timp ce persoanele răpuse de virus sunt doar niște cifre în statistici. Aceasta este politica sanitară promovată de două partide interesate doar de sifonarea banului public și de procentele din sondajele politice.

5.Sunt pe punctul să dea de gard cu PNRR și România să piardă miliarde de euro pe la Uniunea Europeană

Guvernarea incompetenților este pe punctul de a da de gard și cu Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea ce ar însemna că România va pierde miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Programul croit de colegii din USR-PLUS și aprobat de Comisia Europeană cuprinde măsuri serioase de reformă pe care politrucii și demagogii din PNL și PSD nu au curaj și nu vor să le implementeze. De acum, fiecare ezitare și întârziere în PNRR se va cuantifica în bani pierduți de comunitățile din România.

6.România a ajuns la o datorie istorică

România are o datorie publica istorică de peste 57 miliarde de euro, trăim pe datorie de câțiva ani de zile si rămâne ca, în viitor, copii noștri să plătească incompetenta guvernanților de acum. Nepăsarea lor o plătim noi toți, pentru că tot ce au sădit aceste 2 partide izvorâte din FSN se întoarce împotriva lor și împotriva românilor. România e jefuita de 30 de ani și se pregătesc alte tunuri de miliarde de euro din bugetul statului.

Acestea sunt doar câteva dintre „mărețele realizări” ale Guvernării PNL-PSD, o guvernare care își bate joc de românii simpli, îi umilește și îi sărăcește. În aceste două luni ne-am convins cu toții cu liberalii și pesediștii sunt la fel: politruci, demagogi și incompetenți. Nu pot și nu vor să pună țara aceasta pe roate și să reformeze instituțiile statului. România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de reforme, România are nevoie de investiții. Pentru ca toate acestea să se realizeze, România are nevoie de un guvern activ, un guvern competent, care să fie aproape de cetățeni. Guvernul PNL – PSD nu este și nu va fi niciodată un astfel de guvern deoarece principala țintă a acestei guvernări este jefuirea banului public.

Beniamin Todosiu

Deputat USR de Alba