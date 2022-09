Compania Ciserom din Sebeş, cifră de afaceri de 3.7 milioane euro, în 2021: Producătorul de ciorapi şi-a înjumătăţit pierderile anul trecut

Cursuri de atletism gratis pentru copiii din Alba Iulia: Unde și când se vor ține

Copiii pasionați de sport din municipiul Alba Iulia se vor putea bucura de cursuri de atletism gratis, de luni până vineri, pe stadionul Cetate. Antrenori le vor fi Vlas Mihaela Simona și Ana Rodean.

„Ce parinte nu isi doreste un copil care sa invete bine si sa fie sanatos tun, vioi, cu un organism puternic si rezistent!? Totul incepe in copilarie…atunci copilul isi formeaza deprinderile si obiceiurile, atunci el incepe sa se raporteze la stimulii interni si externi. In copilarie incepem sa ne cunoastem corpul, sa ne descoperim placerile, abilitatile si sa ne construim caracterul; sa ne descoperim temerile, limitele si sa luptam cu ele pentru a ni le depasi. Sportul si miscarea in aer liber au un rol deosebit de important in aceasta perioada! Noi am ales sa predam cursuri de baza pentru copii: cursuri de atletism (scoala alergarii).

Practicarea unui sport este foarte importanta pentru dezvoltarea si cresterea copilului, imbunatatindu-i sanatatea atat sub aspectul fizic cat si psihic:

• sportul consolideaza scheletul, fortifica inima si plamanii, ajuta copilul sa-si coordoneze miscarile corpului, previne riscul obezitatii

• sportul este de asemenea un minunat instrument de socializare si de dezvoltare a valorilor educative: disciplina, rabdare, concentrare

• sportul influenteaza in bine caracterul copilului: cei timizi isi pot invinge fricile si pot castiga incredere in ei, iar cei agitati sau agresivi se pot tempera sau pot invata sa utilizeze constructiv energia debordanta pe care o au

• sportul dezvolta caractere frumoase si spiritul de competitie

• s-a demonstrat stiintific faptul ca sportul ii ajuta pe copii sa aiba si rezultate mai bune la invatatura. In timpul activitatilor fizice, creierul se oxigeneaza mai bine si astfel creste capacitatea de intelegere si memorare

• prin sport copiii elibereaza foarte multa energie, energie acumulata din alimentatie si somn, astfel incat ei vor putea fi mai linistiti, mai atenti la ore si se vor putea concentra mai usor la studiu

• sportul ii ajuta pe copii sa isi cunoasca organismul mult mai bine, sa devina constienti de el (autocunoastere); sa isi descopere limitele fizice si psihice si sa incerce sa le depaseasca (iesirea din zona de confort, autodepasire)

• antrenamentul facut cu 2-3 ore inainte de culcare inseamna garantat un somn bun! (cu alte cuvinte destindere psihica si fizica, recapatarea fortelor, deci o noua zi FRESH, plina de actiune!)

• cu timpul sportul ii face pe copii mai atenti la detalii, mai bine organizati (cu lucrurile si cu timpul lor, etc.) mai eficienti (fixarea unor obiective, „exact ca la ora de sport!”)

• sportul ii deconecteaza pe copii din cotidian, ii relaxeaza psihic si le ridica nivelul energetic

• sportul este o modalitate placuta de petrecere a timpului liber

Suntem o echipa tanara de 2 instructori sportivi certificati cu experienta cu experienta practica in atletism. Locatii : stadionul Dinamo, stadionul din Cetate.

Sportul inseamna dezvoltare personala! Multumim si va asteptam cu drag la antrenamentele noastre!”, au transmis antrenorii pe facebook.