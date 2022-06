Comisarii ANPC, fără telefoane în timpul controalelor: Cum vor comunica în timpul operațiunilor

Lista bolilor pentru care nu este nevoie de bilet de trimitere din partea medicului de familie. Anunțul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Lista cu bolile pentru care nu mai este nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie a fost publicată de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate precizează că în conformitate cu prevederile Anexei nr.13 la Ordinul MS/CNAS nr.1.068/6272021 cu modificările și completările ulterioare, afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, fără bilet de trimitere, sunt :

Lista cuprinzând afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

1. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă

2. Malformaţii congenitale şi boli genetice

3. Boala cronică de rinichi – faza predializă

4. Insuficienţă cardiacă clasa III – IV NYHA

5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă

6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)

7. Aplazia medulară

8. Anemii hemolitice endo şi exo-eritrocitare

9. Trombocitemia hemoragică

10. Histiocitozele

11. Telangectazia hemoragică ereditară

12. Purpura trombopenică idiopatică

13. Trombocitopatii

14. Purpura trombotică trombocitopenică

15. Boala von Willebrand

16. Coagulopatiile ereditare

17. Boala Wilson

18. Malaria

19. Tuberculoza

20. Boala Addison

21. Diabet insipid

22. Tulburări psihice (grup diagnostic schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, grup diagnostic tulburări ale dispoziţiei, autism, ADHD, boli psihice la copii)

23. Miastenia gravis

24. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian

25. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare

26. Risc obstetrical crescut la gravide

27. Astm bronşic

28. Glaucom

29. Statuspost AVC

30. Boala celiacă la copil

31. Boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn şi colita ulceroasă)

32. Sindromul Schwachmann

33. Hepatita cronică de etiologie virală B, C şi D şi ciroza hepatică în tratament cu imunomodulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici

34. Boala Hirschprung

35. Bolile nutriţionale la copii (malnutriţia protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carenţiale până la normalizare hematologică şi biochimică) şi obezitatea pediatrică

36. Bronşiectazia şi complicaţiile pulmonare supurative

37. Scleroza multiplă

38. Demenţe degenerative, vasculare, mixte

39. Starea posttransplant

40. Insuficienţa renală cronică – faza de dializă

41. Bolile rare prevăzute în Programele naţionale cu scop curativ

42. Afecţiuni oncologice şi oncohematologice

43. Diabetul zaharat cu sau fără complicaţii

44. Boala Gaucher

45. Boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism

46. Degenerescenţa maculară legată de vârstă (DMLV)

47. Boala Cushing

48. Paraliziile cerebrale

49. Epilepsia

50. Boala Parkinson

51. Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever

52. Afecţiuni ale copilului 0 – 1 an

53. Anomalii de mişcare binoculară (strabism, forii) copii 0 – 18 ani

54. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare copii 0 – 18 ani

55. Afecţiuni ale aparatului lacrimal (0 – 3 ani)

56. Infarctul intestinal operat

57. Arteriopatii periferice operate

58. Insuficienţă respiratorie cronică severă

NOTA 1: Prezentarea la medicul/medicii din specialitatea/specialităţile care tratează afecţiunile de mai sus se face direct fără bilet de trimitere.

NOTA 2: Medicul de specialitate trebuie să informeze, cel puţin o dată pe an, medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit sau nu schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică.

NOTA 3: Pentru bolile cronice pentru care se face management de caz, prezentarea la medicul de specialitate se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie pe care este evidenţiat management de caz”, informează CNAS.