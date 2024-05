Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, vicecampioană națională la ONSȘ Cupa ING Under 16

Rezultat excelent obținut de echipa Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni, care a devenit vicecampioană națională a ONSȘ Cupa ING, fete, Under 16.

În finala disputată la Eforie Nord, formația din Munții Apuseni a pierdut, scor 0-3, cu LPS Cluj-Napoca. Demn de remarcat este faptul că LPS Cluj-Napoca a cucerit toate cele trei titluri naționale, la Under 14, Under 16 și Under 18.

Repartizată în prima fază a întrecerii în Grupa A, reprezentanta Albei a terminat pe prima poziție, cu 6 puncte (golaveraj 8-3), fiind urmată în ierarhie de Vrancea – 6 puncte (4-5), Neamț 4 p (7-7) și Gorj – un punct (8-12). Rezultatele au fost următoarele: 5-2 cu LPS Târgu Jiu, 0-1 cu Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman și 3-0 cu Colegiul Național „Emil Botta” Adjud. Semifinala a fost o partidă încărcată de emoții, tranșată după loviturile de departajare cu LPS Bistrița-Năsăud, scor 3-1 (adversara a cucerit bronzul ulterior, 4-0 cu echipa din Abrud).

„Această performanță a fost cu atât mai mare în condițiile în care la acest turneu final am fost singura echipă de școală, celelalte fiind licee sportive cu specializare fotbal, LPS Cluj, LPS București, LPS Gorj, LPS Bistrita, care aveau în componență jucătoare de la echipe de Liga 1 și de la loturile nationale. Din păcate am pierdut finala, dar am fost mândri că ne-am ridicat la nivelul adversarelor. Această performanță nu ar fi fost posibilă fără ajutorul unor oameni cu suflet mare care au sprijinit din punct de vedere financiar deplasarea la acest turneu final”, a transmis profesorul Nicolae Achimeț.

În acest context, se cuvin mulțumiri pentru Primăria orasului Câmpeni, preot Cristian Motora, pensiunea Vidra de Sus (Petrică Vîrciu), Remus Balea, Marius Leah, Miheț Ioan (Nolocea), Scrob Petru, Panna Gusto, Brescia (Oneț Marin) și nu în ultimul rând pentru conducerea Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni. (H.D.M.)

