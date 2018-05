Colegiul Militar din Alba Iulia a primit la Palatul Parlamentului titlul de Școală Europeană. Elevii Liceului de Arte, program artistic de excepție – FOTO

Elevii Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia au susținut, joi, un program artistic dedicat Centenarului Marii Uniri, la Palatul Parlamentului, unde au primit aplauze la scenă deschisă, potrivit unui comunicat de presă trimis, vineri, de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba.

La Palatul Parlamentului s-a desfășurat festivitatea de acordare a titlurilor de Scoală Europeană unor unități de învățământ din țara printre care si Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

În deschiderea evenimentului o echipa de elevi talentati de la Liceului de Arte au fost invitati de conducerea Ministerului Educației să sustina un program artistic dedicat Centenarului. A fost un moment emotinant, sala aplaudând minute in sir frumoasele cântece patriotice aduse din Cetatea Marii Uniri.

Prof. Daniel Fonoage le-a vorbit celor prezenți despre importanța mărețului eveniment de la 1 Decembrie 1918.

”Avem cu totii uriasa misiune sa ducem mai departe in timp constiinta unitatii de neam a romanilor si sentimentul ca apartinem unui popor glorios crescut cu mentalitatea de invingator a vrednicilor nostri inaintasi. Acestea sunt valorile pt care s-au jertfit de a lungul istoriei milioane de romani si in spiritul carora avem datoria sa ne crestem copii. Înainte de a fi europeni suntem romani si iubim Romania, iar bucuria si mandria de a fi români sa straluceasca pe chipurile noastre precum soarele de pe cer, pentru ca am primit mostenire aceasta tara mandra si libera si tot astfel am obligatia sa o lasam mai departe urmasilor nostri”, a spus prof. Daniel Fonoage.

La eveniment a fost prezentă Marcela Dărămuș, inspector școlar general al IȘJ Alba.

După care intreaga sala a urat in acelasi glas, Trăiasca Romania Mare!

