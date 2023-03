Colaborare între CJ Alba, Centru de Transfuzie Sanguină și DSP Alba pentru promovarea actului de donare constatntă de sânge în județ

Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat în ședința din data de 23 martie 2023, Protocolul de colaborare încheiat între UAT -Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, Centru de Transfuzie Sanguină Alba şi Direcţia de Sănătate Publică Alba, în vederea instituirii Programului județean de informare – educare și promovare a acţiunilor organizate în scopul donării constante de sânge, la nivelul Județului Alba.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.217/2018, a fost aprobată Strategia Judeţului Alba în domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023.

SCOPUL Strategiei Judeţului Alba în domeniul sănătăţii în perioada 2018-2023 este îmbunătăţirea stării de sănătate a populației județului Alba prin încheierea de parteneriate în domeniul sănătăţii cu instituții şi autorităţi locale, mediu asociativ, care să aibă ca obiective:

1. Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate/Dotarea şi echiparea serviciilor de sănătate publică

2. Dezvoltarea rețelei de servicii de sănătate

3. Asigurarea resurselor umane specializate

4. Creșterea calitativă a actului medical

5. Educația pentru sănătate a publicului.

Astfel, proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, Centru de Transfuzie Sanguină Alba şi Direcţia de Sănătate Publică Alba, în vederea instituirii Programului județean de informare – educare și promovare a acţiunilor organizate în scopul donării constante de sânge, la nivelul Județului Alba răspunde cerințelor Direcţiei 4 – educaţia pentru sănătate a publicului, obiectivul 4- dezvoltarea de programe locale de promovare a sănătăţii pentru diferite categorii de public, prin parteneriate interinstituţionale şi vizează consolidarea unui parteneriat bazat pe încredere şi transparenţă în scopul promovării sănătăţii şi a salvării de vieţi omeneşti prin donarea de sânge.

În judeţul nostru, ca şi în restul tării, există o nevoie constantă de sânge şi componente sanguine, motiv pentru care prin intermediul acestei campanii încercăm să determinăm populaţia judeţului să doneze în număr cât mai mare, necesitatea de a dispune de sânge şi componente sanguine sigure pentru transfuzii fiind permanentă şi esenţială pentru pacienţii aflaţi în stare gravă.

Totodată, dacă ţinem cont de beneficiile donării de sânge, printre care sustinerea sănatăţii emoţionale, menţinerea sănătăţii cardiovasculare, reduce nivelul de fier în cazul pacienţilor cu hemocromatoză, ajungem la concluzia faptului că nu doar persoana la care ajunge transfuzia de sânge are de câştigat ci şi donatorul.

Astfel, promovând actul de donare, ca fiind esenţial în vederea responsabilizării populaţiei în acest sens, viaţa fiecăruia dintre noi poate fi salvată datorită generozităţii semenilor noștri care în mod voluntar şi constant donează sânge.

Celebrarea zilei de 14 iunie are în vedere încurajarea unui număr cât mai mare de oameni pentru a deveni donatori de sânge voluntari şi subliniază importanţa donării regulate pentru a preveni eventualele crize în stocarea de sânge. Este nevoie de o donare regulată de sânge deoarece acesta poate fi stocat doar pentru o perioadă de timp limitată. Diferitele componente ale sângelui pot fi folosite în perioade cuprinse între 5 zile şi până la un an (trombocitele pot fi folosite în maxim 5 zile de la donare, plasma poate fi utilizată pe parcursul unui an, globulele roşii pot fi păstrate la rece pentru maxim 42 de zile). Deoarece sângele este perisabil, este nevoie de donări în fiecare zi pentru a dispune de sânge oricând şi oriunde este nevoie.

Acest program județean cuprinde ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului împreună cu partenerii, acțiuni cu un scop definit, legat de încurajarea a cât mai mulţi oameni și mai ales tineri să devină donatori constanţi de sânge în vederea prevenirii eventualelor crize în stocarea de sânge. Donarea de sânge e un act de solidaritate.

Deoarece unul dintre factorii importanţi în atingerea scopului Protocolului de colaborare este factorul educaţional, în procesul de educaţie devine foarte importantă implicarea cât mai multor factori – familie, şcoală, mass-media, autorităţi etc. Astfel, programul judeţean îşi propune realizarea unor activități comune şi coerente în plan local, desfăşurate în colaborare cu instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, urmărindu-se în acest fel organizarea în comun a acţiunilor de informare-educare a cetăţenilor judeţului în ceea ce priveşte diseminarea informaţiilor despre importanţa sângelui, procesul de donare de sânge, componentele derivate din sângele total, donarea prin afereză şi principalele beneficii ale pacientului transfuzat, informaţii despre beneficiile şi riscurile pentru sănătate ale donării de sânge şi componente sanguine de origine umană pentru donator şi primitor, informaţii despre criteriile de eligibilitate, precum şi explicarea criteriilor de excludere pentru donatorii de sânge precum şi alte categorii de informaţii.

Consiliul Judeţean Alba va avea obligaţia de a derula procedurile de achiziţii publice pentru achiziţionarea insignelor personalizate. Suma necesară acestei acţiuni este de 20,000 lei fără TVA şi este prevăzută la anexa nr. 6 – Cheltuielile pentru „Activităţi în domeniul sănătăţii” pe anul 2023 parte integrantă a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 45 din data de 26 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023.

De asemenea va asigura promovarea activităţilor din cadrul programului pe canale social-media şi pe site-ul propriu, va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea şi derularea activităţilor şi a festivităţilor de premiere şi nu în ultimul rând va contribui la asigurarea logistică a campaniilor mobile organizate la nivelul judeţului Alba şi va contribui la organizarea de campanii de promovarea a donării constante de sânge, la nivel local.