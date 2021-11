CODUL RUTIER s-ar putea schimba radical. Noile modificări, în atenția șoferilor, sancțiuni usturătoare pentru șoferii agresivi

Cooperare între Primăria Municipiului Alba Iulia și Consulatul Onorific al României la Solvesborg, Suedia, pe masa consilierilor locali

Primăria Municipiului Alba Iulia are în vedere incheierea unui protocol de cooperare cu Consulatul Onorific al României la Solvesborg, Suedia și Asociația Non profit Cultură Fără Frontiere (Kultur Utan Granser), cu sediul in Solvesborg, Suedia.

Potrivit proiectului de hotărâre care va fi votat în Consiliul Local, Municipiul Alba Iulia este o administrație preocupata permanent de extinderea parteneriatelor, protocoalelor cu instituții și organizații din spațiul european și nu numai; crearea de rețele, concept care are potențialul de a conecta nivelurile diferite care joaca toate roluri cheie in ceea ce înseamnă Europa zilelor noastre într-o imagine concretă și clară.

Sunt vizate, protocoalele, parteneriatele, in primul rând, cu orașe asemănătoare cu Alba Iulia: nu foarte mari, dar cu un patrimoniu cultural bogat și care au in portofoliu strategii și programe inovative, din a căror experiență putem invața, in domenii precum: cultura, economie, socio-medical, mediu §i schimbari climatice, smart city, city branding, promovare turistica, educatie, incluziune sociala. Practica noastra nu este una noua. §i pana acum, ne-am bazat, in cadrul proiectelor implementate, finantate prin programe gestionate direct de Comisia Europeana, pe parteneriate eficiente cu orașe din Europa care s-au implicat activ in dezvoltarea orașului Alba Iulia prin proiectele comune. Dăm doar cateva exemple de orașe partenere: Roma, Berlin, Oslo, Trondheim, Utrecht, Vilnius, Dundee, Zargoza, Genoa, Bremen, Amsterdam, Bruxelles, Burgos, Copenhaga, Barcelona, Lucca, Hertogenbosch. Punerea in practica a Protocolului va fi sinonima cu multiple avantaje pentru Municipiul Alba Iulia și locuitorii săi:

Inițierea și implementarea de proiecte in domeniile:

Cultural: proiecte care pun in valoare patrimoniul material §i imaterial de exceptie a1 municipiului Alba Iulia, data fiind expertiza in domeniu pe care o are Asociatia Cultura Fara Frontiere (exemplu: eveniment cultural dedicat Centenarului Incoronarii din 15 octombrie 1922, a carui start s-a dat la Alba Iulia in 15 octombrie 2021);

Socio-medical: proiecte prin care sa fie preluate seturi de bune practici din spatiul suedez in domeniul ingrijirii socio-medicale (exemplu: curs de specializare Asistent personal pentru persoane cu dizabilitati dupa model suedez; Laserterapie de recuperare);

Economic: Atragerea de expertiza profesionala §i investitori suedezi in municlpiul Alba Iulia;

Mediu si Schimbari climatice: proiecte „verzi“ , pentru adaptarea la schimbarile climatice ti la politici de protecție și ameliorare ale mediului;

Cooperare/infratire lntre municipiul Alba Iulia si orase cu profil similar din spatiul suedez. Cele doua institutii suedeze mentionate in prezentul Protocol vor contribui la identificarea celor mai potrivite parghii de cooperare/infratire intre municipiul Alba Iulia cu orase similare din Suedia care au in portofoliu strategii si programe innovative in diverse domenii de activitate.

Participarea celor trei institutii in cadrul unor proiecte cu finantari nerambursabile, atunci cind conditlile de eligibilitate o permit si sunt de interes pentru cele trei parti.

Promovarea reciproca, pe propriile canale de informare §i comunicare, dar si in cadrul evenimentelor nationale §i intemationale la care participa organizatiile mentionate in Protocol. Durata Protocolului: 5 ani, incepand de la data semnarii lui, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților, prin incheierea unui act aditional. Fata de cele mentionate, avand in vedere principiile §i obiectul colaborarii, termenii de referinta, rolurile si responsabilitatile fiecarei institutii, propun luarea in dezbatere si adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia a proiectului de hotarare privind incheierea unui Protocol de cooperare intre Municipiul Alba Iulia, Consulatul Onorific al Romaniei la Sñlvesborg, Suedia si Asociatia Non profit Cultura Fara Frontiere (Kultur Utan Granser), cu sediul in Siilvesborg, Suedia.