COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII pe mai multe râuri din Alba, până la ora 16.00: Pericol de viituri și scurgeri pe versanți

Liderii de sindicat, explicații despre suspendarea grevei: ”Sunt convins că sunt oameni în continuare nemulțumiți, sunt oameni care doresc continuarea grevei generale”

Liderii FSLI și FSE „Spiru Haret” au ieșit la declarații la sediul FSLI, după anunțul că greva generală se va suspenda după ce Guvernul publică în Monitorul Oficial ordonanța de urgență cu modificările convenite. Este vorba despre adoptarea azi a unei ordonanțe de urgență cu salariul debutantului cât cel mediu pe economie și creșterea salarială de 50% din diferența între salariile actuale și cele din grila nouă, la 1 ianuarie 2024. Ministrul Muncii a declarat că de la 1 ianuarie 2024 un profesor debutant va avea un salariu net de 4.600 de lei. Declarația a fost făcută la Guvern, după ședința în care Executivul a adoptat ordonanța de urgență prin care au acceptat cererile sindicatelor.



Liderul sindicatului USLIP Iași: Dacă în Monitorul Oficial nu apar astăzi cele două modificări în Ordonanța de Urgență privind salariul profesorului debutant și creșterea salariilor cu 50% de la 1 ianuarie, greva continuă

Cele mai importante declarații făcute de Marius Nistor, FSE „Spiru Haret” și Simion Hăncescu, FSLI:

Simion Hăncescu, FSLI: ”Așa cum vă amintiti tot in această sala am anuntat declansarea grevei generale, pe 22 mai. Am plecat la negocierile cu Guvernul avnad la baza o lista de revendicări: prima: să obtinem o majorare salarială care să acopere rata inflatiei pe 2023 și să se leaboreze un act normativ prin care să se garanteze că în noia lege a salarizării salariul unui debutant – salariul mediu brut pe economie.

Desigur că problema de bază este construirea grilei. Vom începe cu ministerul muncii să lucrăm si acolo va fi bătălia cea mai importantă.

Așa cum am anunțat astăzi, că se suspendă greva generală în condițiile în care apare acest principiu în Ordonanță și important, să se respecte în nouă lege de salarizare acest principiu. În așa fel încât dacă el nu se va respectă să se poată relua greva generală. Asta ar însemna că la 1 septembrie când va fi depus în Parlament proiectul legii salarizăriisa știm exact dacă se respectă sau nu.

Desigur, sunt convins că sunt oamenii în continuare nemultiti, care doresc în continuare greva geenrala.”

Marius Nistor: ”În ședința reunită a colegiilor liderilor, s-a decis să existe un mandat minimal de negociere cu guvernul.

Mandatul făcea referire a acea creștere în medie cu 25%, la cei 1500 de lei, la cei 400. de lei, sume anuale. Și mandat categoric – că salariul debutantului să fie egal cu salariul mediu brut pe economie.

În condițiile în care avem actul normativ, în condițiile în care tot ce am avut prin mandat am ajuns la suspendarea acțiunilor de protest.”

Știre în curs de actualizare.