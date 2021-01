COD GALBEN de vânt puternic în zona joasă a județului Alba. Rafalele vor atinge 55-65 km/

O atenționare imediată de Cod Galben de vânt puternic valabil pentru zona joasă a județului Alba a fost recent emisă de către meteorologi.

Avertizarea este valabilă în intervalul: 13-01-2021 ora 14:10 până la 13-01-2021 ora 17:00.

Se vor semnala intensificări locale ale vântului ce vor atinge la rafală 55..65 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.