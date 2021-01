Coaliția de guvernare încă nu a ajuns la un ACORD pentru noul buget. Declarațiile profesorului Mircea Coșea

Coaliţia de guvernare încă nu a reuşit să ajungă la un acord, iar Profesorul Mircea Coşea a explicat ce înseamnă lipsa unui proiect de buget la începutul lunii februarie.

„Deocamdată este vestea cea mai proastă. Eu, ca economist şi cetăţean, mă tem la fel de mult de vestea ca de coronavirus şi de tulpina asta nouă. E foarte grav, pentru că o ţară întreagă, fie că vorbim de sectorul privat sau de cel bugetar, se ghidează cu ceea ce bugetul explică şi pune pe hârtie. Dacă nu ştim ce avem, cum se va repartiza ce avem, nu putem merge mai departe decât bâjbâind.

Reducând la nivelul persoanei fizice, dacă am spune că un business plan pentru noi e greu de făcut cât timp nu ştim câţi bani avem în buzunar şi nu ştim cât vom mai câştiga, acelaşi lucru e şi cu statul. Statul român nu ştie acum pe ce lume este. Asta e problema! Nu poţi să faci un business plan ca societate dacă nu ştii ce te aşteaptă.”, a explicat profesorul Mircea Coşea pentru dcnews.ro.

„Guvernul nu ştie ce se va întâmpla. Totul este în ceaţă”

„Avem şi neclaritatea cu pandemia pe de o parte, dar pe de altă parte, nu ştim ce se întâmplă. Toate astea ne spun un lucru foarte clar, anume că, la momentul actual, Guvernul nu are o viziune clară asupra acestui an, nu ştie ce se va întâmpla în acest an şi toate declaraţiile făcute sunt de intenţie, nu bazate pe o realitate. Pentru că realitatea, în orice ţară, în orice economie, înseamnă surse de finanţare. Dacă nu ştim asta, înseamnă că nu ştim pe ce lume suntem. Să nu mai discutăm de investiţii, de creşterea pensiilor, de fel de fel de lucruri care ţin de promisiuni, pentru că ele sunt neavenite şi nestructurate, cât timp nu ai certitudinea fondurilor.

Pe de altă parte, este un semn că situaţia economică este foarte gravă. Înseamnă că cei care ne guvernează chiar nu ştiu acum ce se poate întâmpla. Pentru că nu ştiu în ce măsură economia va funcţiona şi va colecta, nu au nicio dovadă clară şi reală că fondurile europene vor veni când speră, ele fiind doar pe hârtie, şi nu ştiu ce se întâmplă cu economia globală. Nu ştiu ce se întâmplă cu administraţia Biden, cu războiul comercial cu China, nu ştiu nici măcar ce se întâmplă cu recolta de anul viitor. Pentru că nu s-au pregătit pentru o agricultură care să fie mai puţin dependentă de meteo. Totul este în ceaţă!”, a mai explicat specialistul în economie.