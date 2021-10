CNCAV: Peste 300.000 de doze de vaccin antiCOVID vor ajunge astăzi în România, iar alte 150.000 au fost declarate expirate...

Legea pentru trecerea talonului de pensie în format electronic a fost adoptată de Camera Deputaților. Cum poate fi obținut

Miercuri, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege conform căruia este prevăzută posibilitatea ca talonul de pensie să fie transmis, la cerere, în format electronic, de către Casa Națională de Pensii Publice, arată DCNEWS.ro.

S-au înregistrat 295 voturi „pentru”.

Proiectul de lege completează art. 109 din Legea nr. 263/2010, în sensul instituirii posibilităţii transmiterii de către Casa Naţională de Pensii Publice, la cerere, în format electronic, pe e-mail sau în contul online deschis în portalul CNPP, a documentului de informare cu privire la sumele plătite beneficiarilor care au optat pentru plata pensiei în cont curent sau cont de card.

Cerere pentru talonul de pensii electronic către Casa de Pensii

„Casa Naţională de Pensii Publice transmite, la cerere, în format electronic, pe e-mail sau în contul online deschis în portalul CNPP, documentul de informare cu privire la sumele plătite beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor în cont curent sau în cont de card. Documentul de informare se transmite în format electronic începând cu luna următoare înregistrării cererii, în maximum 48 de ore de la efectuarea plăţii drepturilor în cont curent sau cont de card”, prevede proiectul.

Documentul de informare, transmis în format electronic, produce efecte juridice identice cu documentul de informare cu privire la sumele plătite transmis lunar la domiciliu sau, după caz, la reşedinţă prin serviciul de corespondenţă standard. Acest document în format electronic este acceptat ca document valid în relaţia cu toate instituţiile şi autorităţile publice. Instituţiile şi autorităţile publice care îl solicită nu vor condiţiona oferirea de informaţii sau de servicii de prezentarea documentului în format fizic.

Talonul în format electronic conţine toate elementele de identificare unică de pe documentul fizic omolog.

„Casa Naţională de Pensii Publice arhivează documentele de informare cu privire la sumele plătite transmise în format electronic, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, în condiţiile tehnice stabilite de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică”, se mai prevede în proiect.Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect.

UPDATE: ”Mulțumesc tuturor! Pensionarilor care primesc pensiile pe card (personal, îi încurajez pe cât mai mulți din mediul urban să opteze pentru plata pe card) nu le va mai face poștașul programul de stat în casă pentru livrarea talonului de pensie (talonul mov). Sau, nu vor mai solicita insistent să îl primească – s-a mai întâmplat inclusiv să nu mai ajungă poștașul cu acest talon (oamenii mi-au trimis exemple). A trecut și de plenul celei de a doua camere a Parlamentului (Camera Deputaților din care fac parte) proiectul de lege despre care am mai vorbit.

Va merge la promulgare după care Ministerul Muncii și Casa de Pensii vor elabora normele de aplicare. Eu nu cred că o lege face minuni dacă nu este aplicată imediat și bine așa că voi urmări – să aveți toată încrederea – să se întâmple acest lucru. Așadar,• talonul mov se va putea trimite, la cerere, pensionarilor, în format electronic – prin e-mail sau prin contul online CNPP.

Cei care nu vor opta, îl vor primi în continuare pe hârtie.• măsura se adresează doar pensionarilor care primesc pensia pe card – aproape 50% din totalul pensionarilor• talonul electronic va avea, prin lege, aceeași valoare juridică cu cel primit în format letric • 5 milioane de lei/lună plătește Ministerul Muncii și Casa Națională de Pensii Publice pentru livrarea acestui serviciu (dus talonul mov pensionarilor care primesc pensia pe card).

Îi economisim odată cu modernizarea acestui serviciu.Din experiența pe care am acumulat-o, am ajuns la concluzia că schimbările din societate, așa numitele reforme, se fac cu pași mici. Altfel rămân concept goale și, de la un moment dat, nu mai ascultă nimeni când le invoci. Conceptele acestea despre care tot vorbim: digitalizarea și schimbarea mentalității în livrarea serviciilor pentru cetățeni trebuie să coboare în viața reală. Să se vadă lucruri concrete în viața de zi cu zi a oamenilor. Am urmărit acest proiect pas cu pas, în toate comisiile, în toate etapele.

E gata! A trecut de Parlament. Mulțumesc pentru răbdare; rezultatele pe care le obțin din poziția de parlamentar apar mai greu. Știu că v-ați obișnuit cu mine să ajung imediat la rezultate. Important este că ajung la rezultate. De fapt, ajungem împreună!” a scris Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, pe Facebook.