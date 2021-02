Claudiu Răcuci și Marius Zinca, validați de BP al PNL pentru ocuparea unor funcții în Guvern: Ce posturi vor ocupa aceștia

Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, după ședința BPN că a supus validării 72 de candidați pentru pozițiile importante în statul român.

Liberalii au validat, în cursul zilei de sâmbătă, 13 februarie, lista celor propuși pentru a ocupa funcții publice, în cadrul ședinței Biroului Permanent. Printre cei validați se numără și Claudiu Răcuci pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării și Marius Zinca pentru funcția de secretar general la Ministerul Finanțelor.

”Organizaţiile PNL au formulat propuneri pentru funcţiile de secretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi de agenţii. A existat o evaluare făcută de o comisie. (…) Am supus validării BPN 72 de candidaţi pentru poziţiile respective, oameni care urmează să gireze funcţii importante în statul român şi să susţină premierul, miniştrii în activitatea Executivului. Am susţinut în continuare reprezentanţi care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Guvernului pe care l-am condus, de asemenea, am susţinut reprezentanţi noi”, a declarat Orban.