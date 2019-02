Claudiu Răcuci (PNL – Alba) – ASF, RAR și CNAIR trebuie să implementeze soluția pe care eu am propus-o privind verificarea vignetei, RCA și ITP prin camerele CNAIR

Deputatul PNL Claudiu Răcuci apreciază demersurile inițiate de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind verificarea poliței RCA concomitent cu verificarea rovinietei și spune că el a propus ca, suplimentar, și Registrul Auto Român să poată verifica prin aceleași camere valabilitatea Inspecției Tehnice Periodice (ITP):

„În data de 18 decembrie 2018, am adresat o interpelare către Ministerul Transporturilor, care a fost direcționată și către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care am propus ca prin intermediul camerelor CNAIR care depistează autovehiculele care circulă fără vignetă să se poată verifica și alți doi parametri: dacă autovehiculele au un RCA valid și dacă inspecția tehnică periodică este în termen. Am pornit de la premisa că 80% dintre autovehicule au asigurare RCA, iar 20% dintre autovehicule nu sunt niciodată asigurate.

Mii de posesori auto ajung în situația în care își repară singuri mașinile avariate, atunci când sunt loviți de mașini fără asigurare. De asemenea, autoritățile știu și nu fac nimic pentru cele peste 1 milion de autovehicule fără ITP. La unele verificări, RAR a constatat că cele mai multe dintre acestea au defecte chiar la cele mai importante sisteme: de frânare sau de direcție, fiind una dintre cauzele principale ale accidentelor care se produc pe drumurile din România.

Apreciez faptul că vicepreședintele ASF, domnul Cristian Roșu, a recunoscut public faptul că ideea nu aparține nici ASF și nici Companiei de administrare a infrastructurii, ci a fost sugerată de mine și că o astfel de modalitate este fezabilă și ar putea să conducă la creșterea siguranței circulației pe drumurile publice și, de ce nu, la o reducere a costului RCA, pentru că toți posesorii vor plăti polițe, nu doar unii. Da, dacă toți ar avea RCA, atunci polița ar trebui să fie mai ieftină.

În acest context, solicit Ministerului Transporturilor ca pe lângă verificarea concomitentă a vignetei și a poliței RCA să se verifice și valabilitatea ITP. Mașinile cu grave probleme de siguranță nu ar trebui să circule pe drumurile publice și să pună în pericol viețile celorlalți participanți la trafic.”

Claudiu-Vasile RĂCUCI – Deputat PNL