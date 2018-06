Claudiu Răcuci, deputat PNL de Alba: PSD-ALDE să nu cumva să îndrăznească să fure banii de pensie a 7 milioane de români!

Deputatul PNL Claudiu Răcuci acuză coaliția de guvernare PSD-ALDE pentru incompetență, minciună și tentativă de furt din banii privați ai românilor, considerând că, după ce au înșelat populația cu promisiuni fantastice, nu mai știu ce măsuri disperate să mai ia, riscând să bage economia în recesiune economică:

„De când guvernează PSD-ALDE, economia românească merge tot mai prost! În primul trimestru din anul 2018 PIB-ul a stagnat, iar în ultimul trimestru din anul 2017 economia a crescut insesizabil, cu doar 0,3%. Bugetul de stat stă foarte prost! Veniturile sunt mai mici cu peste 3 miliarde de lei numai după primul trimestru al anului, iar cheltuielile de investiţii au fost tăiate cu peste 6 miliarde de lei. Prețurile cresc de la o zi la alta, din cauza măsurilor proaste luate aproape în fiecare zi de Guvernele lui Dragnea. Ratele bancare cresc în fiecare zi, îndepărtând tot mai mult visul tinerilor de a-și cumpăra o locuință la un preț rezonabil. Pentru toate aceste evoluții negative nu răspunde nimeni! Dragnea și acoliții săi dau din umeri și găsesc țapi ispășitori, fie în statul paralel, fie în nu știu ce factori externi. Nu au și nu vor avea curajul să își asume că totul se produce din cauza incompeteneți miniștrilor și prim-miniștrilor propuși și susținuți de PSD-ALDE. Bugetul este atât de secătuit de resurse că, de aproape 2 ani, PSD-ALDE nu a construit nimic în România. Dimpotrivă, ne împrumutăm miliarde de lei în fiecare lună. Cine o să plătească împrumuturile pe care le face PSD şi ALDE? Dragnea? Tăriceanu? NU! Copiii noştri!

Guvernul Dragnea 3 are o problemă uriaşă! Nu are bani să majoreze pensiile de la 1 iulie 2018. Soluţia toxică la care se gândesc cei din PSD-ALDE este aceea de a fura din banii strânşi pentru pensiile viitoare, adică să desfiinţeze Pilonul 2, ca să poată să mărească, măcar în anul 2018, pensiile. Anul viitor ce vor mai face? Ce vor mai naţionaliza dacă rămân la guvernare, deşi nu prea cred? La anul de unde mai iau bani pentru pensii şi salarii? Anul viitor ce mai desfiinţează? Pilonul 2 trebuie menținut pentru că are randamentele cele mai mari din UE, deoarece banii sunt duşi direct în investiţii. De exemplu, 10 lei care au fost viraţi în anul 2008 la Pilonul 2 au devenit astăzi 2,5 lei. Pilonul 2 aproape că a triplat banii economisiţi! Somez Guvernul să ia mâinile după economiile a 7 milioane de români, Pilonul 2 fiind singura șansă de a avea o pensie decentă peste 10-15 ani.”

Claudiu-Vasile RĂCUCI

Deputat PNL

