Claudiu Haiduc, echipierul Industriei Galda, s-a autoizolat după revenirea din Italia! Exemplu de abordare a crizei provocate de pandemia de coronavirus

În aceste momente delicate, în care România este cuprinsă de panică, din pricina pandemiei de coronavirus, dar și a întoarcerii în țară a “diasporei” din Italia și Spania, un fotbalist al Industriei Galda de Jos, fundașul Claudiu Haiduc a dat exemplu de normalitate.

Asta în condițiile în care unii concetățeni dau dovadă de inconștiență, nu mai departe cazul cetățeanului român revenit din Spania, cu avionul, deși era diagnosticat cu COVID-19.

Astfel, echipierul divizionarei terțe, ce a fost în trecut și căpitan al “galben-albaștrilor”, a fost plecat în Italia, la botezul unei rude, în Verona, iar la întoarcerea acasă a preferat să intre în autoizolare, la Timișoara, împreună cu alte trei persoane.

“Am fost în Italia, când încă nu se declanșase nebunia, am văzut la televizor că a început dezastrul! Așa am considerat că trebuie să procedăm, să dăm dovadă de normalitate. Completasem anumite formulare, nu se știa mare lucru la noi în acea perioadă. Atunci, lucrurile nu erau așa de grave, însă am considerat că e mult mai bine să stăm izolați 14 zile, acasă la un văr de-al meu, atât pentru noi, cât și pentru cei dragi. Nu avea rost să riscăm”, a explicat fotbalistul în vârstă de 30 de ani.

Perioada respectivă a fost între 25 februarie și 9 martie, în discuție fiind 4 persoane, ce s-au autoizolat din proprie inițiativă, la domiciliu, din acest motiv Haiduc lipsind la la jocul din prima etapă a returului, Industria Galda – CFR Cluj II, scor 3-0, din 7 martie, ulterior întrerupându-se campionatul. Din păcate, lucrurile nu se mișcă așa cum trebuie în România, Haiduc (foto, stânga) lovindu-se de lentoarea cu care se mișcă autoritățile.

“A durat 9 zile până am primit o adeverință de la DSP prin care să ateste că lucrurile sunt în regulă în ceea ce ne privește. Asta pentru a putea să merg la muncă, să nu apară probleme”, a mai spus jucătorul divizionarei terțe, ce așteaptă să se lămurească și chestiunea fotbalului. “Deocamdată nu ne antrenăm, nu știm ce se va întâmpla, când vom începe și în ce formă”, a concluzionat Claudiu Haiduc.