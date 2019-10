“Ciugud to be true” : Sloganul Comunei Ciugud se adeverește într-un articol elogios apărut în presa franceză

Săptămanalul Courrier international, un important ziar francez care publică și traduce articole din mai mult de 900 de ziare internaționale, scrie un articol: “28 de zile, 28 de țări europene 2019 – Ciugud, un sat românesc transformat cu fonduri europene”, în care prezintă dezvoltarea, cu ajutorul fondurilor europene, a comunei Ciugud și cum aceasta a ajuns să rivalize cu localități din țările dezvoltate ale Europei, prin facilitățile si tehnologia inteligentă de care se b ucură locuitorii comunei.

Așadar, dacă vă place limba lui Moliere, vă oferim cu drag un material care poate fi lecturat într-o scurtă pauză de cafea. Nouă ne-a plăcut modul în care jurnaliștii francezi au explicat sloganul nostru „Ciugud to be true!” : “Ciugud to be true ! [jeu de mots anglo-roumain, à partir de la prononciation de Ciugud, “tchougoude”, qui ressemble à l’anglais too good, too good to be true voulant dire “trop beau pour être vrai”].

Ciugudul este probabil una dintre cele mai cunoscute comune din Romania. Comuna cu 3000 de locuitori aflată la 12 kilometri de Alba Iulia, deţine recordul naţional de absorbţie a fondurilor europene:16 milioane de euro în ultimii 10 ani. Datorită fondurilor europene şi a dorinţei de evoluţie, ciugudenii au reuşit să facă în ultimii zece ani cât ceilalţi ar putea face în 50 de ani numai cu banii de la bugetul local: au pus asfalt (inclusiv pe drumurile care duc la câmp), au făcut reţea de gaze, canalizare, centru cultural, prima școală smart din mediul rural din România, un parc industrial care angajează cam tot ce e mână de lucru în satele componente şi au pus internet gratuit.

De asemenea, Ciugudul are singura primărie de comună din România în care cetățenii își pot plăti taxele și impozitele locale prin intermediul sistemelor de tip „self pay”, montate în toate satele componente.