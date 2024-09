CISEROM Sebeș solicită facilități fiscale pentru depășirea dificultăților economice din industria textilă: Scrisoare deschisă către Primul Ministru

CISEROM se alătură demersului Braiconf și solicită facilități fiscale pentru depășirea dificultăților economice din industria textilă, printr-o scrisoare deschisă către Primul Ministru al României.

CISEROM SA este un producător de tradiție în industria textilă din România, cu o experiență de peste 90 de ani. Fondată în 1927, compania a fost dotată cu echipamente de tricotat de ultimă generație la acea vreme și a beneficiat de expertiza specialiștilor din Germania. De-a lungul decadelor, fabrica a evoluat și s-a modernizat constant, devenind un reper în producția de șosete și textile, atât pe plan național, cât și internațional. În prezent, CISEROM are o capacitate de productie anuala de 10 milioane de perechi de șosete, dintre care 30% sunt exportate în țări precum Germania, Italia, Franța, și multe altele.

În contextul dificultăților economice cu care se confruntă industria textilă din România, pe care CISEROM SA le confirma, compania se alătură demersului inițiat de Braiconf SA pentru a sprijini și revitaliza acest sector esențial pentru economia națională.

Braiconf si CISEROM sprijina acest demers cu următoarele propuneri concrete pentru masuri care sa fie adaugate la un program guvernamental destinat industriei textile:

”CISEROM SA se alătură demersului inițiat de Braiconf și susține pe deplin măsurile propuse în scrisoarea deschisă, completându-le cu prezentele propuneri. Suntem convinși că această inițiativă va sublinia importanta interventiei Statului Roman in acest domeniu, si va ajuta companiile textile să devină mai competitive, va genera locuri de muncă și va stimula revitalizarea economiei locale și naționale.

Propunerile CISEROM SA sunt împărtășite și de Braiconf SA, precum și de FSLR, semnatarii scrisorii inițiale, care semneaza pentru confirmare si prezenta scrisoare. Toate aceste măsuri sunt concepute pentru a sprijini suplimentar decidenții în fundamentarea unor soluții eficiente pentru industria textilă. Dorim să subliniem incă o data angajamentul nostru ferm de a colabora și de a sprijini acest program, asigurând astfel succesul său deplin”, a declarat Gheorge Ioan Stefan, presedintele CA Ciserom.

Facilități fiscale pentru industria textilă

Propunere:

1. Reducerea Taxelor și Impozitelor pe Forța de Muncă: Credem ca este important ca Statul Roman să reducă taxele și impozitele legate de forța de muncă cu 75% pentru următorii 2-3 ani pentru industria textila, dupa cum a subliniat si Braiconf in scrisoarea deschisa, pentru a se asigura prin aceste masuri pe termen scurt competitivitatea industriei, in conditiile in care costurile cu forta de munca sunt direct asociate cu competitivitatea intregii industrii textile.

2. Condiții pentru Beneficiari: Companiile beneficiare trebuie să investească integral valoarea reducerii fiscale în:

-Renovarea și reabilitarea clădirilor industriale.

-Achiziția de echipamente și utilaje moderne.

-Cercetarea si dezvoltarea mărcii proprii.

3. Excluderea Beneficiilor pentru Clienții de Lohn: Valoarea reducerii de taxe și impozite nu poate ajunge la un client de lohn, asigurându-se astfel că beneficiile sunt păstrate în economia națională.

4. Măsuri de Control: Companiile care nu investesc această valoare nu vor fi scutite de plata integrală a taxelor și impozitelor, garantând astfel că statul va colecta integral taxele și impozitele de la companiile care nu fac investiții.

5. Impactul Economic: Valoarea taxelor și impozitelor reduse se va întoarce în economie prin investiții, contribuind la creșterea competitivității industriei textile.

Exemplul concret al unei companii cu 200 de angajați arată că, aplicând această măsură, ar putea fi investite peste 1.500.000 Euro în infrastructură și dezvoltare. Calculul este următorul: 200 angajați x 1.600 lei/lună (taxe și impozite) x 24 luni = 7.680.000 lei.

Instituirea unui fond de investiii destinat companiilor din industria textilă

În plus, considerăm că este necesară instituirea unui fond special de investiții destinat companiilor din industria textilă, administrat în parteneriat public-privat, care să sprijine inițiativele inovative și să faciliteze accesul la tehnologii avansate.

Instituirea Fondului Special de Investiții pentru Industria Textilă va oferi un sprijin esențial companiilor din acest sector, facilitând modernizarea și inovația. Aceasta poate conduce la creșterea competitivității industriei textile românești pe piața internațională, crearea de locuri de muncă și contribuția la dezvoltarea economică sustenabilă a țării.

Propunere:

1. Crearea Fondului:

Fondul Special de Investiții pentru Industria Textilă poate fi constituit prin contribuții de la bugetul de stat, fonduri europene, și investiții private.

Administrarea fondului poate fi realizată printr-un parteneriat public-privat, asigurându-se transparența și eficiența în gestionarea resurselor.

2. Obiectivele Fondului:

-Modernizarea Infrastructurii: Finanțarea proiectelor de renovare și reabilitare a clădirilor industriale pentru a crea medii de lucru mai sigure și mai eficiente.

-Achiziția de Echipamente Avansate: Susținerea achiziției de utilaje și echipamente moderne care să îmbunătățească productivitatea și calitatea produselor textile.

-Dezvoltarea de Noi Tehnologii: Finanțarea cercetării și dezvoltării în domeniul textil, încurajând inovația și adaptarea la noile tehnologii.

-Promovarea Sustenabilității: Sprijinirea inițiativelor care vizează reducerea impactului ecologic al producției textile, inclusiv reciclarea și utilizarea materialelor eco-friendly.

-Dezvoltarea Competențelor: Finanțarea programelor de formare profesională pentru angajați, pentru a asigura adaptarea acestora la noile tehnologii și procese de producție.

3. Beneficiarii Fondului:

Fondul va fi accesibil tuturor companiilor din industria textilă din România, cu prioritate pentru întreprinderile care au nevoie de sprijin suplimentar pentru modernizare și creștere.

Criteriile de eligibilitate vor include capacitatea de a co-finanța proiectele propuse, viabilitatea economică a proiectelor și impactul acestora asupra competitivității și sustenabilității companiei.

4. Mecanismul de Finanțare:

Companiile vor putea aplica pentru finanțare prin prezentarea unor proiecte detaliate care să demonstreze necesitatea și beneficiile investiției.

Finanțarea poate fi acordată sub formă de granturi și credite cu dobândă redusă, în funcție de tipul și scopul proiectului, sau prin programe finantate prin fonduri europene sau alte fonduri similare.

5. Transparență și Monitorizare:

Implementarea unui sistem robust de monitorizare și evaluare pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor și realizarea obiectivelor stabilite.

Raportarea periodică a progresului și rezultatelor proiectelor finanțate, asigurându-se transparența și responsabilitatea în gestionarea fondului.

