„CIRC” pe drumurile din Alba Iulia: Doi șoferi au fost lăsați fără permis de polițiști și aproape 80 de persoane au fost sancționate, în doar 24 de ore

Drept la replică| Dorin Nistor, Primarul Municipiului Sebeș: „Observ cum interesul personal al fostului viceprimar primează în dauna interesului public”

Dreptul la replică al Primarului Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, cu privire la articolul cu titlul „Sebeș: Consilierii locali dezbat astăzi utilizarea sumei de 3.000.000,00 lei, din excedentul anilor precedenți. Consilierii locali PSD NU vor participa, din cauza lipsei de transparență” publicat în data de 5 ianuarie 2022 de ziarulunirea.ro

Dorin Nistor: „Observ cum interesul personal al fostului viceprimar al Sebeșului primează în dauna interesului public. Iar consilierii PSD Sebeș îi țin isonul… Motivul real al neparticipării la ședința Consiliului Local al Municipiului Sebeș din 5 ianuarie 2022…”

Motivul real al neparticipării la ședința Consiliului Local al Municipiului Sebeș din 5 ianuarie 2022 a fostului viceprimar Adrian Bogdan și a reprezentanților PSD Sebeș nu este nicidecum cel invocat în mod public, deoarece consilierii locali puteau fi prezenți, așa cum ar fi corect față de cetățenii care le-au oferit votul și cum prevede Codul Administrativ, fiind în măsură a solicita și a primi informații lămuritoare din partea reprezentanților primăriei (care au întocmit rapoartele de specialitate și au respectat procedura).

Postura de consilier local, dincolo de o defilare publică a acestui statut, implică responsabilitate și obligația de a cunoaște legile și modul de funcționare a administrației publice locale. Printre acestea și mecanismele bugetare, felul în care activitățile publice sunt finanțate și susținute de la bugetul local. A vota sursa pentru cheltuielile de funcționare și dezvoltare la început de an reprezintă un mecanism firesc prin care se asigură continuitatea vieții normale a orașului, adică se onorează serviciile de sănătate, de educație, investițiile în derulare, utilitățile, iluminatul, transportul etc. Aceste aspecte au fost pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Sebeș din 5 ianuarie 2022. La începutul acestui an, Municipiul Sebeș înregistrează un excedent de circa 18 milioane de lei, adică sume economisite și care vor fi utilizate în continuare pentru investiții, acest lucru fiind posibil datorită fondurilor nerambursabile atrase pentru Sebeș în ultimii 5 ani. Am plătit datoriile orașului preluate de la PSD, am atras finanțări europene și naționale, sponsorizări și am ajuns la cel mai mare buget istoric pe care l-a avut Sebeșul: peste 100 de milioane lei. Eu cred că este o dovadă de management responsabil pe care l-am abordat ca primar.

Raportul Curții de Conturi: salariile consilierei juridice și contabilei șefe de la Ocolul Silvic Sebeș mărite ilegal. Care este gradul de rudenie cu fostul viceprimar?

Este adevărat că a mai fost și o informare: a Curții de Conturi privitoare la activitatea Ocolului Silvic Sebeș. Controlul a constat o contabilitate defectuoasă, cheltuieli necuvenite de aproape 150.000 lei și proastă gestionare a ocolului în anul 2014, adică mult înainte ca Dorin Nistor să fie ales primar. Și încă un aspect grav: o majorare nejustificată a cheltuielilor salariale ale contabilului șef (doamna Livia Voicu) și ale consilierului juridic (doamna Loredana Bogdan, soția fostului viceprimar Adrian Bogdan) în sumă de 39.000 lei. În fapt, cele două angajate și-au mărit nejustificat cuantumul salariilor pe care le încasau lunar, în mod ilegal și în contradicție cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă valabil pentru restul angajaților.

Rapoartele detaliate ale Curții de Conturi sunt accesibile pe site-ul www.primariasebes.ro secțiunea Consiliul local/ Acte administrative/ Proiecte de hotărâri supuse aprobării: https://www.primariasebes.ro/fara-categorie/proiecte-de-hotarari-supuse-aprobarii-in-sedinta-din-data-05-01-2022/

Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor