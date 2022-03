Cine sunt „legionarii” străini care vin să lupte pentru Ucraina: Idealiști, aventurieri, mercenari sau foști soldați

A fost anunțată o scurgere de amoniac de la o uzină de produse chimice din Sumî, potrivit guvernatorului regiunii, Dmitro Jivițki.

Jiviţki a avertizat că persoanele aflată pe o rază de cinci kilometri de uzina Sumîhimprom trebuie să părăsească zona, deoarece gazul este periculos, informează News.ro.

Deşi oficialul nu a spus ce a provocat scurgerea în postarea de la ora locală 04:30 (02:30 GMT) de pe canalul său Telegram, Kiev Independent a notat pe Twitter că aceasta este urmare a unui atac rusesc.

⚡️Ammonia leaks from Sumy chemical plant.

The governor of Sumy Oblast Dmytro Zhyvytsky said on March 21 that ammonia leaked from Sumykhimprom chemical plant at 4:30 a.m. local time as a result of Russian airstrike.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 21, 2022