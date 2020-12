Cine sunt consilierii locali din Sebeș în mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere

Cetățenii din Sebeș care au ieșit la vot în 27 septembrie, dar și cei care au stat acasă, deopotrivă, au reușit să îndeplinească visul oricărui primar: să conducă singur, fără nicio opoziție, o unitate administrativ-teritorială.

Astfel, i-au pus alături liberalului Dorin Nistor, primarul ales de peste 60% dintre votanți, un consiliu local format din 14 membri PNL (deci o majoritate absolută) și doar 5 membri PSD, cărora timp de 4 ani le rămâne să facă doar figurație.

Iar Sebeșul nu este orice unitatea administrativ-teritorială, este un municipiu cu un buget estimat la 89.622.830 de lei (aproximativ 18,9 milioane de euro) în 2021, cu contribuabili mai mari sau mai mici disciplinați, care își plătesc conștiincios ”dările”, însă în contextul economic creat de pandemia de COVID-19 este de așteptat ca banii să se strângă mai greu și de aceea ei trebuie să fie drămuiți eficient, în folosul locuitorilor. Și cum orice cheltuială făcută de primărie din bani publici trebuie să fie aprobată de un consiliu local, iată, mai jos, cine va stabili unde pleacă fondurile din vistieria Sebeșului, în următorii 4 ani.

Consilierii locali Sebeș, mandatul 2020-2024:

Bogdan Adrian, viceprimar al municipiului în mandatul 2016 – 2020, care cel mai probabil va fi ”mâna dreaptă” a primarului Nistor și în următorii 4 ani, potrivit declarației de avere, completată înainte de alegeri, deține împreună cu soția un teren intravilan de 1.089 mp cumpărat în anul 2013, două apartamente în Sebeș (unul cumpărat în anul 2013, iar altul cu contract de întreținere încheiat în anul 2008) și un autoturism Volkswagen fabricat în anul 2007. Nu are conturi de economii, în schimb are un credit de 51.325 de euro contractat în anul 2013 și scadent în anul 2041. În ultimul an a încasat un venit total de 100.380 de lei din salariul de viceprimar, la care se adaugă veniturile soției – 59.248 de lei din salariul de consilier juridic la Ocolul Silvic Sebeș și 1.680 de lei de la Asociația de Proprietari ”Eleganța” Petrești. De asemenea, fiica acestuia a încasat 2.100 de lei – bursă la FSEGA Cluj-Napoca. Tot în ultimul an, în conturile familiei au intrat dividente în valoare de 97 de lei de la OMV Petrom și 2 lei de la SIF Muntenia.

Lorintz Liliana este profesor la Colegiul Național ”Lucian Blaga” din Sebeș. Deține împreună cu soțul său 4 case în municipiu (două cumpărate în 2006 și 2018, una dobândită prin cumpărare și moștenire în 2018, iar alta moștenită în 2016) și un apartament în Cluj-Napoca, cumpărat în 2017. Fsmilia deține un autoturism Hyundai Elantra fabricat în 2012, nu are credite dar nici conturi de economii, iar venitul încasat în ultimul an a fost: 59.053 din salariul de profesor, 46.895 din salariul soțului (care este operator la o firmă din municipiu) și 3.625 de lei – indemnizația fiului, care este elev. De asemenea, doamna Lorintz a mai încasat 21.660 de lei din meditații pentru elevi, acordate ca persoană fizică autorizată (PFA) și 2.540 de lei indemnizație pentru participarea în comisia de la examenul de evaluare națională.

Bogdan-Găinar Viorel, potrivit declarației de avere, a fost angajat în ultimul an la trei firme private. Deține împreună cu soția două terenuri intravilane în Petrești (de 6.600 și 591 mp) cumpărate în 2004 și 2008, o casă în Petrești, construită în anul 2017 și două autoturisme – un Audi din 2010 și un BMW din 2007. De asemenea, are un cont de economii în valoare de 1.300 de lei și un credit de 35.000 de lei contractat în 2018 și scadent în 2022. A câștigat în ultimul an, ca salariat la cele 3 firme, 56.174 de lei, iar veniturile soției – angajată la un birou de contabilitate – au fost de 17.795 de lei.

Alisie Elena-Cristina este antreprenor, director general al unei firme private din Sebeș. Deține un teren agricol în Gârbova, dobândit prin succesiune și două locuințe în Sebeș (una cumpărată în anul 2013, iar alta dobândită în anul 2007, prin succesiune). Nu are conturi de economii, în schimb a contractat în anul 2013 un credit de 175.950 de lei, scadent în anul 2043. Veniturile sale în ultimul an sunt în valoare de 45.922 de lei, din salariul de directoral firmei.

Radu Alexandru nu deține terenuri, locuințe sau mașini și nu are conturi de economii sau credite. Potrivit declarației de avere a încasat în ultimul an 19.345 de lei din funcția de consilier al municipiului Sebeș, 575 de lei ca analist la o firmă privată și 596 de lei ca animator socio-educativ la Asociația GAL Sebeș.

Stoica Petru este agent de vânzări la o firmă din Sebeș și fost consilier local în mandatul 2016-2020. Nu deține terenuri, locuințe sau mașini și nu are conturi de economii, în schimb a contractat în anul 2007 două credite, de 5.000 și 10.000 de euro, ambele scadente în anul 2021. În ultimul an a avut venituri de 5.390 de lei din salariu și 4.452 de lei din indemnizația de consilier local.

Popa Dumitru-Emil este președintele Asociației Pensionarilor din Sebeș și membru în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) de la Apa CTTA. Deține împreună cu soția o casă cumpărată în anul 2005 și un apartament cumpărat în anul 2019 (ambele în Sebeș), două autoturisme (Dacia Sandero fabricat în 2017 și Hyundai fabricat în 2020) și un cont de economii în valoare de 23.237 de lei deschis în anul 2019. În ultimul an a obținut venituri din pensie – 35.268 de lei, 5.027 de lei ca manager de proiect la Asociația Pensionarilor Sebeș și 198 de lei din dobânzi. De asemenea, soția sa a încasat 27.420 de lei pensie și 591 de lei din dividente.

Lupu Ovidiu-Cătălin este inginer, consilier local în mandatul 2016-2020 și deține un teren intravilan de 1.348 mp în Petrești, cumpărat în anul 2019 și două autoturisme (BMW fabricat în 1999 și KIA fabricat în 2011). Nu are conturi de economii sau credite, iar veniturile sale din ultimul an au fost: 7.150 de lei – stimulent de inserție de la AJPIS Alba, 17.884 de lei și 3.416 lei – salarii de la două firme private și 8.904 lei – indemnizația de consilier local. De asemenea, pe declarația de avere mai are trecute indemnizațiile celor doi copii, care au primit câte 1.584 de lei.

Șerbănescu Radu-Ștefan este șeful Sucursalei Apa CTTA SA Alba și fost consilier local în mandatul 2016-2020. Deține împreună cu familia 4 terenuri în comunele Șugag, Săsciori și în municipiul Sebeș dobândite prin cumpărare (în 1993 și 2008) și convenție (în 2017), o casă de vacanță în comuna Șugag (construită în 1993) și o casă în Sebeș, dobândită prin convenție, în anul 2017. Mai are două autoturisme (un Hyundai din 2003 și un Volkswagen din 2007), un ATV fabricat în 2014 și o remorcă (Trailer Europe) cu an de fabricație 2014. Nu are conturi de economii sau credite, iar veniturile din ultimul an au fost: 73.787 de lei – salaiul de la SC Apa CTTA și 8.904 lei indemnizația de consilier local, iar soția sa a încasat 32.876 de lei ca șef de birou la o firmă privată din Sebeș.

Săliștean Radu-Ștefan este inginer, angajat la o firmă privată din Sebeș. Deține împreună cu soția un teren intravilan și o casă în Sebeș, moștenite în anul 2008 și două autoturisme (un Audi din 2000 și un Nissan X-Trail din 2010). Nu are conturi de economii sau credite, iar veniturile din ultimul an au fost: 41.825 de lei din salariul de inginer și 70.919 lei din salariul de șef birou financiar la o firmă privată al soției. De asemenea, pe declarația de avere are trecute alocațiile celor doi copii – câte 1.602 lei.

Albu Dorin este director economic la o firmă privată din Sebeș și consilier local în mandatul 2016-2020. Deține un teren agricol în Pianu de Sus, cumpărat în anul 2011, iar soția sa a moștenit 4 terenuri agricole și unul intravilan, și o casă în Lancrăm. Cei doi mai au două autoturisme (Dacia Logan din 2019 și Renault Megane din 2005). Potrivit declarației de avere, Albu Dorin nu are conturi de economii și a contractat 4 credite în valoare totală de 30.000 de euro și 111.673 de lei cu scadențe între anii 2023 și 2038, iar veniturile din ultimul an au fost: 49.974 de lei din salariul de director economic, 8.904 lei din indemnizația de consilier local și 20.100 lei din prestații de contabilitate ca persoană fizică autorizată (PFA). De asemenea, soția sa a încasat 36.761 din salariul de profesor consilier, iar alocația copilului a fost de 1.668 de lei.

Marcu Alexandru-Dan este medic stomatolog și a fost consilier local în mandatul 2016-2020. Potrivit declarației de avere nu deține terenuri, apartamente, case sau mașini și nici nu are conturi de economii sau credite. Veniturile sale din ultimul an au fost de 16.596 de lei din salariul de medic și 7.914 lei indemnizația de consilier local.

Rodean Ioan a obținut anul trecut venituri ca salariat la două firme private din Sebeș și consilier local în mandatul 2016-2020. Deține împreună cu soția o casă în Sebeș, cumpărată în anul 2006 și 3 autoturisme (Seat Ibiza fabricat în 2015, Opel Corsa din 2002 și Skoda Octavia din 2011). Familia mai are 62.650 de lei în conturi de economii și nu are credite. Veniturile sale au fost: 22.686 de lei și 60.904 lei din salarii și 8.904 lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa a încasat 24.464 de lei pensie.

Popiuc Mircea-Gheorghe este mecanic, angajat la o firmă privată din Sebeș și a fost consilier local în mandatul 2016-2019. Declarația sa de avere la depunerea candidaturii nu este încă încărcată pe portalul Agenției Naționale de Integritate (ANI), dar conform declarației din 2019 de pe site-ul Primăriei Sebeș deține trei terenuri în Petrești, dobândite prin donație și moștenire între anii 2002 – 2010, o casă în Petrești (dobândită de soția sa prin contract de întreținere) și 4 autoturisme (Mitsubishi din 2007, Volkswagen din 2010 și Audi din 2014). Nu are conturi de economii sau credite iar conform ultimei declarații de avere a încasat venituri de 59.827 de lei din salariu și 8.423 de lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa 35.955 de lei din salariul la o firmă privată din Sebeș.

*Consilierii locali PSD:

Radu Cristian a avut venituri în ultimul an ca salariat la ANRSC și a fost consilierl local în mandatul 2016-2020. Conform declarației de avere înregistrată la depunerea candidaturii, nu deține terenuri, apartamente sau case și are un autoturism Nissan Almera fabricat în 2003. În ultimul an a avut venituri de 31,747 de lei din salariu și 8904 lei indemnizația de consilier local. Soția sa a câștigat în total 30.000 de lei salariul de la ofirmă privată din Sebeș, alocația copilului a fost de 2.400 de lei, iar familia a mai încasat 7.200 de lei stimulant pentru creșterea copilului.

Luca Nicolae este inginer și lucrează la Registrul Auto Român, iar în mandatul 2016-2020 a fost consilier județean. Deține împreună cu soția două terenuri intravilane în Sebeș, cumpărate în anul 2018, o casă în Petrești, cumpărată în 2016 și 4 autoturisme (Mitsubishi din 2002, Volkswagen din 2010, Mitsubishi din 2008 și Opel din 2002) și o motocicletă Honda, fabricată în 1996. Nu are conturi de economii, dar a contractat în anul 2016 un credit de 226.486 de lei, scadent în 2047. În ultimul an a încasat 70.143 de lei din salariul de la RAR, 12.045 de lei indemnizația de consilier județean și 13.140 de lei indemnizația de membru în ATOP Alba. Soția sa a încasat 14.004 lei – salariu de la o firmă privată, iar alocația copilului a foist de 2.000 de lei.

Salău Marius este salariat al unei firme private. Deține împreună cu soția un teren intravilan în Sebeș și o vie în Răhău, cumpărate în 2003 și 2010, nu are apartamente sau case, dar are un autoturism Ford din 2001 și o remorcă (TPY) din 2012. În ultimul an a încasat 4.518 lei din salariu, iar soția sa 4.462 ca persoană fizică autorizată (PFA).

Bogdan Dorin Aurelian este consilier juridic la o firmă privată. Deține împreună cu soția sa un teren intravilan în Petrești (cumpărat în 2018), o casă în Șugag (moștenită în 2008), două apartamente în Sebeș (cumpărate în 2017 și 2018) și un scuter Piaggio Vespa fabricat în 2019. Are două conturi in bănci de 120.000 de lei (deschis în 2015) și 460.000 de lei (deschis în 2020). În ultimul an a avut venituri de 31.989 din salariu, 3.484 din cazare în regim hotelier și 2.100 de lei din contract de concesiune, iar soția sa a câștigat 31.945 de lei ca economist la o firmă privată. Pe declarația de avere mai are trecută suma de 1.668 de lei – alocația copilului.

Blaga Lucian este dispecer și potrivit declarației de avere de la momentul depunerii candidaturii pentru Consiliul Local Sebeș deține un apartament în Sebeș (moștenit în 2010) și un autoturism VW Passat fabricat în 2009. Nu are conturi de economii sau credite, iar veniturile din ultimul an fost: 15.833 de lei din salariu său, 26.230 de lei din salariul soției (angajată la o firmă privată) și 1.526 de lei alocația copilului. De asemenea, a mai încasat suma de 36.000 de lei obținuți din închirierea unui apartament

Cei 19 consilieri locali au fost validați de Judecătoria Sebeș în data de 15 octombrie când, de asemenea, a fost validată și alegerea primarului Dorin Nistor. Decizia a fost transmisă secretariatului Primăriei Sebeș și prefectului Nicolae Albu care, potrivit legii, trebuie să constate printr-un ordin îndeplinirea condițiilor legale de constituire a noului consiliu local și să convoace prima ședință în care aleșii vor depune jurământul.

Această ședință nu se va putea desfășura, însă, mai devreme de săptămâna viitoare, când se încheie perioada în care primarul Sebeșului, confirmat cu coronavirus, trebuie să stea în izolare.