Cine sunt consilierii locali din municipiul Blaj în mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere

Noul Consiliu Local Blaj este atât de liberal, în urma alegerilor locale din acest an, încât adoptarea proiectelor de hotărâre propuse de primarul Gheorghe Rotar (de la PNL, care a obținut și el un record de voturi), este doar o formalitate. Între cei 19 mandatați de blăjeni să ajute la administrarea municipiului sunt 15 reprezentanți ai PNL, 2 ai ALDE și 2 ai PSD. Cine sunt aceștia și ce averi au, puteți afla din rândurile următoare, scrie blajinfo.ro



Augustin Damian (PNL) este profesor și a mai fost consilier local în ultimii 4 ani. Potrivit declarației de avere, deține împreună cu soția sa un teren agricol de 5 ha, în Iclod, dobândit prin donație, în anul 2019, iar pe numele soției sunt trecute un apartament în Blaj, cumpărat în 1995, și o casă (fără a fi precizată localitatea în care este situată), moștenită în 2019, iar familia mai deține 3 autoturisme, toate marca Volkswagen, cu ani de fabricație 2003, 2008 și 2009. Veniturile sale din ultimul an au fost de 32.684 de lei din salariul de la Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” și 9.492 de lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa a încasat în total 50.632 de lei din salariul de inginer, de la 2 firme private.

Bogdan Ioan Frățilă (PNL) este cântăreț bisericesc, fost consilier local și în perioada 2016-2020. Potrivit declarației de avere, are în proprietate un teren agricol de 4 ha (fără a fi specificată localitatea în care este situat), moștenit în 2016, nu are apartament sau casă și deține un autoturism Volkswagen (an de fabricație 1994) și un tractor Fiat (din 1980). În ultimul an a încasat 15.156 de lei de la Biserica Ortodoxă Tiur, 8.000 de lei subvenții APIA și 9.492 de lei din indemnizația de consilier local.

Alexandru Handrea (PNL) este lucrător gestionar. Deține un teren agricol de 0,65 ha și o casă, moștenite în localitatea Mănărade, și mai are un autoturism Audi A4 cu an de fabricație 2007. În ultimul an a avut venituri de 31.256 de lei din salariu și 1.000 de lei ca fermier, crescător de animale, iar soția sa a încasat 24.000 de lei ca operator, la o companie din Blaj.

Marcel Iuga (PNL) este expert în securitate și sănătate în muncă și pensionar. Are în proprietate 3 terenuri intravilane în Blaj (2 cu suprafețe de 60 mp și 340 mp, cumpărate în 1983 și 1994, iar altul, în suprafață de 1.000 mp moștenit împreună cu o rudă, în 2014); tot în Blaj mai are un apartament cumpărat în 1983; o casă de vacanță construită în 1994 și o casă moștenită (împreună cu aceeași rudă), în 2014. De asemenea, mai are un autoturism Skoda Octavia, fabricat în 2014 și două conturi de economii de 160.000 de lei și 1.600 de euro. În ultimul an, veniturile sale au fost de 88.500 de lei ca expert SSM la două firme private și 34.740 de lei din pensie, iar soția sa a încasat 15.816 lei din pensie.

Ana Marcu (PNL) este profesor, director adjunct la Colegiul Național ”I.M. Clain” Blaj. Deține împreună cu soțul său (fără a fi specificată localitatea) un teren intravilan de 300 mp (cumpărat în 1999), teren agricol în suprafață de 17,5 ha (cumpărat între 2007 – 2019), o casă construită în 2009 și două autoturisme – Audi A6 (an de fabricație 2005) și Audi A4 (din 2004). Conform declarației de avere, are un credit de 29.000 de euro (contractat în 2010 și scadent în 2033), nu are conturi de economii, iar veniturile sale din ultimul an au fost de 47.656 de lei din salariu, la care se adaugă veniturile soțului său – 12.648 de lei ca pastor și 23.533 de lei ca persoană fizică autorizată.

Puiu Vasile Moldoveanu (PNL) este inginer, fost consilier local și în mandatul 2016-2020. Deține, împreună cu familia, un apartamet în Cluj-Napoca, dobândit prin cumpărare în 2019, iar soția sa a moștenit, în 2006, o casă în Blaj. Mai are două mașini – un Renault din 2010 și un Opel din 2004; în 2019 a vândut jumătate dintr-un apartament aflat în Sibiu, în valoare de 90.000 de lei, către o persoană și, în același an, a vândut un sfert dintr-o casă situată în Blaj, în valoare de 42.137 de lei, către altă persoană. Mai are un depozit în valoare de 31.889 de lei la o societate de asigurări și un credit în valoare de 80.000 de lei, contractat în 2020 și scadent în 2021. Veniturile sale din ultimul an au fost de 42.603 lei din salariul de inginer la o firmă din Blaj și 9.492 de lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa, medic, a încasat 109.204 lei de la Primăria Blaj.

Livia Mureșan (PNL) este profesor și a fost viceprimar în mandatul 2016-2020 (funcție în care a fost aleasă și pentru următorii 4 ani). Conform declarației de avere, are în proprietate două apartamente, cumpărate în 1999 și 2010 (fără a fi precizată localitatea în care sunt situate) și un autoturism Dacia Logan cu an de fabricație 2005. Veniturile sale din ultimele 12 luni au fost de 99.946 de lei din indemnizația de viceprimar și 15.111 lei din salariul de profesor la Colegiul Național ”I.M. Clain” din Blaj.

Mihai Nemeți (PNL) este medic chirurg. Deține împreună cu soția sa un teren intravilan de 884 mp, cumpărat în 2016, o casă – cumpărată în 2016, două apartamente – cumpărate în 2017 și 2019 (fără a fi precizată localitatea în care acestea se situează) și un autoturism Ford Fiesta cu an de fabricație 2009. Veniturile sale din ultimul an au fost de 127.905 lei de la Spitalul Municipal Blaj, 10.986 de lei de la cabinetul propriu și 336 de lei de la Spitalul Clinic Județean Cluj. Soția sa, care este tot medic, a încasat 52.360 de lei de la clinica sa privată pe care o și administrează, încasând pentru această activitate 43.500 de lei, iar alocațiile celor doi copii au însumat 3.780 de lei.

Claudiu Ștefan Nicușan (PNL) este teolog, fost consilier local și în ultimii 4 ani. Conform declarației de avere, are în proprietate împreună cu soția sa un teren intravilan de 1.000 mp (cumpărat în 2007), o casă (cumpărată în același an) și un apartament cumpărat în 2018 (fără a fi menționată localitatea în care sunt situate acestea). De asemenea, mai are un autoturism Peugeot 308 (an de fabricație 2017) și o motocicletă Suzuki (din 2001). Veniturile sale din ultimul an au fost de 16.705 lei, din salariul de șef birou dezvoltare strategică la Mitropolia Română Unită cu Roma, 22.751 de lei din activități de traduceri (ca persoană fizică autorizată) și 9.492 de lei din indemnizația de consilier local, la care se adaugă veniturile soției: 56.110 lei din salariul de inspector la Serviciul de Asistență Socială din subordinea Primăriei Blaj și 1.450 de lei voucherele de vacanță; 19.800 de lei din închirierea apartamentului și 1.602 lei alocația copilului.

Liliana Maria Popa (PNL) este profesor, fost consilier local în ultimii 4 ani. Nu are terenuri, apartament sau casă, dar are un autoturism Peugeot 206 (fabricat în 2006). Veniturile sale au fost de 63.000 de lei din salariul de la Liceul Teoretic Teiuș și 9.492 de lei din indemnizația de consilier local.

Horea Iosif Pripon (PNL) este medic primar, fost consilier local și în mandatul 2016-2020. Deține împreună cu soția sa un teren intravilan de 1.407 mp în Blaj, cumpărat în 2017; două apartamente în municipiu, cumpărate în 2014 și 2018; un apartament în Cluj-Napoca, achiziționat în 2006 și două autoturisme – Dacia Logan (an de fabricație 2008) și Mazda (din 2018). Nu are conturi de economii, dar are un credit de 114.910 lei, contractat în 2014 și scadent în 2024. În ultimul an veniturile sale au fost de 168.968 de lei din salariul de șef de secție la Spitalul Municipal Blaj și 9.492 de lei din indemnizația de consilier local. Soția sa a încasat 170.743 de lei din salariul de medic primar chirurg (de la același spital), iar alocația celor doi copii a însumat 3.204 lei.

Eugen Rotaru (PNL) este instructor auto, fost consilier local și în 2016-2020. Proprietățile de pe declarația de avere sunt pe numele soției sale – un teren intravilan de 2.998 mp în Blaj, cumpărat în 2014 și un apartament (fără a fi precizată localitatea în care este situat) cumpărat în 2001. Familia nu are autoturisme, conturi de economii sau credite, iar veniturile consilierului local în ultimele 12 luni au fost de 16.020 de lei de la firma sa și 9.492 de lei din indemnizația de la CL Blaj, la care se adaugă veniturile soției – 43.426 de lei ca administrator financiar la Școala Gimnazială din Tiur.

Alexandru Sideraș (PNL) este consilier juridic, pensionar și a mai fost consilier local în mandatul 2016-2020. Are în proprietate un apartament în Blaj, cumpărat în 1992 și două autoturisme – unul Renault, fabricat în 2004 și altul, de aceeași marcă, avariat. Nu are conturi de economii sau credite, iar în ultimele 12 luni a avut venituri de 19.200 de lei din pensie și 9.600 de lei din indemnizația de consilier local.

Tudor Cătălin Stoica (PNL) este inginer. Deține un teren intravilan în Blaj, de 419 mp, cumpărat împreună cu soția sa, în 2010 și un autoturism Dacia Logan (an de fabricație 2008). Nu are trecute pe declarația de avere apartament sau casă și nici conturi de economii, însă are două credite care însumează 171.000 de lei, contractate în 2006 și 2013, cu scadențe în 2031 respectiv 2038. În ultimele 12 luni a avut venituri de 42.000 de lei din salariul de inginer la o companie din Blaj, soția sa a încasat 30.000 de lei din salariul de la Spitalul Municipal Blaj, iar alocația copilului a fost de 1.670 de lei.

Mihai Zedler (PNL) este economist. Deține împreună cu soția sa, în Blaj, 3 terenuri intravilane cu suprafața totală de 1.814 mp, cumpărate în 2012 și 2018; 2 case, cumpărate în aceiași ani și un autoturism Volkswagen fabricat în 2009. Nu are conturi de economii, însă are un credit de 95.849 de lei, contractat în 2019 și scadent în 2024. Veniturile sale din ultimul an au fost de 58.612 lei din salariul de consilier economist la o companie din Blaj, iar soția sa a încasat 10.604 lei de la propriul cabinet de avocatură.

Silvia Marcu (ALDE) este profesor, fost consilier local în ultimii 4 ani și a fost candidatul partidului pentru funcția de primar al municipiului Blaj. Potrivit declarației de avere, deține în Blaj, împreună cu soțul său, un teren intravilan de 600 mp și o casă, cumpărate în 2010; 3 autoturisme (Ford Fiesta – fabricat în 2003; Skoda Octavia, din 2005 și Renault Clio din 2019) și are un credit la bancă, de 34.748 de euro, contractat în 2010 și scadent în 2032. Veniturile sale din ultimul an au fost de 61.276 de lei ca director la Clubul Sportiv Școlar Blaj și 6.990 de lei din indemnizația de consilier local, iar soțul său a încasat 61.621 de lei ca director la Liceul Tehnologic ”Ștefan Manciulea” din Blaj.

Laura Marinela Staicu (ALDE) este profesor, fost consilier local și în ultimii 4 ani. Pe declarația de avere a trecut o casă (pe numele soțului), în Blaj, cumpărată în 1998 și două autoturisme – Renault Clio (an fabricație 2003) și Skoda Rapid (din 2015). Nu are conturi de economii, dar are 5 credite care însumează 20.000 de euro și 277.000 de lei (contractate în anii 2010, 2019, 2020 și scadente în 2037, 2023, 2024 și 2025). În ultimele 12 luni a avut venituri de 39.465 de lei din salariul de la IȘJ Alba, 11.769 de lei din activitatea de predare la Școala Gimnazială din Tiur, 25.950 de lei din activitatea de predare la Școala Gimnazială ”Toma Cocișiu” Blaj, 1.208 lei pentru activități la Fundația Velux Roma Education și 9.492 de lei din indemnizația de consilier local, iar soțul său a încasat 87.828 de lei ca profesor la Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj și 1.085 de lei de la Prefectura Alba, ca indemnizație de la o secție de votare.

Teodor Bărbat (PSD) este inginer agronom și potrivit declarației de avere nu a avut niciun venit în ultimele 12 luni. Are în proprietate, împreună cu soția sa, în Blaj, un apartament (cumpărat în 1990), o casă (cumpărată în 2002) și două autoturisme – Cielo (fabricat în 1996) și Toyota (din 2017). Soția sa are două conturi de economii care însumează 11.000 de euro și a avut venituri în ultimul an de 85.000 de lei din servicii la Spitalul Municipal Blaj și 4.000 de lei din prestări.

Dorin Voina (PSD) a fost candidatul partidului la funcția de primar al Blajului la aceste alegeri locale, este inginer mecanic, deține o firmă pe care o și administrează și a fost consilier local și în mandatul 2016-2020. Are în proprietate, împreună cu soția sa, un teren intravilan de 1.000 mp (cumpărat în 2019) și 4 parcele de teren agricol în suprafață totală de 17.800 mp, moștenite în 2019 (fără a fi precizată localitatea în care sunt situate); o casă în comuna Cergău (cumpărată în 2012) și 3 autoturisme (Ford Mondeo fabricat în 2001; Ford KA – 1998; Mercedes – 2007). Potrivit declarației de avere, a împrumutat firma pe care o administrează cu 178.467 de lei, iar veniturile sale din ultimul an au fost: 15.203 lei din salariu, 41.600 de lei dividende și 9.498 de lei din indemnizația de consilier local. La acestea se adaugă veniturile soției – 16.853 de lei din salariul de economist la aceeași firmă și dividente de 41.600 de lei.

Ceremonia de constituire a Consiliului Local Blaj a avut loc în data de 26 octombrie, la Palatul Cultural din municipiu. În prezența prefectului județului Alba, Nicolae Albu, primarul Gheorghe Valentin Rotar și cei 19 consilieri aleși au depus jurământul și și-au preluat, oficial, mandatele. În aceeași zi, în cursul după-amiezii, a avut loc și prima ședință a noului CL Blaj, în cadrul căreia Livia Mureșan, care este viceprimar din 2013, a fost aleasă pe aceeași funcție pentru încă 4 ani, fiind, de altfel, singura nominalizare pentru această poziție.