Cine face parte din populația de RISC, care va fi vaccinată anti-COVID, în faza a doua a campaniei. Cum se fac programările

Faza a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID, care va începe după data de 15 ianuarie, va include și persoanele de peste 65 de ani și de asemenea și cei cu boli cronice.

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de DSP Alba, în etapa ll-a a Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 in România este inclusă populația la risc, reprezentată de:

a) adulți cu vârsta peste 65 de ani;

b) persoanele aflate in evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă. în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate;

Art 2. în sensul vaccinării împotriva COVID-19. în categoria ‘‘boli cronice”, în conformitate cu dovezile științifice actuale, se încadrează oricare dintre următoarele afecțiuni:

– Diabet zaharat

– Obezitate

– Alte boli metabolice, inclusiv congenitale

– Afecțiuni cardiovasculare

– Afecțiuni renale

– Afecțiuni oncologice

– Afecțiuni pulmonare

– Afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down

– Afecțiuni hepatice moderate/severe

– Afecțiuni autoimune

– Imunodepresii severe: pacienti transplantați, cu consult medical prealabil, pacienti care urmeaza terapii biologice sau terapie de lunga durata cu corticosteroizi, HIV

Art 3. Persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste se pot programa la vaccinarea împotriva COVID 19 utilizând oricare dintre următoarele modalități:

Prin medicii de familie;

Individual;

Prin contul unui aparținător (pe un cont se pot înscrie până la 10 persoane);

Prin call-center-ul organizat la direcțiile de sănătate publică

Prin structurile de asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale

Art 4. (1) Persoanele adulte sub vârsta de 65 de ani cu afecțiuni comice din categoria celor prevăzute la art. 2 se pot programa la vaccinarea împotriva COVID 19 prin medicii de familie pe lista cărora sunt înscrise.

(2) In cazul în care persoanele respective nu sunt înscrise sau nu au acces la medicul de familie propriu, acestea se pot programa prin următoarele modalități:

a. prin intermediul oricărui alt medic de familie,

b. Prin call-center-ul organizat la direcțiile de sănătate publică

c. prin structurile de asistență socială de la nivelul unităților administrativ- teritoriale

Art 5. Persoanele eligibile se programează la vaccinare indiferent dacă sunt sau nu asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art 6. Direcțiile de sănătate publică și casele de asigurări de sănătate județene și din municipiul București vor întreprinde demersurile necesare pentru informarea tuturor medicilor de familie și a unităților administrative-teritoriale privind responsabilitatea programării la vaccinare a persoanelor de peste 65 de ani și a persoanelor cu boli cronice.