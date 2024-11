Cine este Călin Georgescu, SURPRIZA alegerilor prezidențiale din 2024, turul I, candidatul anti-sistem?

Călin Georgescu, este surpriza alegerilor prezidențiale 2024, din primul tur, situându-se pe locul 2 în clasament, după numărarea a aproape 80% din voturi la nivel național. În județul Alba, Călin Georgescu câștigă detașat alegerile având un scor de 22 % la numărarea a 90% din voturi.

Georgescu a avut o puternică campanie pe TikTok, acolo unde multe din clipurile sale au devenit virale. BEC a decis în urmă cu câteva zile ca acestea să fie șterse, deoarece nu aveau marcajul/codul electoral obligatoriu.

Călin Georgescu este un inginer român, doctor în pedologie, expert în dezvoltare durabilă, absolvent al unui program postuniversitar la Colegiul Național de Apărare „Carol I” și candidat independent la alegerile prezidențiale din România din 2024.

Călin Georgescu s-a născut pe 26 martie 1962 la București și a făcut studiile superioare la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în specialitatea Îmbunătățiri Funciare, după care a obținut un titlu de doctor în Pedologie la aceeași universitate. De asemenea, el a absolvit programului postuniversitar „Securitate și apărare națională – geopolitică și geostrategie”, al Colegiului Național de Apărare „Carol I”.

A lucrat în cadrul Ministerului Mediului și al celui de Externe, în mai multe guverne din anii 1990, și a fost propus de mai multe ori pentru funcția de prim-ministru al Guvernului României (ultima dată de către partidul AUR în 2021), înainte de înscrierea sa, în octombrie 2024, în cursa pentru Președinția României.

Candidatul AUR la funcția de premier

Numele său s-a aflat pe lista potențialilor premieri în anii 2011 și 2012, ca soluție de înlocuire a lui Emil Boc, a cărui popularitate era în scădere după măsurile luate în timpul crizei economice din 2009-2010. La acea vreme, Georgescu a spus că nu este interesat de șefia Guvernului.

După alegerile din 2020, când AUR a reușit să intre în Parlament, partidul lui George Simion l-a propus pe Călin Georgescu drept candidat la funcția de premier. Dorin Lulea, actualul prim-vicepreședinte al AUR, preciza la acea vreme că Georgescu nu era membru al partidului, fiind desemnat ca urmare a expertizei sale în dezvoltare durabilă. Georgescu a fost candidat al AUR pentru funcția de premier și în timpul crizei politice generate de căderea guvernului Cîțu, în octombrie 2021, notează hotnews.ro

Atitudini împotriva NATO

De altfel, acestea nu sunt singurele declarații controversate făcute de candidatul independent la președinție din 2024. G4Media a publicat, tot în februarie 2022, declarații făcute de către Georgescu într-un interviu din mai 2021, care vizau politica de apărare a României și apartenența la NATO.

„Scutul Deveselu este o rușine diplomatică. Scutul nu are nimic legat de apărare. Din contră, ne-a tras într-un conflict de care nu aveam nevoie. Scutul ca atare este o parte a politicii de cofruntare. Scutul nu este o chestiune de pace, cum este prezentat de cei care au pupat ghiulul la diverse porți”, spunea Georgescu.

În plus, acesta susținea că apartenența României la NATO nu-i oferă garanțiile de securitate de care țara are nevoie. Noi am externalizat răspunderea, acțiunile și deciziile în securitatea națională și apărarea țării. „Noi nu mai reprezentăm nimic pe plan extern, zero. Toate programele de guvernare așa zise de 30 de ani nu au fost decât o listă privată de cumpărături, e escorcherie. Nici o țară din blocul NATO care în eventualitatea în care va fi atacată de Rusia, vă asigur că NATO nu îi va lua apărarea”, susținea Georgescu.

Ce avere are Călin Georgescu

Călin Georgescu deține un teren intravilan de 3.900 de metri pătrați în județul Brașov, cumpărat în anul 2022. La capitolul „clădiri”, Călin Georgescu a declarat același teren. Georgescu deține și o Toyota Yaris fabricată în 2022 și susține că are 264.000 de euro în depozite bancare. La capitolul venituri, Călin Georgescu arată că a încasat în ultimul an 72.000 de lei drept salariu de la Facultatea de Științe a Universității din Pitești.

Sursa foto: Facebook, Călin Georgescu

