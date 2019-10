Cinci tineri acuzați de trafic de droguri de mare risc care operau pe raza județelor Alba, Cluj și Hunedoara, condamnați. De unde procurau marfa

Condamnări la închisoare pentru 5 tineri acuzaţi de trafic şi deţinere de droguri de mare risc. Pedepsele decise de Tribunalul AlbaTribunalul Alba a pronunţat, în calitate de primă instanţă sesizată, o decizie de condamnare la închisoare pentru cinci tineri trimişi în judeacată de către procurori DIICOT Alba Iulia pentru infracţiuni de trafic şi consum de droguri de risc.

Potrivit anchetatorilor, grupul a operat în perioada 2015-2016 în scopul deţinerii şi vânzării de droguri de risc, precum şi pe linia efectuării de operaţiuni cu produse, ştiind că acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive.

Aceştia procurau din Spania materia primă folosită la fabricarea substanţelor interzise, iar ulterior le prepararau, în mod artizanal, într-un laborator improvizat. În urma percheziţiilor, au fost ridicate cantităţi de substanţe folosite pentru obţinerea produselor finite şi care urmau să fie comercializate consumatorilor de pe raza judeţelelor Alba, Cluj şi Hunedoara.

Tinerii comercializau în special canabis, dar la percheziţii s-au descoperit şi comprimate de tip MDMA, dar şi substanţe din categoria etnobotanicelor.Astfel, inculpaţii L. Alexandru şi C. Mihai au fost condamnaţi la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani, iar F. Dragoş şi L. Daniel au primit fiecare câte 1 an şi 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, tot pe o perioadă de 4 ani.

Singurul inculpat condamnat cu exeuctare este recidivist motiv pentru care instanţa a fost obligată să ia o astfel de decizie. R. Alexandru ar urma să execute pedeapsa de 3 ani şi 6 luni de închisoare. Acesta are, deja, la ”activ” o condamnare la 6 luni de închisoare cu suspendare din 2018.

De asemenea, inculpatul condamnat cu executare este judecat într-un alt dosar pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea, fără drept, de operaţuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deţine autorizaţie eliberată potrivit legii. Bărbatul a recunoscut faptele şi a primit amendă penală în valoare de 1.800 de lei. Dosarul este, în prezent, pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia. Cei cinci sunt judecaţi pentru trafic de droguri de risc şi mare risc şi deţinere de droguri de mare risc pentru consum propriu.

Tribunalul Alba a mai dispus, prin decizia din 14 octombrie 2019, confiscarea de la inculpaţi a cantităţilor de droguri ridicate la percheziţii, precum şi a instrumentelor utilizate de aceştia pentru prepararea substanţelor. De asemenea, s-a dispus confiscarea unor sume de bani de la inculpaţi folosite de anchetatori pentru a cumpăra cantităţi de droguri de la aceştia.

Poliţiştii de la BCCO Alba Iulia s-au folosit de un investigator sub acoperire pentru a proba activitatea infracţională a grupării de traficanţi. Patru dintre inculpaţi au fost arestaţi preventiv din martie şi până în august 2019. Un altul, a fost în arest la domiciliu până în septembrie 2019.

Cei patru condamnaţi cu suspendare trebuie să frecventeze un program de reintegrare socială stabilit de către Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, dar şi să desfăşoare o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 zile.

Decizia de la Tribunal poate fi contestată la Curtea de Apel Alba Iulia.