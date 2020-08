Cinci pași simpli pentru producerea vinului în propria gospodărie

Cât durează fermentarea? Ce fel de vase sunt potrivite pentru fermentarea mustului sau când se trage vinul de pe drojdie sunt doar câteva dintre întrebările gospodarilor care doresc să producă un vin de casă de calitate.

Specialiștii Jidvei vin în întâmpinarea celor își produc vinul în propria gospodărie recomandându-le să urmeze cinci pași esențiali în procesul de vinificație.

Pasul 1. Pregătirea încăperii și a vaselor

Spațiile în care are loc fermentarea mustului trebuie să fie aerisite, permițând circulația curenților de aer pentru a evita acumulările de dioxid de carbon care se degajă pe parcursul fermentației alcoolice. Pentru o fermentare în condiții optime, este recomandat ca temperatura în aceste spații să fie între 15-18°C. Mustul trebuie depozitat în recipiente curate, care nu au fost folosite pentru stocarea altor produse alimentare sau nealimentare.

Pasul 2: Fermentarea mustului

Transformarea mustului în vin, în condiții normale, durează aproximativ 2-3 săptămâni. În timpul fermentației, este recomandată utilizarea dopului cu eprubetă. Fermentația alcoolică este încheiată atunci când degajările de dioxid de carbon din masa mustului încetează și când vinul, după proba gustului, nu conține zahăr rezidual în compoziție. Din 17 grame de zahăr se obține 1 grad alcoolic.

Pasul 3: Tragerea vinului de pe drojdie sau primul pritoc

La câteva zile după încheierea fermentației alcoolice este indicat ca vinul să fie separat de depozitul de drojdie format (tras), în prezența dioxidului de sulf (primul pritoc).

Pasul 4: Tragerea de pe drojdie sau al doilea pritoc

La aproximativ 40 de zile de la momentul descris anterior se recomandă ca vinul să fie separat de depozitul de drojdie rămas (al doilea pritoc).

Pasul 5: Pregătirea vinului pentru consum

Păstrarea vinului se face în vase pline evitându-se contactul cu aerul. Începerea unui vas impune transvazarea cantității de vin în ambalaje mai mici, pline. Dacă acest lucru nu este respectat, calitatea vinului va avea de suferit, cu efecte negative asupra aspectului, mirosului și gustului.

SFATUL SPECIALISTULUI JIDVEI: Obținerea vinului din must de la Jidvei este un proces diferit față de cel în care se folosește must produs în casă din struguri cumpărați sau din producția proprie. Dacă se folosește must de casă, cantitatea de drojdie este mult mai mare – pentru că nu se face deburbarea (limpezirea – n.r.) mustului și nu se poate trage vinul imediat după ce acesta a fermentat, întrucât depozitul de drojdie este foarte mare și nu apucă să sedimenteze. Mustul cumpărat de la Jidvei nu conține resturi (pielițe, semințe de struguri sau pământ – n.r.), de aceea limpezirea vinului are loc mult mai rapid și întreg procesul este simplificat.

