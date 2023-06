CIL Blaj, jucător la selecționata României de minifotbal! Echipa din „Mica Romă”,eșec cu Energia Săsciori, a 5-a înfrângere la rând!

GT Sport Alba Iulia va evolua duminică în al doilea tur eliminatoriu la Under 19, în deplasare cu CSM Deva. Partida este programată la ora 17.00, pe teren sintetic, ambele formații venind după calificări obținute în deplasare: gazdele, 3-0 cu CSO Turceni, vizitatorii, 3-1 la Copșa Mică.

Formația lui George Țălnar mai are un hop de trecut, un nou tur eliminatoriu, în 10 iunie, înaintea semifinalelor competiției juvenile organizate de FRF, meciuri programate în 16 și 22 iunie.

Anul trecut, la Under 17, GT Sport a ajuns în „careul de ași”, iar din acel lot, o parte dintre jucători sunt compoenți ai actualei echipe Under 19, nume precum Hidan, Cîrja, An. Maier, Blagu, Buzilă, R. Miron, An. Bogdan, Plăcintă, Sur sau Moise.