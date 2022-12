Centură ocolitoare pe partea de vest a municipiului Sebeș: A fost solicitat avizul de mediu

Tarifele serviciilor medicale la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru anul 2023. Cât vor costa serviciile de specialitate sau analizele

Pe masa consilierilor județeni din Alba se află un proiect de hotărâre privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al județului Alba, printre care și taxele și tarifele pentru anul 2023, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Tarife practicate de serviciul paraclinic – Laborator din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Hematologie

hemoleucogramă completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici eritrocitari – 15 lei

număratoare reticulocite – 15 lei

examen citologic al frotiului sanguin – 25 lei

VSH – 8 lei

timp de coagulare – 7 lei

timp de sângerare – 7 lei

Timp Quick / activitate de protrombină – 7 lei

INR (International Normalised Ratio – 8 lei

APTT – 13 lei

determinare grup sanguin ABO (la gravidă) – 9 lei

determinare grup sanguin Rh (la gravidă) – 9 lei

fibrinogenemie – 15 lei

Biochimie

uree serică – 10 lei

acid uric seric – 10 lei

creatinină serică – 10 lei

calciu ionic seric – 17 lei

calciu seric total – 10 lei

magneziemie – 10 lei

sideremie – 10 lei

glicemie – 10 lei

colesterol seric total – 10 lei

trigliceride serice – 10 lei

HDL colesterol (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii) – 11 lei

LDL (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii) – 10 lei

proteine totale serice – 10 lei

TGO (ASAT) – 10 lei

TGP (ALAT) – 10 lei

fosfatază alcalină (ALP) – 15 lei

gama GT – 15 lei

LDH – 15 lei

bilirubină totală – 10 lei

bilirubină directă – 10 lei

electroforeza proteinelor serice – 30 lei

feritină – 40 lei

test Gutthrie – 11 lei

determinare Litiu – 11 lei

hemoglobină glicozilată – 30 lei

amilazemie – 15 lei

CK – 15 lei

CKMb – 15 lei

Na (Natriu) – ser – 15 lei

Clor – ser – 15 lei

K (Potasiu) – ser – 15 lei

Na (Natriu) – urină – 15 lei

Clor – urină – 15 lei

K (Potasiu) – urină – 15 lei

Phosfor – 15 lei

AlbU (albumină) – 22 lei

CreU (creatinină) – 15 lei

Astrup – 50 lei

Co-oximetrie – 50 lei

Lipaza – 19 lei

Transferină – 24 lei

Imunologie

ASLO – 14 lei

VDRL (RBW) – 10 lei

RPR – 10 lei

factor reumatoid – 15 lei

proteina C reactivă – 15 lei

IgA seric – 30 lei

IgE seric – 30 lei

IgM seric – 30 lei

IgG seric – 30 lei

Imunofixare – 30 lei

Crioglobuline – 15 lei

complement seric C3 – 30 lei

complement seric C4 – 30 lei

depistare Chlamydii – 18 lei

depistare Helicobacter Pylori (Antigeni, Anticorpi) – 40 lei

testare HIV la gravid – 34 lei

TSH – 30 lei

FT4 – 30 lei

Anti Hbe – 52 lei

Ag HBs screening – 32 lei

Anti HAV IgM – 41 lei

Anti HBc – 30 lei

Anti HBe – 35 lei

Anti HCV – 65 lei

STH cu stimulare – 27 lei

FSH – 30 lei

LH – 30 lei

Estradiol – 30 lei

Cortizol – 30 lei

Progesteron – 30 lei

Prolactină – 30 lei

PSA – 30 lei

Free PSA – 30 lei

confirmare TPHA – 15 lei

CA 125 – 40 lei

CA 19-9 – 50 lei

CA 15-3 – 50 lei

CEA – 40 lei

Troponina – 70 lei

D-Dimer – 70 lei

ATPO – 39 lei

AFP (alfa fetoproteina) – 40 lei

toxoplasma Ig M – 40 lei

roxoplasma Ig G – 40 lei

CMV Citomegalovirus Ig M – 40 lei

CMV Citomegalovirus Ig G – 40 lei

Rubella IG M – 40 lei

Rubella IG G – 40 lei

dozare Vitamina B12 – 50 lei

virus Epstein-Barr (EBV) Ig M – 40 lei

virus Epstein-Barr (EBV) Ig G – 40 lei

T3 – 25 lei

T4 – 25 lei

BHCG – 35 lei

Anti TG – 40 lei

vitamina D25-OH – 100 lei

testosterone – 40 lei

procalcitonină – 100 lei

NT-proBNP – 95 lei

SARS CoV-2 Ig G – 100 lei

SARS CoV-2 Ig M – 100 lei

SARS CoV-2 Ig G II Quant – 100 lei

Bacteriologie

depistare hemoragii oculte – 25 lei

Ex. digestie – 15 lei

Ex. Clostridium – 50 lei

Ex. Norovirus – 30 lei

Yersinia enterocolitică – 30 lei

Campylobacter pylori – 30 lei

Influentza A + B – 30 lei

Ex. Adenovirus + Rotavirus – 30 lei

Bacteriologie – cultură

eficiența sterilizării – 25 lei

condiții igienico-sanitare (teste de salubritate) – 35 lei

aeromicrofloră – 25 lei

Exudat faringian

cultură – 18 lei

antibiogramă – 20 lei

cultura fungi – 18 lei

Examene spută

examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – 16 lei

cultură – 18 lei

antibiograma difuzimetrică – 20 lei

Analize de urină

examen complet urină (sumar+sediment) – 10 lei

examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – 16 lei

urocultură – 18 lei

antibiogramă – 20 lei

determinare glucoză urinară – 10 lei

determinare proteine urinare – 10 lei

calcul renal – 20 lei

amilazurie – 15 lei

Examene materii fecale

examen coproparazitologic (3 probe) – 15 lei

coprocultură – 18 lei

antibiogramă – 20 lei

cultura fungi 17 lei

leucocite din scaun (coprocitograma) – 20 lei

Examene din secreţii vaginale

examen microscopic nativ – 8 lei

examen microscopic colorat Gram – 12 lei

cultură – 18 lei

antibiogramă – 20 lei

cultură fungi – 17 lei

fungigrama – 17 lei

examen Babeș-Papanicolau – 50 lei

Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi

examen microscopic colorat – 8 lei

cultură – 18 lei

antibiogramă – 20 lei

cultură germeni anaerobi – 18 lei

antibiogramă – 15 lei

Examen lichid puncţie

examen microscopic/frotiu – 20 lei

cultură – 18 lei

antibiogramă – 20 lei

Examinări histopatologice

examen histopatologic procedură completă HE 1-3 blocuri – 130 lei

examen histopatologic procedură completă HE 4-6 blocuri – 250 lei

diagnostic histopatologic pe lamă – 50 lei

examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 1-3 blocuri – 160 lei

examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 4-6 blocuri – 280 lei

lavaj bronhoalveolar – 50 lei

citodiagnostic secreţie vaginală – 50 lei

citodiagnostic lichid de puncţie – 80 lei

teste imunohistochimice/set – 300 lei

citodiagnostic spermogramă – 60 lei

citodiagnostic spută – 50 lei

citodiagnostic lichid (urină etc.) – 50 lei

citodiagnostic brosaj – 50 lei

citodiagnostic aspirat bronșic – 50 lei

citodiagnostic Papanicolau – 50 lei

Tarife practicate de serviciul paraclinic – Radiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, din anul 2023

Radiografie craniană standard 1 incidentă – 30 lei

Radiografie craniană în proiecţie sinusuri anterioare ale feței – 35 lei

Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri – 35 lei

Ex. radiologic bazin – 30 lei

Radiografie de membre – 35 lei

Ex. radiologic centură scapulară – 30 lei

Ex. radiologic alte articulații fără substanță de contrast sau funcționale cu TV – 35 lei

Ex. radiologic părți coloana dorsală – 45 lei

Ex. radiologic părți coloana lombară, sacrată – 45 lei

Ex. radiologic coloana vertebrală completă, fără coloana cervicală – 35 lei

Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidentă – 35 lei

Ex. radiologic torace ansamblu – 35 lei

Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri/ Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui – 35 lei

Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri – 35 lei

Ex. radiologic esofag, ca serviciu independent – 30 lei

Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal), cu substanţă de contrast nonionică – 60 lei

Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală, cu substanţa de contrast – 85 lei

Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire pe sonda duodenală – 100 lei

Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare – 70 lei

Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast nonionică – 250 lei

Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast – 250 lei

Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi oviductului – 280 lei

CT craniu fără substanţă de contrast – 150 lei

CT regiune gât fără substanţă de contrast nonionică – 150 lei

CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică – 200 lei

CT abdomen fără substanţă de contrast – 200 lei

CT pelvis fără substanţă de contrast – 175 lei

CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast nonionică/segment – 200 lei

CT membre/membru fără substanţă de contrast – 200 lei

CT craniu nativ și cu substanţă de contrast nonionică – 375 lei

CT regiune gât nativ și cu substanţă de contrast nonionică – 375 lei

CT regiune toracică nativ și cu substanţă de contrast nonionică – 450 lei

CT abdomen nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. intravenos – 400 lei

CT pelvis nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. intravenos – 400 lei

CT coloană vertebrală nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment – 400 lei

CT membre nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment – 360 lei

CT ureche internă – 375 lei

Uro CT – 400 lei

Angiografie CT membre – 400 lei

Angiografie CT craniu – 400 lei

Angiografie CT regiune cervicală – 400 lei

Angiografie CT abdomen – 400 lei

Angiografie CT pelvis – 400 lei

RMN cranio cerebral nativ – 450 lei

RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ/segment – 450 lei

PACHET RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ – 700 lei

RMN abdominal nativ – 450 lei

RMN pelvin nativ – 450 lei

RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, gleznă etc. – 450 lei

RMN umăr nativ – 450 lei

RMN sân nativ – 450 lei

RMN umăr nativ și cu substanță de contrast – 700 lei

RMN sân nativ și cu substanță de contrast – 700 lei

RMN cranio cerebral nativ și cu substanță de contrast – 700 lei

RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ și cu substanță de contrast – 700.00 lei

RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast – 700 lei

RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, gleznă etc. cu substanță de contrast – 700 lei

RMN cord cu substanță de contrast – 700 lei

Uro RMN cu substanță de contrast – 850 lei

angiografia RMN trunchiuri supraaortice – 400 lei

angiografia RMN artere renale sau aortă – 400 lei

angiografie RMN/ segment craniu, abdomen, pelvis etc. – 600 lei

angiografie carotidiană cu substanță de contrast – 400 lei

Ecografie generală (abdomen + pelvis) – 100 lei

Ecografie abdomen – 100 lei

Ecografie pelvis – 100 lei

Ecografie transvaginală – 50 lei

Ecografie de vase (vene) – 120 lei

Ecografie de vase (artere) 120 lei

Ecografie endocrină 70 lei

Ecografie obstetrical – 50 lei

Ecografie transfontanelară – 40 lei

Ecografie + Doppler color – 100 lei

Ecografie de organ/articulație/părți moi – 50 lei

Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II – 350 lei

Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN – 100 lei

Ecografie morfologică – 400 lei

Senologie imagistică-ecografie – 80 lei

Ecocardiografie – 100 lei

Ecocardiografie transesofagiană – 170 lei

Mamografie în 2 planuri/pentru un sân – 75 lei/pentru un sân

Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor – 30 lei

Electromiografie – 100 lei

Osteodensitometrie dexa-coloană lombo-sacrată + articulații coxo-femurale – 90 lei

Tarife practicate pentru servicii stomatologice și de chirurgie maxilo-facială din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Generale

consultaţie – gratuit

sigilare dinte – 20 lei

tratament albire (opalescence) – 500 lei

aplicare bijuterii dentare – 90 lei

Paradontologie

detartraj, periaj, tratament gingival/arcadă – 50 lei

chiuretaj subgingival per dinte – 10 lei

tratament desensibilizare dinte – 10 lei

Terapie

coafaj indirect – 30 lei

obturație compozit tip I – 60 lei

obturație compozit tip II – 70 lei

obturație compozit tip III – 80 lei

reconstrucție coronară – 120 lei

armarea obturației cu pivot metalic – 20 lei

armarea obturației cu pivot din fibră de sticlă – 100 lei

tratament gangrena complicată – 100 lei

tratament de canal (include obturație de canal) monoradiculari – 70 lei

tratament de canal (include obturație de canal) pluriradiculari – 100 lei

tratament de canal cu diga (include obturația de canal) monoradiculari – 120 lei

tratament de canal cu diga (include obturația de canal) pluriradiculari – 150 lei

Protetic

coroană provizorie cabinet – 20 lei

coroană provizorie laborator – 40 lei

inlay compozit – 150 lei

inlay ceramic – 500 lei

fațetă compozit – 250 lei

fațetă ceramică – 800 lei

coroană metalică – 80 lei

coroană metalo-compozit – 240 lei

coroană metalo-plastică – 150 lei

coroană metalo ceramică fizionomică – 400 lei

coroană ceramică pe Zirconiu – 800 lei

coroană ceramică pe suport Au-Pt – 700 lei

coroană integral ceramic – 800 lei

Rcr mono/pluriradicular – 60 lei

proteză totală acrilică maxilară/mandibulară – 600 lei

proteză parțială acrilică – 450 lei

proteză parțială rigid elastic – 800 lei

proteză parțială elastic 1.000 lei

proteză scheletată cu crosete turnate – 2.000 lei

proteză scheletată cu culise sau capse – 2.500 lei

tebazare rigidă – 200 lei

rebazare elastică 400 lei

Chirurgie

cauterizare – 100 lei

extracție dinte lapte – 50 lei

extracție monoradicular – 150 lei

extracție pluriradicular – 400 lei

extracție prin alveotomie – 500 lei

sutură – 50 lei

tratament alveolită – 50 lei

extracție dinte parodontotic – 50 lei

decapusonare (inclusiv anestezia) – 150 lei

rezecție apicală frontali – 300 lei

rezecție apicală premolari – 400 lei

rezecție apicală molari – 600 lei

odontectomie – 500 lei

Tarife practicate pentru aparținători din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

tarif/zi – taxă hotelieră – 30 lei

Tarife practicate de compartimentul Recuperare Neurologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

tarif/zi de spitalizare şi tratament – 283 lei

tarif/cură de 14 zile tratament recuperator – 3.962 lei

Tarife practicate de compartimentul Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

consult psihiatric la cerere 100 lei

consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă – 60 lei

adeverinţă medicală – 25 lei

tarif /zi de spitalizare şi tratament – 145 lei

Tarife practicate de compartimentul Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

tarif/zi de spitalizare şi tratament – 202 lei

tarif/ cură de 12 zile tratament recuperator – 2.424 lei

Tarife practicate de compartimentul Recuperare Medicală Ortopedie și Traumatologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

tarif/zi de spitalizare şi tratament – 268 lei

tarif/cură de 11 zile tratament recuperator 2.948 lei

Tarife practicate de Ambulatoriul Reabilitare Medicală din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

consultație medicală la cerere 60 lei

consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă – 60 lei

control – 30 lei

tarif tratament recuperator/zi – 4 proceduri/şedință – 28 lei

tarif cură/10 zile (10 şedinţe) – 420 lei

tratament infiltrativ – 20 lei

tarif masaj/şedinţă – 10 lei

tarif Kinetoterapie/şedinţă – 10 lei

adeverinţă medicală – 25 lei

Tarife practicate de secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

consultație medicală la cerere – 60 lei

consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă – 60 lei

administrare perfuzii – 30 lei

efectuare injecție subcutanată – 15 lei

efectuare injecție intradermică – 15 lei

efectuare injecție intramusculară – 15 lei

efectuare injecție intravenoasă – 15 lei

adeverinţă medicală – 25 lei

Tarife practicate de secția diabet, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

consultație la cerere – 60 lei

EKG (efectuare) – 25 lei

efectuare injecție intravenoasă – 15 lei

efectuare injectie intramusculară – 15 lei

efectuare injecție subcutanată – 15 lei

măsurare glicemie (glucometru) – 10 lei

indice gambă/braţ – 20 lei

taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi (1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider) – 50 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Psihiatrie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

consult psihiatric la cerere – 100 lei

consult psihiatric/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă – 60 lei

evaluare psihologică/ referat medical comisie expertizarea capacității de muncă – 30 lei

opinie medicală la cerere – 100 lei

program recuperator – 50 lei

examinarea minimă a stării mentale (M.M.S.E.) la cerere – 30 lei

reabilitare alcoolică ambulatorie – 100 lei

acte medicale pentru notariat – 200 lei

aviz interdicţie pentru diverse activități profesionale – 200 lei

adeverinţa medicală – 25 lei

aviz de interdicție eliberat de comisia medicală psihiatrică – 400 lei

taxă efectuare expertiză medico-legală psihiatrică/comisie medicală psihiatrică – 400 lei

copie bilet de externare la solicitare – 50 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Anatomie patologică din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

taxă îmbălsămare – 150 lei

taxă cosmetizare – 80 lei

taxă pentru frigider – 40 lei

taxă de urgență examen histopatologic piesă mică (biopsie) – 50 lei

taxă de urgență examen histopatologic piesă mare (piesă operatorie) – 150 lei

taxă de urgență citologie – 50 lei

autopsie anatomopatologică – 300 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Cardiologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

EKG (efectuare) – 20 lei

interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) + interpretare – 150 lei

holter TA + interpretare – 120 lei

ecodoppler cardiac – 150 lei

determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv deget/braț – 50 lei

test de efort – 150 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Chirurgie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

panarițiu – 140 lei

flegmoane superficiale mână fără limfagită – 140 lei

flegmoane loja tenară, hipotenară comisurale tenosinovitelor – 140 lei

abces de părți moi – 140 lei

abces pilomidal – 140 lei

furuncul – 120 lei

furuncul antracoid, furunculoză – 120 lei

hidrosadenită – 120 lei

serom post-traumatic – 120 lei

arsuri termice <10% – 120 lei

leziuni externe prin agenți chimici <10% – 120 lei

hematom – 140 lei

plăgi tăiate superficiale – 140 lei

degerături (gr.1 și gr. 2) – 120 lei

flebopatii varicoase superficiale, ruptură pachet varicos – 275 lei

adenoflegnion – 225 lei

supurații postoperatorii – 125 lei

consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic (polinevrita, supurații, microangiopatie) – 140 lei

afecțiuni mamare superficiale -125 lei

supurații mamare profunde – 225 lei

granulom ombilical – 125 lei

abces perianal – 275 lei

fimoză (decalotare, debridare) + fimotomie – 275 lei

tumori mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoame neinfectate – 225 lei

recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie – 140 lei

toaleta plăgii, pansament – 80 lei

extragere fire – 80 lei

puncție postmastectomie – 80 lei

ablație unghială – 140 lei

Taxă salon rezervă condiții hoteliere sporite/zi (1 pat, baie proprie, televizor, aer condiționat, frigider) – 50 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Dermatologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/ leziune – 100 lei

Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie – 140 lei

Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezie, excizie, sutură – inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) – 150 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Gastroenterologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Endoscopie digestivă superioară (Gastroscopie) – 370 lei

Endoscopie digestivă inferioară (Colonoscopie) – 400 lei

Endoscopie digestivă superioară + Biopsie 500 – lei

Endoscopie digestivă superioară + Biopsie + H. pylori – 530 lei

Endoscopie digestivă inferioară + Biopsie – 530 lei

Administrarea medicamentelor ( IM, IV, SC, ID) – 15 lei

Clismă evacuatorie – 50 lei

Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi (1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider) – 50 lei

Esofagoscopie cu extracţie de corpi străini – 450 lei

Ligatura endoscopică a varicelor esofagiene – 950 lei

Terapie cu plasmă argon – 300 lei

Polipectomie – 250 lei

Hemostază endoscopică – 300 lei

Montare gastrostomă – 1.500 lei

Sedare EDI/EDS – 200 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Nefrologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

EKG (efectuare) – 20 lei

Efectuare injecție intravenoasă – 15 lei

Efectuare injecție subcutanată – 15 lei

Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie – 80 lei

Pansament cateter venos central de dializă – 50 lei

Montare fire cateter venos central de dializă – 50 lei

Hemodializa efectuată la solicitarea altui spital pentru pacient internat în spitalul respective – 600 lei

Administrare PEV – 20 lei

Extragere fire – 80 lei

Înlocuirea sondei urinare – 50 lei

Ecografie abdominală – 100 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Ginecologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Manevre de mică chirurgie – 170 lei

Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz – 70 lei

Recoltarea pentru test Babeș Papanicolau – 60 lei

Extracție de corpi străini (DIU) – 110 lei

Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie – 250 lei

Montare DIU – 230 lei

Taxă monitorizare parturientă și făt – 70 lei

Avort la cerere cu anestezie locală – 700 lei

Avort la cerere cu anestezie generală – 900 lei

Sterilizare chirurgicală la cerere prin minilaparotomie – 1.700 lei

Sterilizare chirurgicală la cerere laparoscopic – 2.200 lei

Îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital – 200 lei

Servicii hoteliere superioare la rezervă cu 2 paturi/pat/zi – 50 lei

Monitorizare sarcină la termen – 200 lei

Monitorizare cardiacă fetală – 50 lei

Manoperă scos fire post operatoriu la pacienții operați de alți furnizori de servicii medicale – 80 lei

Colposcopie – 350 lei

Anestezie epidurală la naștere – 700 lei

Analgezia la nașterea naturală cu gaz medical – 300 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Otorinolaringologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Tratament chirurgical colecție sept flegmon, periamigdalian, furuncul CAE – 300 lei

Extracție corpi străini – 300 lei

Tamponament anterior – 200 lei

Insuflaţii tubare – 50 lei/ şedinţă

Spălătură auriculară – 50 lei

Audiometrie la căști sau în câmp liber, vocală sau tonală – 50 lei

Pansament postoperator – 50 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Ortopedie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Luxație, entorsă sau fractura antebrațului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange – 150 lei

Entorsa sau luxația patelei umărului, disjuncției acromio-claviculară, fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei, rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital), leziuni de menisc, instabilitatea acută de genunchi, ruptură musculară – 150 lei

Fractura femurului, luxația, entorsa, fractura de gambă cu aspect crurepedios, tratamentul scoliazei, cifozei, spondilolostezisului, rupturii musculare – 200 lei

Consultația și tratamentul unei infecții osoase (osteomielita, osteita) la falange – 150 lei

Consultații de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare – 150 lei

Consultație, examen, diagnostic și tratament în displazia luxantă a șoldului, în primele 6 luni – 150 lei

Consultația și tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni – 150 lei

Consultația și tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg – 150 lei

Consultația și tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, posttraumatice, hematom, serom, edem, resturi de bont – 150 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Reumatologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Infiltrații intraarticulare – 100 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Urologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

dilatația stricturii uretrale – 80 lei

cateterismul uretrovezical ”a demeure” pentru retenție completă de urină – 80 lei

efectuare injecție intravenoasă – 15 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Medicină internă – Geriatrie și Gerontologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Efectuare injecție intravenoasă – 15 lei

EKG (efectuare) – 25 lei

Oscilometrie (Doppler vascular) – 10 lei

Spirometrie – 30 lei

Aerosol/caz – 10 lei

Servicii medicale de bronhoscopie – 450 lei

Ecografie musculo-scheletară – 150 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Oftalmologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

Biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia – 30 lei

Determinarea refracției (skiascopie, refractometrie, astigmometrie) – 30 lei

Explorarea funcției binoculare, examen diplopie – 30 lei

Extracția corpilor străini – 50 lei

Injectarea subconjuctivală, retrobulbară de medicamente – 40 lei

Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie – 140 lei

Taxă stabilire diagnostic la cererea comisiei de expertiză medical (determinare acuitate vizuală, examen biomicroscopic, examen refracție, examen oftalmologic, perimetrie) – 200 lei

Perimetrie statică – 50 lei

Perimetrie computerizată – 50 lei

Tarife practicate de cabinetul/secția Neurologie din cadrul Spitalului de Urgență Alba Iulia, în anul 2023

EEG Standard (cu hiperpnee și stimulare luminoasă intermitentă) – 100 lei

EEG Standard cu interpretare – 150 lei

EEG cu mapping și CD – 200 lei

Tarif pe zi de spitalizare pentru specialitatea bolii cronice – 450 lei

Electromiografie – 400 lei