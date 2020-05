Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: APEL la donare de sânge pentru pacienții non COVID cu afecțiuni grave

Conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, face un apel la cei care vor să doneze sânge, pentru pacienții cu afecțiuni grave din secțiile de Oncologie și Hematologie, care au nevoie de sânge pentru a supraviețui.

„În aceasta perioada atentia este concentrata pe pacientii cu COVID -19. Insa, nu trebuie sa-i uitam pe bolnavii cu afectiuni grave ,internati in sectiile de Oncologie si Hematologie ,care au nevoie zilnic de transfuzie de sange pentru a supravietui. De asemena ,in cazurile considerate URGENTE , lipsa sangelui poate insemna pierderea vietii bolnavilor .Sa ne gandim ca printre acesti pacienti se poate afla cineva din familia noastra ,un prieten , un vecin ,etc.

Va asteptam la Centrul de Transfuzie Sanguina ca sa daruiti o mica parte din sangele vostru ,acestor oameni ,care vor sa traiasca ,dar au nevoie de ajutorul vostru.Va multumim !”, au scris reprezentanții Centrului pe facebook.