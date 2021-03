Centru modern pentru vârstnici, la Ciugud, amenajat în fostul sediu al primăriei: A doua licitație, lansată în SEAP

Primăria comunei Ciugud a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuție lucrări pentru proiectul ”Schimb de destinație din clădire primărie și consiliul local în centru de zi pentru persoane vârstnice și unități de îngrijire la domiciliu, cu modernizare și mansardare.” Valoarea estimată a investiției este de 1.562.131,02 lei, fără TVA.

Clădirea este o construcție veche, fără lucrări de modernizare efectuate în ultimii ani. Având în vedere starea actuală a obiectivului se constată necesitatea și oportunitatea realizării unor completări/modificări de finisaje interioare și exterioare ale obiectivului, executarea unor reparații generale și de renovare. Clădirea este echipată cu toate utilitățile, dar rețelele de instalații sunt uzate și fără randament.

Obiectivul studiat are momentan funcțiunea de primărie și consiliul local, numai că în cazul de față, activitățile primăriei și a consiliului local se desfășoară în altă clădire construită special pentru a îndeplinii spațiile necesare și conforme cu această funcțiune, astfel încât clădirea actuală a rămas neutilizată din anul 2015.

Imobilul analizat este amplasat in zona centrală a localității Ciugud jud. Alba, pe str. Simion Bran la nr. 42, pe un teren plan. Fațada principală (spre stradă) este orientată spre nord-vest.

Este o construcție veche, ridicată in anul 1958, care a fost renovata in trecutul apropiat. Are regim de înălțime parter cu subsol parțial. Clădirea are in plan forma de „U” si se înscrie intr-un dreptunghi cu laturile de cca. 16.65×13.30 m.

Descrierea principalelor lucrări de intervenție:

Lucrari reabilitare structurala realizate prin:

– Modificari accese ;

– Recompartimentari interioare conform temei de arhitectura

– Realizare subfundari pe zona de subsol ;

– Realizare centura BA perimetrala ;

– Consolidare planseu peste subsol (egalizare diferente de nivel plan parter) si realizare planseu BA peste parter ;

– Refacere sarpanta si invelitoare cu modificare unghi pentru realizare mansardare ;

– Realizare incepere pentru centrala termica

Lucrari refunctionalizare si adaptare cladire la legislatia actuala:

– Demolare/desfacere grupuri sanitare existente si realizare grupuri sanitare baieti, fete (pe sexe), inclusiv grup sanitar pentru

persoanele cu dizabilități.

– Adaptare cladire pentru accesul persoanelor cu dizabilitati (rampa acces).

– Refunctionalizare spatii pentru a corespunde functiunii de ‘’centru de zi pentru persoane vîrstnice și îngrijire la domiciliu”

Lucrari reabilitare termica:

– Realizare termoizolatie plansee pe sol si peste mansarda, zone de ganguri propuse.

– Desfacere si refacere instalatie incalzire

Lucrari refacere finisaje, si amenajare incinta:

Solutia functionala a fost conceputa conform temei de program si normativelor in vigoare.

Descrierea altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică:

– realizarea instalațiilor pe categorii: sanitare, termice și electrice, în funcție

de calendarul de realizare a săpăturilor și ale elementelor de structură;

– realizarea instalațiilor de curenți slabi,instalație de detecție incendiu, c

– montarea tâmplăriei exterioare;

– realizarea finisajelor exterioare;

– realizarea finisajelor interioare;

– montarea tâmplăriei interioare;

– montarea jgheaburilor și a burlanelor din tablă prevopsită;

În centrul de zi se vor desfășura activități de îngrijire socio-medicală, activități de socializare și petrecere a timpului liber, dar și o educație informală pentru o viață sănătoasă și activă.