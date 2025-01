Cel mai cunoscut vlogger din România vine la Alba Mall: Selly – întâlnire total neconvențională cu fanii, la Alba Iulia

SELLY, vloggerul momentului în România, vine vineri, 24 ianuarie 2025, începând cu ora 18.30, la Alba Mall. Participanții se pot alege cu invitații duble, în vara asta, la BEACH PLEASE.

”Când părea să nu se-ntâmple nimic… Se-ntâmplă maaaaxim! La Alba Mall vine SEEEEELLYYYYY. Shall we?

Cu aproape 4 milioane de subscriberi pe you tube, SELLY e vloggerul momentului in Romania.

Hai să-l cunoști, să-l saluti, să-l întrebi, să-l descoși de-a fir-a-păr. Într-o întâlnire total neconvențională, la Alba Mall.

Vineri, 24 ianuarie, de la 6 jumate seara.

În plus, în MARE plus, de săptămâna viitoare, te poți alege cu invitații duble, în vara asta, la BEACH PLEASE, festivalul pe care tot Selly l-a făcut foarte mare.

Ne vedem vineri seara, la Alba Mall, la un pahar de inspiratie cu SELLY. Shall we? Shall you?”, au transmis reprezentanții Alba Mall.

