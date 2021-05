Ce lovitură! Aiudeanul Andrei Cordea transferat de FCSB, mutare importantă în cariera fotbalistului din Alba!

Aiudeanul Andrei Cordea (21 de ani) este noul jucător al vicecampioanei FCSB, fotbalistul originar din Alba fiind transferat de Gigi Becali de la Academica Clinceni.

Nicolae Stanciu a fost ultimul jucător din Alba ce a îmbrăcat tricoul FCSB-ului (2013-2016), ex-uniristul fiind în 2016 protagonistul celui mai scump transfer din istoria clubului Anderlecht Bruxelles, ce a plătit 7,8 milioane de euro, plus alte două milioane bonus.

“Voi pleca la FCSB și sper să câștig titlul acolo, îmi doresc foarte mult. În 11 merg la FCSB, sper să mă antrenez serios, să joc și să iau campionatul”, a declarat Andrei Cordea, pentru Digi Sport la finele întâlnirii din ultima etapă a play-off-ului, Universitatea Craiova – Academica Clinceni 0-0 în care a fost titular. ”Îmi place concurența, știu că va fi greu, dar îmi voi juca șansa, cred că pot face față. Sunt un jucător care nu se ferește de muncă”, a transmis Andrei Cordea, jucător de profil ofensiv, folosit cu preponderență în banda dreapta.

*Clauză de 10 milioane de euro!

Cordea a fost achiziționat contra sumei de 20.000 de euro, pe care o va încasa însp Novara, iar aiudeanul va avea un 7.000 de euro lunar, în primul sezon la FCSB. A semnat cu roș-albaștrii un contract pentru 5 ani, iar în ultumul an salariul său ar ajunge la 11.000 de euro. Conform Gazetei Sporturilor, clauza de reziliere este cifrată la 10 milioane de euro.

Fotbalistul originar din Aiud (va împlini 22 de ani în 24 iunie) mai avea contract cu echipa lui Ilie Poenaru până în iunie 2023, dar transferul, intermediat de Sorin Paraschiv, în prezent impresar și team manager la ilfoveni, s-a realiat în contextul datoriei mai vechi, omul de afaceri împrumutându-i cu bani pe cei de la Academica, pe când evoluau în Liga a 2-a. *Cumpărat de Novara cu 70.000 de euro

În acest sezon, Andrei Cordea (foto, stânga) a adunat 33 de apariții în tricoul echipei lui Poenaru, reușind patru goluri (unul dintre ele în poarta viitoarei echipe, în etapa a 7-a a play-off-ului, scor 2-2) si trei assist-uri, bilanț cu care este primul în topul fotbaliștilor din Alba ce au activat pe prima scenă în acest sezon. Andrei Cordea a îndeplinit pe parcursul ultimelor două campionate regula Under 21 fiindcă e născut în 1999, iar mutarea va fi anunțată astăzi, după ultimul joc stagional din play-off (aseară, Universitatea Craiova – Academica Clinceni). Cordea a fost în acest campionat printre remarcații Clinceniului, revelația Ligii 1 prin pătrunderea între primele șase echipe. A jucat în 33 din cele 40 de etape de până acum, de 31 de ori fiind titular (în 15 dintre acestea, integralist). În plus, Cordea și-a triplat cota pe care o avea la startul acestui sezon, iar în prezent a ajuns să fie evaluat pe transfermarkt la 450.000 de euro.

Crescut de FC Ardealul, Cordea a fost cumpărat de Novara în 2017, în schimbul a 70.000 euro. La acel moment, Cordea abia împlinise 18 ani. După doi ani petrecuți în Italia s-a întors în România, la FC Hermannstadt (Liga 1), sub formă de împrumut. Peste un an a revenit la Novara, dar la scurt timp după a fost cedat la Academica Clinceni. Peste un an s-a întors la Novara, dar la scurt timp după a fost cedat la Academica Clinceni, acesta fiind al doilea său sezon pe prima scenă, adunând 51 de partide și trei reușite.

Sursa: Gazeta Sporturilor, Foto: Sport Pictures