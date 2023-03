Ce AMENZI riscă românii care construiesc fără autorizația obligatorie: Penalități uriașe, între 1.000 și 100.000 de lei

Tichete cadou de Paște 2023: Cine sunt beneficiarii și ce valoare vor avea voucherele

Veste bună pentru angajați! Angajatorii pot oferi tichete cadou de sărbători cu valoare de 300 de lei, fără a plăti vreo taxă către ANAF, iar dacă această sumă este mai mare vor trebui să plătească impozit pe sumele oferite.

Cei 300 de lei pot fi oferiţi salariatelor sub mai multe forme: fie sub formă de tichet cadou, fie sub formă de cadou în bani sau bunuri.

Dacă se acordă cadouri și în bani/tichete, și în natură, în vederea încadrării în limita neimpozabila de 300 lei/persoană, acestea se vor cumula contabilul.manager.ro

Tichetele acordate de Paşte 2023 sunt venituri neimpozabile și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale în limita sumei de 300 de lei dacă este îndeplinită condiția de a fi prevăzute în contractul de muncă (colectiv sau individual) sau în regulamentul intern.

În cazul în care se acordă salariatelor cadouri în bunuri, taxa pe valoarea adăugată din facturile de achiziție nu este deductibilă, nefiind efectuată în folosul unor operațiuni care dau drept de deducere conform art. 297 din Codul fiscal. La achiziție această se include în costul cadourilor.