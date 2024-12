Ce acuzații GRAVE le aduce Vasile Bucur celor care l-au exclus din AJVPS Alba: ”Falsuri, furăciuni, delapidări, evaziune fiscală și multe alte infracțiuni comise de cei pe care i-am împopoțonat în funcții mari”

La puțin timp după ce a fost exclus din AJVPS Alba, fostul președinte Vasile Bucur îi acuză într-o postare pe pagina sa de Facebook, pe cei care l-au mazilit la mijlocul lunii noiembrie 2024, de falsuri, furăciuni, delapidări, evaziune fiscală și multe alte infracțiuni.

Reamintim că ședința extraordinară a avut loc în urma convocării majorității membrilor Consiliului Director al A.J.V.P.S. Alba, conform Statutului, iar în cadrul acesteia au fost luate în dezbatere referate prezentate de către vicepreședintele cu vânătoarea Bulbucan Liviu – Puiu, vicepreședintele cu pescuitul Tudose Alin – Flaviu și coordonatorul tehnic al asociației Dragomir Felix – Bogdan.

În cadrul ședinței extraordinare a fost luată în discuției încălcarea de către domnul Bucur Vasile, membru al A.J.V.P.S. Alba, în mod repetat ale prevederilor prevăzute în statutului Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (A.J.V.P.S.) Alba.

”Nu mor caii când vor câinii … Să nu uitați asta niciodată. Am fost martorul celui mai ordinar simulacru de așa zisă anchetă disciplinară, croită de colegii mei din Consiliu, pentru că numai așa au reușit să scape de mine, un om corect, cinstit și devotat asociației, care mi-am dedicat 13 ani în folosul ei, sacrificându-mi viața, sănătatea, timpul liber și familia în folosul asociației.

Tot ce am făcut eu în ultimii 13 ani a fost o activitate voluntară, făcută din suflet și pasiune pentru a reuși să facem împreună lucruri deosebite, reprezentative pentru noi și pentru cei care vor veni după noi. Dacă am reușit împreună acest lucru, voi membri vânători și pescari, apreciați asta.

Când am venit la conducerea asociației în anul 2011, eram ca după război. Cei dinaintea mea nu și-au apărat corect șansele și nu au luptat corect pentru interesele asociației și am pierdut 15 fonduri de vânătoare, soarta lor hotărându-se în spatele ușilor închise, pe Câmpul Libertății de la Blaj și prin buda de la Ministerul Mediului când se licita soarta unor fonduri de-ale noastre.

Nu a fost ușor să renaști din propria cenușă, să iei totul de la zero și să faci din nimic un lucru minunat, reprezentativ, etalon național. Asta a însemnat multă muncă, devotament, multe sacrificii, pasiune. Amintiți-vă ca în anul 2011 abia încropam un buget de 11 miliarde de lei, iar acum, după 13 ani, reușim să realizăm un buget de 44 de miliarde de lei, cu o creștere a numărului de membri doar de 15 % și o creștere medie a cotizației de 30-40%. Și ați văzut ce am realizat în cei 13 ani petrecuți împreună.

Am investit peste 1,5 milioane de euro în construcții reprezentative făcute pentru membri noștri. Am construit Complexul vânătoresc Lupoaia, în suprafață de 750 mp, multifuncțional, la standarde europene, cabana grupei Diana în suprafață de 132 mp, cabanele de la Daia, Ampoița, Veseuș, Stremț și Bucium. Am construit sediul nou la clubul Ocna Mureș – Aiud, am modernizat sediul central de la Alba Iulia , Blaj, Cugir și Câmpeni.

Am creat o logistică importantă prin cele 11 mașini performante de teren, camere de supraveghere cu senzori de mișcare, night și termovision, dronă, barcă cu motor și multe altele. Altă dată, chiar cu bani mai mulți, nu aveam nimic. Am refăcut efectivele de vânat, le gestionam corect, le asiguram hrana necesară și toate construcțiile necesare să se hrănească corespunzător, să se înmulțească și să se perpetueze după cele mai bune metode.

Condițiile în care am funcționat au fost corecte, chiar dacă multe din regulamentele și regulile noastre nu au fost pe placul tuturor. Chiar am fost o echipă performantă care a avut realizări frumoase. Toate aceste realizări ne-au propulsat în ierarhia asociațiilor de profil din țară și chiar am devenit un etalon.

Să vii după 13 ani și să renegi toate aceste realizări și să pui în cârca celor care au muncit benevol, fără nici un beneficiu, niște acuzații grave, mincinoase și nemeritate, e o mare durere. Majoritatea președinților de Ajvps-uri din țară au mașini de la asociație, mulți chiar cu șofer, au asigurate toate condițiile de funcționare, asta incluzând cheltuieli cu combustibilul, mentenanța, cheltuieli de deplasare și protocol.

Eu dacă mi-am folosit mașina personală în folosul asociației și am îndrăznit cu acordul directorului asociației care a aprobat toate deconturile mele, să îmi decontez combustibilul și întreținerea mașinii și cheltuielile cu deplasarea în țară și străinătate în folosul asociației, am fost catalogat ca hoț. Păi cine e mai mare hoț, cine cere, sau cine dă? Dacă aceste cheltuieli normale nu erau legale de ce s-au aprobat și decontat de către contabil și director?

Când un membru al asociației a folosit mașina și bunurile asociației în interes personal a fost ok? Când a cumpărat din banii asociației flori tăiate, pentru că patul în care te dezlănțui cu amanta să fie cât mai romantic și frumos, buchete de flori de 1 și 8 martie, haine de damă cumpărate pentru nevasta ta, cumpărături personale pentru familia ta și câinii tăi, folosirea mașinilor asociației în interes personal, să îți duci și să îți aduci nevasta de la serviciu, să o duci la cosmetică, coafură, manichiură, masaj, antrenamente și concursuri de dans la copilul tău în țară și străinătate, concedii cu mașina asociației, folosirea cabanei să îți distrezi prietenii pe banii asociației și toate măgăriile tale ce le-ai făcut sunt ok?

Sunt zeci și sute de milioane cheltuite în fiecare an de acest justițiar, care face reguli pentru alții, mai puțin pentru el. Și familia mea ar fi mâncat salam în crustă, prosciuto, brânzeturi cu mucegai și multe alte specialități, pe banii asociației. Și câinii mei ar fi mâncat pe banii asociației. Și copilul meu ar fi dus și adus străini de la aeroport și să câștige la un drum 450-600 de euro cu mașina și combustibilul asociației, și eu mi-aș fii închiriat puștile cu 200 de euro pe zi la străini și multe altele.

Dar eu nu am făcut-o. Eu am lucrat ca un prost în fiecare zi, în locul celor care aveau 150 de milioane salariu și nu făceau nimic, iar când s-a stins lumina, fraierii au fost sacrificați, iar șmecherii au mers mai departe ca niște fete mari, virgini și cu roșeață în obraz. O să fiți surprinși dragii mei, în curând, să aflați unde au ajuns banii voștri și cât de murdar au fost cheltuiți.

Falsuri, furăciuni, delapidări, evaziune fiscală și multe alte infracțiuni comise de cei pe care i-am împopoțonat în funcții mari, sperând că ne grijesc banii și că luptă pentru interesele noastre. Strigă hoții ,,prindeți hoțul’’, cam asta s-a întâmplat la noi. Iar cine crede că scapă, se înșală… Voi muri prins de gâtul vostru, hoților… Dreptatea trebuie să triumfe…Dumnezeu e cu noi!”, a scris Vasile Bucur pe Facebook.

Facem precizarea că afirmațiile din textul de mai sus îi aparțin în totalitate domnului Bucur, fost președinte al AJVPS Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI