Câte zile libere mai au românii până la sfârșitul lui 2023: Încă două minivacanțe până la final de an

Prima didactică 2023: Profesorii, responsabili pentru cumpărăturile făcute. Ce NU vor putea achiziționa

Profesorii vor fi responsabili pentru cumpărăturile pe care le vor face cu cardul de primă didactică, iar banii cheltuiți pe lucruri sau servicii care nu au legătură cu activitatea didactică vor trebui returnați, ar fi stabilit reprezentanții ministerelor și sindicatelor / Există un sistem prin intermediul căruia se verifică ceea ce a fost achiziționat.

La discuțiile de la Ministerul Educației pe prima de carieră didactică s-au stabilit abia acum, în timp ce cardurile sunt distribuite în țară, angajaților din sistemul de învățământ, ce ar trebui și ce nu să poată cumpăra aceștia cu primele de carieră didactică și primele de carieră profesională. Conform unei informări transmisă de Ministerul Educației directorilor de școli, obținută de Edupedu.ro, reprezentanții Ministerului Educației, ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ai sindicatelor au pus la punct câteva reguli de bază: nu vor fi admise achizițiile de televizoare, telefoane și ceasuri inteligente, produsele de birotică și consumabile pot fi cumpărate doar din cei 450 de lei bani de la bugetul de stat și nu din fondurile europene de 1050 de lei.

În informarea sindicatelor se mai arată că abia acum va fi pus la punct un tipizat pentru declararea cumpărăturilor de către profesori. Și-au mai amintit, tot la această întâlnire, oficialii, că personalul didactic administrativ din universități nu fusese inclus în ordinul de ministru, așa că o să mai fie dat un ordin de ministru în care vor apărea și angajații respectivi.

Nici Ministerul Educației și nici Ministerul Fondurilor Europene nu au anunțat public că această întâlnire a avut loc sau care au fost concluziile. Edupedu.ro a scris și joi despre întâlnirea pe tema primelor de carieră didactică care a avut loc la Ministerul Educației miercuri și care a durat 4 ore.

Redăm informarea sindicatelor către membrii din școli:

„La Ministerul Educației au avut loc discuții în vederea clarificării a prevederilor OUG 58/2023. Din partea MIPE a participat o delegație de 5 persoane condusă de domnul secretar de stat Bogdan Eduard Simcea, din partea ME a participat domnul secretar de stat Sorin Ion, iar din partea sindicatelor 3 reprezentanți.

Pe scurt, s-au stabilit următoarele:

-MIPE și ME vor face publică o prezentare care să raspundă celor mai frecvente întrebări;

-MIPE va redacta o declarație-tip pentru cheltuielile cuprinse în procentul de 30%, declarație care va fi inclusă într-un ordin de ministru;

-prin ordin de ministru se va adăuga categoria personalului didactic auxiliar din învățământul superior care a fost omisă din actualul ordin;

-s-a încercat definirea ”kit-ului” care poate fi achiziționat de personalul administrativ. S-a ajuns la formularea generală: ”echipamente și dispozitive tehnice și tehnologice care să susțină dezvoltarea profesională.”

-nu se vor putea achiziționa TV, telefoane sau ceasuri smart;

-poate fi făcută o achiziție de valoare mai mare decat valoarea voucherului, beneficiarul plătind diferența din fonduri proprii;

-nu poate fi făcută o achiziție comună (soț + soție) cumulând valoarea celor două vouchere;

-voucherul poate fi folosit inclusiv pentru plata cursurilor de master, licență, postuniversitare etc.

-produse de birotică și consumabile pot fi achiziționate în limita procentului de 30%;

-voucherul este valabil 1 an. Dupa aceasta data, își pierde valabilitatea;

-persoanele care au lucrat în anul școlar 2022/2023, dar au părăsit ulterior sistemul, beneficiază de voucher;

-pentru procentul de 30% din sumă nu trebuie furnizate documente (facturi) ci doar o declarație (care va apărea în ordinul de ministru). Dar aceste cheltuieli trebuie să fie eligibile.

Așadar, nu pot fi cumpărate produse care nu au legătură cu activitatea didactică. Există un sistem prin intermediul căruia se verifică ceea ce a fost achiziționat, acesta fiind motivul pentru care nu trebuie dovezi suplimentare;

-pentru procentul de 70% MIPE urmează să dea un răspuns dacă sunt necesare sau nu facturi.

-pentru toate cheltuielile răspunderea este individuală. Așadar, dacă o persoană a achiziționat produse considerate neeligibile, va fi nevoita să returneze banii.

MIPE și ME vor comunica în zilele următoare dacă identifica alte situații care trebuie discutate și dacă este necesară o nouă întâlnire”.

Sursa: edupedu.ro