Cătălin Golofca, transfer de marcă la CSM Unirea Alba Iulia! Atacantul de 34 de ani va juca în „alb-negru” doar de anul viitor

Atacantul Cătălin Golofca, fost la FCSB și CFR Cluj, a semnat un contract pe un sezon și jumătate cu divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, reprezentând un transfer de marcă al formației din Cetatea Marii Uniri.

Fotbalistul de 34 de ani, ultima dată la CSM Slatina, va evolua în „alb-negru” doar de anul viitor, întrucât s-a despărțit de olteni în plin campionat, după ce s-a încheiat perioada de transferuri.

„Pentru că ne dorim să evoluăm din sezonul următor în Liga II-a, am declarat deschisă deja perioada de «mercato» din această iarnă! Primul fotbalist care semnează cu Unirea Alba Iulia în această iarnă este Cătălin Golofca, fotbalist care a sosit pe «Cetate» din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de CSM Slatina.

«Sincer m-am simțit dorit la Unirea Alba Iulia, chiar dacă eu o să încep în ianuarie și asta a însemnat foarte mult pentru mine și am venit fără ezitare, nu am stat să mai aștept alte opțiuni, chiar dacă mai erau anumite intenții din alte părți. Vin cu gânduri bune, cu gânduri importante, îmi doresc să promovăm. Alba Iulia este un oraș frumos, mi s-a prezentat un proiect serios, am înțeles că există stabilitate din toate punctele de vedere și asta a contat foarte mult pentru mine»”, a declarat Cătălin Golofca, pentru site-ul oficial al clubului albaiulian.

Cătălin Golofca este născut pe data de 21 Aprilie 1990, evoluează pe postul de mijlocaș dreapta sau aripă dreapta și are în palmares două titluri de campion alături de CFR Cluj, a câștigat de două ori Cupa României alături de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și o Supercupă alături de gruparea din Sfântu Gheorghe. Contractul lui Cătălin Golofca se întinde pe un sezon și jumătate, iar de-a lungul carierei noul jucător al echipei noastre a mai îmbrăcat tricoul unor echipe precum: Rapid Suceava, FC Botoșani, FCSB, CFR Cluj, Sepsi OSK, Chindia Târgoviște și CSM Slatina, este prezentarea acestuia

Mijlocașul a venit în vară la Slatina, după ce a stat 6 luni fără echipă și s-a despărâit de olteni la începutul acestei luni. El se despărțise la finalul lui 2023 de Chindia Târgoviște. Fotbalistul născut la Suceava s-a remarcat la FC Botoșani, de unde FCSB l-a achiziționat în 2017, cu 400.000 de euro. A fost însă trimis înapoi în Moldova după câteva luni, de unde l-a luat CFR Cluj, cu 500.000 de euro. A stat în „Gruia” un an, apoi a fost împrumutat la Sepsi, care l-a cumpărat definitiv și unde a avut evoluții consistente. Din 2023, cariera sa a luat-o pe o pantă descendentă. S-a întors la Botoșani, de unde a plecat la Chindia și apoi la Slatina.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI