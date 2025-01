Cât timp trebuie să economisim? Profesorul ASE, Cristian Păun oferă un răspuns foarte simplu

Este o întrebare legitimă care are un răspuns foarte simplu, susține profesorul ASE, Cristian Păun, originar din județul Alba: Tot timpul, pe întreaga viață activă. Din fiecare venit pe care îl obțineți, indiferent dacă acesta este mare sau mic, afirmă acesta.

„Cum ajungem la această concluzie? Foarte simplu. Pornind de la motivele pentru care economisim resurse. Ele sunt 3 la număr:

– Economisim în primul rând pentru a avea resurse pentru o situație neprevăzută. Viitorul este mereu incert, mereu plin de surprize plăcute (ni se mărește familia, de exemplu) sau mai puțin plăcute (o problemă de sănătate, de exemplu). Trebuie să ai o rezervă pusă deoparte. Pierderea locului de muncă, de exemplu, de va scoate din temporar din producție. Vei avea nevoie de timp să re respecializezi, să îți cauți un nou loc de muncă ce se potrivește pregătirii tale. Acest timp se poate câștiga doar dacă ai o REZERVĂ în spate care să acopere cheltuielile tale curente (întreținere, hrană etc.). Rezerva trebuie să fie dimensionată în funcție de acest timp pe care îl consideri necesar să rezolvi problemele tale. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât găsești mai greu loc de muncă. Cu cât înaintezi în vârstă, problemele de sănătate sunt mai dese și necesită timp de recuperare mai mare. Ai nevoie de rezerve, să nu fii nevoit să schimbi radical consumul curent sau să acumulezi datorii. Desigur, poți apela la prieteni sau familia extinsă dar un comportament responsabil exclude aceste ”soluții” de avarie. Deci, vom economisi din venitul lunar până când atingem această REZERVĂ.

– Economisim pentru a ne permite bunuri de folosință îndelungată. Care au valoare mare, imposibil de acoperit dintr-un singur venit. De exemplu, vrem să economisim pentru un avans la o casă. Sau pentru întreaga valoare a casei. Este un consum dar este de valoare mare. După ce am terminat cu REZERVA (pe care o păstrăm în siguranță), rezolvăm și cu problema bunurilor de folosință îndelungată de care avem nevoie (casă, mașină).

– După ce am rezolvat cu REZERVA și cu bunurile de folosință îndelungată nu trebuie să ne oprim din economisit. Nu trebuie să începem să consumăm tot ceea ce excede acum consumului curent din venitul disponibil. Trecem la INVESTIȚII. Economisim pentru a investi. Pentru a deveni și mai independenți financiar în viitor. Pentru a o pensie, de exemplu. Pentru ca, atunci când ieșim la pensie, să nu simțim diferența dintre ultimul salariu și prima pensie. Astăzi, diferența este enormă. Șocul este enorm. 1/3 din ultimul salariu. Atât este pensia. La unii dintre noi este chiar mai mare. În plus, investițiile au rolul de a genera venituri care să completeze veniturile curente. Să le dea o anumită stabilitate. Diversificarea veniturilor, prin includerea veniturilor din investiții, te ajută enorm. Vei fi mai puțin vulnerabil la crize, recesiuni etc. Evident, în categoria investițiilor intră și investiția în tine. Se numește capital uman. Toată viața trebuie să continuăm să ne specializăm, să învățăm. Costurile se suportă întotdeauna din economisirile anterioare.

Concluzia este una singură, este clară dar neplăcută pentru cei care nu sunt obișnuiți cu o viață responsabilă: economisirea trebuie să ne însoțească pe întreaga noastră viață activă (cea în care obținem venituri). Evident, trebuie și aici păstrat un echilibru. Nu este o magie, nu este o soluție unică. Recomandarea mea este (o aplic și în ceea ce mă privește) pentru această abordare echilibrată: 1/3 din venituri pentru consumurile curente, 1/3 din venituri pentru ”pofte”, ”plăceri”, activități de relaxare și recreere (călătorii, de exemplu) și 1/3 din venituri pentru economisire. Și cealaltă regulă enunțată aici: întâi vă ocupați de rezerve, apoi de bunurile de folosință îndelungată și, la final, de investiții. Și, evident, încercați să multiplicați veniturile pe întreaga perioadă de viață activă prin investiții în dumneavoastră și prin investiții în active reale generatoare de venituri.

Notă: Acest material reprezintă opinii personale, nu reprezintă punctul de vedere al Academiei de Studii Economice din București și nu implică sub nicio formă universitatea din care fac parte.”, afirmă Cristian Păun.

