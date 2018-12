Câștigătorii Cupei orașului Teiuș, la Șah Rapid – 48 de jucători, adulți, juniori și copii au intrat în competiție

Tradiționala Cupă a orașului Teiuș la Șah Rapid (ritm de 15 minute pentru fiecare jucător), competiție care se desfășoară in a treia zi de Crăciun a fiecărui an, a fost ultima manifestare din anul 2018, unul bogat in evenimente șahiste.

La startul concursului organizat cu sprijinul Primariei Teius s-au prezentat 48 de jucatori, majoritatea din judetul Alba dar si sahisti din Cluj, ba chiar si un jucator din Spania aflat in vacanta la rudele din Romania.

Pe podiumul clasamentului final general s-au situat urmatorii: locul 1. Miron Ionel din Aiud, locul 2. Zinca Adrian si locul 3. Radasciuc Florin.

Turneul s-a bucurat de o larga participare a celor mai mici competitori, copii si juniori. Astfel, la categoria copii sub 12 ani clasamentul i-a avut in frunte pe Tarciuc Ianis – locul 1, Simina Alexandru – locul 2 si Plesa George – locul 3, iar la categoria copii sub 14 ani pe Arion Ilie – locul 1, Domsa Vlad – locul 2 si Roncea Petru – locul 3.

Pe podiumul clasamentului feminin s-au situat Alexa Laura – locul 1, Miclea Ozana – locul 2 si Stremtan Antonia – locul 3.

De asemenea au fost premiati si cei mai varstnici competitori, veterani ai sahului: locul 1. Lupu Vasile, locul 2. Cepoiu Mircea si locul 3. Borsia Sabin.

Un turneu agreabil si o confimare a sloganului Federatiei Internationale de Sah, “Gens Una Sumus”, adica “ Suntem o familie”. Pe aceasta cale le doresc mult succes sahistilor din judetul Alba in anul 2019!

Dorin Șerdean, presedintele Asociatiei judetene de Sah Alba