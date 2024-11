Cardul TrenPlus: Călătorii cu 25% reducere pentru un an întreg la biletele la trenurile CFR Călători. Detalii și modalitatea de achiziționare

Cardul TrenPlus, oferă tuturor călătorilor 25% reducere pentru un an întreg la toate biletele la trenurile CFR Călători. Cu Cardul TrenPlus se pot cumpăra bilete online, și de la casele de bilete care au emitere electronică, sau de la automatele de vânzare bilete din gări sau din tren atunci când călătorii se urcă din stații nedeservite de personalul CFR Călători sau în afara orelor de program al caselor de bilete. Reducerea de 25% se aplică la tariful integral de transport pe orice relaţie, la tren de rang Regio, RegioExpress și Interregio.

Din octombrie 2023, pasagerii au posibilitatea de a opta pentru emiterea ofertei “Card TrenPlus” în format digital, respectiv încarcarea ofertei, pe suport de tip card.Prețul unui card TrenPlus este de 160 lei.

Detalii importante despre Cardul TrenPlus

-Cardul TrenPlus nu permite călătoria cu reducere la tren Intercity. Pentru călătoria la tren Intercity se vor achita diferențele tarifare integrale.

-Cardul TrenPlus se poate achiziționa cu valabilitate din ziua emiterii.

-Data de început a valabilităţii cardului, poate fi doar o dată din perioada de vânzare cu anticipaţie.

-Reducerea de 25% se aplică numai la cumpărarea biletelor online și de la casele de bilete cu emitere electronică sau de la automatele de vânzare bilete din gări. Oferta NU se cumulează cu alte facilități sau reduceri oferite de către CFR Călători.

-Tariful de rezervare a locului la vagon clasă se achită integral, la trenurile cu regim de rezervare

-Tariful suplimentului de pat la vagon de dormit/ cuşetă se achită integral

-Reducerea acordată în baza acestei oferte NU se cumulează cu reduceri acordate de alte oferte comerciale (dus-întors, anticipaţie etc.) sau facilităţi stabilite în baza unor acte normative

-În tren, călătorul este obligat să prezinte, împreună cu biletul, şi Cardul TrenPlus în baza caruia s-a emis, precum și un act de identificare cu poza și CNP (CI/BI/paşaport). Cardul TrenPlus și actul de identitate trebuie prezentate în original.

-În situaţia în care, la controlul în tren, pentru un bilet de tren cu reducere cumpărat în baza unui Card TrenPlus, nu se prezintă şi cardul respectiv și/sau actul de identitate, călătorul este considerat ca fără legitimație de călătorie valabilă și este obligat să plătească tariful de taxare în tren.

-Biletul de tren emis cu reducere, în baza unui card TrenPlus, are acelaşi drept privind modificarea contractului de transport ca şi un bilet preţ întreg cumpărat de la ghișeele de vânzare ale unităților CFR Călători (stații / agenții voiaj), automatele de bilete CFR Călători, ONLINE de pe site-ul www.cfrcalatori.ro accesând butonul “Cumpără / Contul meu”).

-Biletul de tren cu reducere cumpărat în baza cardului TrenPlus se restituie conform condiţiilor generale de restituire.

-Posesorul unui card TrenPlus care reclamă pierderea sau furtul cardului va trebui să iși procure un nou card contra cost.

Despre Cardul TrenPlus în format digital:

Suportul tip card costă 5 lei, are o valabilitate de 4 ani și va fi emis în baza unei cereri completate de către client la casele de bilete din stațiile sau agențiile de voiaj CFR Călători.

Un client care deține oferta card TrenPlus în format digital poate achiziționa bilete cu reducere în baza acestei oferte, de la orice ghișeu sau automat de bilete aparținând CFR Călători (Kioșk) precum și online pe site sau din aplicația pentru telefoanele mobile.

Oferta card TrenPlus emise în format fizic pe carton termoreacitv, la solicitarea călătorului poate fi preschimbata în format digital cu aceeasi perioada de valabilitate, respectiv poate fi încărcată pe acest suport tip card.

În cazul pierderii/furtului sau deteriorarii suportului de tip card, acesta se poate înlocui cu plata tarifului de emitere a unui nou suport. La înlocuirea unui suport de card oferta card trenPlus în format digital încă valabilă la momentul respectiv se transferă automat pe noul suport de card.

La verificarea in tren, suportul tip card TrenPlus este recunoscut automat de dispozitivul mobil aflat în dotarea personalului de tren în momentul scanării.

În urma scanării vor fi afișate informațiile referitoare la oferta card TrenPlus – în format digital : perioada de valabilitate, precum şi datele de identificare ale clientului care vor fi comparate cu cele din actul de identitate.

Se va scana si biletul in baza card Tren Plus cu data de calatorie regasita în perioada de valabilitate a ofertei card tren Plus (in format fizic sau inregistrata pe suportul de card).

