Caravana IVECO STRONG BY NATURE vine în județul Alba

Anul acesta, incepand cu luna Mai, Iveco Truck Services, dealerul de proprietate IVECO Spa te invita sa ii cunosti pe cei mai noi membrii ai familiei IVECO.

Caravana IVECO STRONG BY NATURE isi doreste sa puna in contact profesionisti din lumea transporturilor cu vedetele anului 2018: noul IVECO STRALIS NP dotat cu cel mai puternic motor pe baza de CNG (gaz natural comprimat) – rezultatul pioneratului IVECO in acest segment, noua gama IVECO BLUE POWER – solutia eficienta si sustenabila pentru un transport urban, combinatia ideala intre tehnologie, emisii scazute si eficienta pentru o potrivire perfecta cu necesitatile tale si noua gama IVECO X-WAY – camionul cu cea mai mare capacitate de incarcare din segmentul sau, un supliment de eficienta si tehnologie adaugat robustetii legendare a celor mai dure camioane IVECO.

Prima oprire a Caravanei IVECO STRONG By NATURE a fost la Focsani, pe data de 4 mai, unde Directorul Iveco Truck Services declara:” „Am încercat cu acest eveniment să aducem în prim plan produsele Iveco. Pe lângă tradiționalele Daily, Stralis, avem o gamă nouă de produse, X-Way, pe gama grea și, totodată, celmai important, pentru viitor,este partea Natural Power, adică vehicule dotate cu gaz natural comprimat. Aici avem de la gama de 3,5 tone până la 40 tone. Astăzi avem un Open days, aducem clienții, le prezentăm service-urile, echipele de vânzări, stăm de vorbă. Este un eveniment în care credem mult. Dorim să fim aproape de clienți, de piață, pentru a le arăta inovațiile și serviciile.”.

Te asteptam la rmatoarele evenimente sa afli surprizele pe care le propunem:

– 18 Mai 2018 – Iveco Truck Services – Alba: Comuna Vinţu de Jos, Str. Izvorului nr 4, Jud Alba

– 30 Mai 2018 – Iveco Truck Services – Oradea: Şos. Borşului nr 77, Sântion Borş, Bihor, CP:417078

– 29 Iunie 2018 – Iveco Truck Services – Brașov: B-dul Griviței Nr 1 W, Jud Brașov

– 22 Septmbrie 2018 – Iveco Truck Services – București: Str. Căminului nr 54, Sat Manolache, Glina, Ilfov, CP:077107

Drive test-ul, voia buna, consultanta specializata, cocktailurile si aperitivele sunt din partea casei.

IVECO – Strong by nature!

Va asteptam!

