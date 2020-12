Căpitanul CSO Cugir, Tudor Șaucă, la un pas de o mare tragedie! “Dacă mai întârziam 24 de ore, muream”, afirmă fotbalistul grupării de sub Drăgana

Pentru Tudor Șaucă, extrema dreaptă în vârstă de 31 de ani a grupării de sub Drăgana, sezonul Ligii a 3-a a fost unul dintre cele mai bune din carieră. Purtătorul banderolei de căpitan al “roș-albaștrilor” a marcat 7 goluri, fiind alături de coechipierul său Marius Lupu, golgheterul Seriei a 9-a din eșalonul terț.

Însă, în același timp, micuțul fotbalist a fost la un pas de o tragedie, în primele zile ale lunii noiembrie. Înaintea jocurilor cu Sănătatea Cluj și Unirea Alba Iulia, acesta a trecut prin momente delicate din cauza unei ocluzii intestinale ce-i putea fi fatală.

“M-am trezit dimineața, în jurul orei 4.00, din pricina unor dureri insuportabile, am și vomitat din acest motiv! Chinuit de durere, după trei ore am solicitat ambulanța și de la Cugir am ajuns la Urgențe în Alba Iulia. După investigații medicale, am fost operat de urgență, întrucât s-a diagnosticat o sugrumare a intestinului subțire”, a spus Tudor. Înaintea intervenției chirurgicale, a fost testat împotriva COVID-19, iar rezultatul testului a confirmat că este infectat, însă între timp dr. Ioan Susan l-a operat și practic l-a salvat pe Tudor Șaucă.

“Mi s-a spus că dacă mai stăteam o zi, puteam muri. Practic mi-a trecut glonțul pe la ureche. Eu de felul meu sunt mai tare, nu am fost niciodată la spital, dar atunci am trăit clipe neplăcute, nu știam ce se întâmplă, cât de grave sunt lucrurile. Nu avusesem niciun simptom legat de coronavirus, iar rezultatul a venit după încheierea operației”, a adăugat echipierul Cugirului.

Șaucă este obligat să țină regim, iar medicii i-au interzis să mai facă efort o perioadă între 3 și 6 luni, caz în care jucătorul va rata, cu siguranță, partea a doua a campionatului, având șanse mici să revină pe gazon în primăvară, la mijloc fiind recuperarea post-operatorie dar și reacomodarea organismului cu efortul, după o pauză atât de îndelungată.

Tudor Șaucă (31 de ani) și Marius Lupu (21 de ani), sunt “gemenii golului” pentru CSO Cugir, cei doi devenind golgheterii Seriei a 9-a din Liga a 3-a în acest sezon, fiecare cu câte 7 reușite! Echipierii grupării de sub Drăgana au strâns, împreună, 14 goluri, adică mai bine de jumătate din totalul celor marcate de “roș-albaștrii” în această toamnă (27, cea mai bună ofensivă a seriei).

Tudor Șaucă, cel care poartă și banderola de căpitan, a înscris 7 goluri în 8 meciuri disputate (707 minute adunate), lipsind din motive medicale la întâlnirile cu Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, o medie de un gol la aproximativ 100 de minute. Șaucă a devenit o veritabilă sperietoare pentru conjudețene în prima parte a campionatului, împotriva grupărilor din Alba marcând în 6 rânduri, toate reușitele în deplasare: un gol pe “Cetate” (4-1), o dublă la Ocna Mureș (5-1) și o triplă la Galda de Jos (4-1), un alt gol fiind înscris la Hunedoara (3-3).