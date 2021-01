Când trebuie sărbătorită nunta de cupru sau aluminiu. Ce semnificație are fiecare an de căsătorie

Există puține cupluri care știu că nu e nevoie să aștepte 25 sau 50 de ani de căsătorie pentru a sărbători nunta de argint sau aur, fiecare an având simbolul său aparte.

Fiecare an de căsătorie ar trebui să reprezinte un motiv de sărbătoare. Nu trebuie să aşteptaţi să treacă an după an pentru a face o petrecere sau pentru a oferi partenerului un cadou. Iată ce semnificaţie are fiecare an de căsnicie.

1 an de căsătorie – Nunta de hârtie

Se spune că în primul an, căsnicia se poate rupe cel mai uşor. Tocmai de aceea a primit această denumire.

2 ani de căsătorie – Nunta de bumbac

Bumbacul este ceva mai trainic decât hârtia şi simbolizează faptul că legătura dintre parteneri se întăreşte.

3 ani de căsătorie – Nunta de piele

Pielea este simbolul unei poveşti de dragoste ce începe să fie solidă. Anii încep să se tăbăcească.

4 ani de căsătorie – Nunta de flori

Perioada grea a trecut, iar de acum viaţa în doi este dulce şi parfumată ca un buchet de flori.

5 ani de căsătorie – Nunta de lemn

Tinerii căsătoriţi încep să se maturizeze împreună, să aibă o relaţie puternică. Se spune că la aniversarea de cinci ani, cuplul ar trebui să planteze un copac.

6 ani de căsătorie – Nunta de fier

Viaţa în doi devine tot mai rezistentă. De aici şi denumirea de nunta de fier.

7 ani de căsătorie – Nunta de cupru

Cuprul reprezintă simbolul echilibrului. Relaţia continuă să prindă putere.

8 ani de căsătorie – Nunta de bronz

Căsnicia a ajuns într-un punct statornic, ferm, stabil, de neclintit.

9 ani de căsătorie – Nunta de salcie

Lemnul salciei, chiar dacă este subţire şi pare fragil, este surprinzător de rezistent.

10 ani de căsătorie – Nunta de aluminiu

Aluminiul este uşor, dar tare şi elastic. Exact cum ar trebui să fie o relaţie. Aluminiul simbolizează şi norocul.

11 ani de căsătorie – Nunta de oţel

Oţelul simbolizează trăinicia, rezistenţa şi forţa unei căsnicii.

12 ani de căsătorie – Nunta de mătase

Mătasea înseamnă gingăşie. Sărbătorirea acestei nunţi are darul de a le aminti partenerilor că nu trebuie să uite de ce s-au căsătorit.

13 ani de căsătorie – Nunta de dantela

Dantela este materialul textil care deşi are găuri, nu se rupe uşor. Este simbolul că un cuplu poate întâmpina greutăţi, dar asta nu înseamnă ruperea relaţiei.

14 ani de căsătorie – Nunta de fildeş

Fildeşul este preţios, simbolizează cât de preţioasă este o relaţie.

15 ani de căsătorie – Nunta de cristal

Cristalul înseamnă protecţie şi energie. Nunta de cristal este momentul în care partenerii înţeleg că au ajuns aici pentru că s-au protejat reciproc şi au suficientă energie să meargă mai departe.

20 ani de căsătorie – Nunta de porţelan

Porţelanul este pur, rezistent, elegant şi emană căldură. Asta sărbătoresc partenerii după 20 de ani.

25 ani de căsătorie – Nunta de argint

Argintul este simbolul înţelepciunii şi al trăiniciei. Este anul în care multe cupluri îşi reînnoiesc jurămintele.

30 ani de căsătorie – Nunta de perla

Inima scoicilor reprezintă nu doar răbdarea de a aduna fir de nisip lângă fir de nisip, aşa cum oamenii trebuie să aibă răbdare unii cu alţii, reprezintă şi rezistenţa.

35 ani de căsătorie – Nunta de jad

Această piatră semipreţioasă verde simbolizează înţelepciunea, fără de care nici un cuplu nu ar putea rezista.

40 ani de căsătorie – Nunta de rubin

Rubinul este un talisman al dragostei pasiunii, protecţiei şi prosperităţii, un simbol al soarelui, nuanţele sale strălucitoare sugerând o flacără de nestins.

45 ani de căsătorie – Nunta de safir

Considerat o piatră a regalităţii, despre Safir se spune că este piatra care ferea regii de rău şi invidii.

50 ani de căsătorie – Nunta de aur

Este nunta cel mai mult sărbătorită, cu mult fast. Nunta de aur este simbolul unei casnicii rezistente, precum şi a unei vieţi îndelungate. Multe cupluri fac din nou slujbe religioase.

55 ani de căsătorie – Nunta de smarald

Smaraldul înseamnă luciditate. Este o piatră a inţelepciunii care promovează discernământul şi adevarul.

60 ani de căsătorie – Nunta de ametist

Povestea ametistului trimite la cumpătare, piatra fiind întotdeauna asociată cu dreapta măsura, cu refuzul excesului.

65 ani de căsătorie – Nunta de albastru.

Albastru este culoarea considerată cel mai adesea simbolul a tot ce este legat de spiritualitate.

70 ani de căsătorie – Nunta de platină

Unul dintre cele mai preţioase metale din lume este folosit pentru a simboliza legatura imposibil de rupt dintre doi oameni care au trăit împreună 70 de ani.

75 ani de căsătorie – Nunta de diamant

Diamantul, această piatră preţioasă este simbolul a 75 de ani de căsnicie, eveniment, din păcate, extrem de rar.

Sursa: adevarul.ro