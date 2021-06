Campionul Cupei României la box din 2020 îl face „K.O” pe maestrul emerit Nicu Paștiu : „a cules ceea ce au sădit alții”

În luna decembrie a anului 2020 pugilistul Rîșniță Gheorghe Lucian a câștigat medalia de aur la Cupa României de box, categoria 57 de kilograme – seniori, ce a avut loc în Municipiul Arad. Sportivul albaiulian a reușit cu condeiul mănușilor de box să scrie încă o pagină a istoriei boxului din capitala de suflet a țării și totodată a palmaresului personal.

La acel moment sportivul albaiulian se afla, teoretic, sub comanda antrenorului emerit de box Nicolae Paștiu, decorat în anul 2004, de președintele României de la acea vreme cu medalia meritul sportiv clasa I. În realitate acesta nu l-a antrenat pe Rîșniță Gheorghe Lucian pentru Cupa României, iar cei ce au contribuit decisiv la performanța pugilistului sunt : fostul fotbalist unirist, albaiulian Rareș Oprea, precum și antrenorul de box Zoltan Boldizsar.

Rîșniță Gheorghe Lucian : „Cu trei săptămâni înainte de Cupa României de la Arad am făcut un test COVID 19 și acesta a ieșit pozitiv, au urmat două săptămâni în care am stat în carantină alături de cele două fetițe , soție și familie, acasă la noi, unde locuim cu chirie. Am făcut teste periodic premergător de acesta pozitiv, sunt agent de securitate la o firmă de pază și protecție, intru în contact cu multe persoane.

Am trecut cu bine peste acea perioadă și eu și familia mea, dar în prima zi când am ieșit din carantină aveam o greutate de 61,5 kg și într-o săptămână urma să urc în ring la categoria 57 de kilograme-seniori, simțeam o sete de a aduce o medalie acasă la Alba Iulia, aveam nevoie de sprijin, poate mai mult ca niciodată.

În ocupația mea este necesar să pontezi multe ore, să lucrezi ture de noapte, eu nu mai lucram de două săptămâni, nici eu și nici familia, cât am stat în carantină am avut cheltuieli, cum are orice familie și pe lângă greutatea suplimentară aveam o problemă pecuniară, am apelat la domnul antrenor Nicu Paștiu și m-am ales doar cu promisiuni.

Nu doream bani pentru familia mea ci doar un ajutor pentru pregătirea sportivă, în acea săptămână dinainte de concurs aveam nevoie de vitamine si suplimente, de o alimentație propice, nu puteam să slăbesc oricum doar de dragul de a o face, ce rost ar fi avut să mă duc cu kilogramele potrivite dar lipsit de orice vlagă?

Nu doresc să fiu înțeles greșit : am apelat la domnul antrenor pentru că dânsului îi este pus la dispoziție un buget de către CS Unirea Alba Iulia pentru secția de box, nu am cerut un gest personal din partea lui Nicu Paștiu, ci o administrare corectă și orientată către un sportiv legitimat al clubului cu scopul de a obține o posibilă performanță, întâmplător sau nu aceasta s-a obținut.

Dacă îmi este îngăduit aș dori pe acestă cale să îi mulțumesc și fostului fotbalist al FC Unirea Alba Iulia, Rareș Oprea, care mi-a permis să mă antrenez gratuit într-o sală de sport privată ce se află în subsolul Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia și nu în ultimul rând pentru ca mi-a oferit vitamine și suplimente ce îmi erau necesare, chiar dacă nu i-am cerut acest lucru.

Antrenamentele din săptămână premergătoare Cupei României le-am desfășurat sub supravegherea antrenorului de box Zoltan Boldizsar, de la care am primit un sprijin imens, atât în pregătirea fizică, cât și psihică, vorbele lui, sfaturile lui, mi-au ridicat moralul și m-au pregătit pentru ceea ce avea să urmeze, fără dânsul și fără Rareș Oprea nu cred ca aș fi reușit această perfomanță și pe undeva mă doare că în colțul antrenorului, la Arad, a stat cineva ce m-a „antrenat” telefonic și doar mă suna să mă întrebe dacă sunt pregătit, Zoltan Boldizsar m-a antrenat și Paștiu a cules perfomanța, a cules ceea ce alții au sădit.

Am renunțat să mai fiu antrenat de Nicu Paștiu, iar acum mă aflu sub comanda și „mănușa” lui Andrei Dărămuș, care a fost numit recent antrenor la CS Unirea Alba Iulia, secția de box. O vorbă doare uneori mai tare decât un pumn și nu mi-a făcut plăcere să vorbesc despre maestrul Paștiu, dar atunci când spui adevărul, consider că nu poți să greșești. Alături de Andrei Dărămuș și Tușinean Marius Ioan, arbitru internațional AIBA, am solicitat demiterea sau demisia lui Nicu Paștiu, nu regret acest lucru nici măcar o clipă, boxul albaiulian trebuie să fie lăsat să se dezvolte și să meargă mai departe și este necesar ca unii oameni să înteleagă când era lor a apus.”, declară, în exclusivitate pentru ZiarulUnirea.ro, Rîșniță Gheorghe Lucian, medaliat cu aur la Cupa României la box categoria 57 kilograme-seniori.